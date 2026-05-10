Oberliga Westfalen LIVE: ASC legt vor - Wer kann nachziehen?

Der ASC 09 Dortmund hat das schwere Heimspiel gegen den "Dauer-Fünftplatzierten" SC Preußen Münster II am Samstag mit 2:0 für sich entschieden. Der nach Rhynern wechselnde Lars Warschewski war mit einem Doppelpack der Matchwinner. Ein Schuss aus dem Rückraum nach einer Ecke (14.) sowie ein direkt verwandelter Freistoß (76.) brachten seine Saisontore Nr. 13 und 14. Großer Wermutstropfen war kurz vor der Halbzeit die Verletzung von Abwehrchef Jan-Patrick Friedrich, der für den Saisonendendspurt wegen eines möglichen Außenbandrisses ausfallen könnte. Die Diagnose ist noch nicht bestätigt.
ASC-Trainer Hamza El Hamdi sagte gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Diese Preußen-Mannschaft gehört spielerisch zu dem Besten, was ich in meinen Oberliga-Jahren gesehen habe. Wir haben das defensiv sehr gut gemacht, allerdings haben wir in der zweiten Hälfte zu wenig nach vorne verteidigt, waren zu passiv und zu defensiv. Am Ende ging es aber nur darum die drei Punkte zu holen, egal wie. Wie sich die Mannschaft in jeden Zweikampf reinschmeißt und sich gegenseitig dafür feiert, das ist das, was am Ende zählt. Die anderen Mannschaften sind uns scheißegal, es geht nur um uns."
Der ASC steht damit vor dem heutigen Restspieltag auf Platz 1. Die einen Punkt zurückliegenden SV Westfalia Rhynern (gegen die SpVgg Vreden) und SG Wattenscheid 09 (beim SV Schermbeck) möchten wieder vorbeiziehen. Der SV Lipptadt 08 hat spielfrei und bei gleicher Spielanzahl nun drei Punkte Rückstand auf den ASC.
Im Abstiegskampf stehen die "Sechs-Punkte-Spiele" zwischen dem TuS Hiltrup und RW Ahlen sowie dem SC Verl II und Türkspor Dortmund im Mittelpunkte. Schlusslicht TuS Ennepetal ist beim FC Eintracht Rheine zum Siegen verdammt., die SG Finnentrop/Bamenohl beim DSC Arminia Bielefeld II.
Die TSG Sprockhövel möchte sich zuhause gegen den 1. FC Gievenbeck endlich den letzten Abstiegssorgen entledigen. Last but not least treffen sich im Mittelfeld Victoria Clarholz und die SpVgg Erkenschwick. Während die Gäste über den Kreispokal bereits für den Westfalenpokal qualifiziert sind, geht es für die Ostwestfalen darum, den aktuellen Platz 8 zu behaupten, der zur Westfalenpokal-Teilnahme berechtigen würde.
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SV Schermbeck – SG Wattenscheid 09
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Ilias Bouassaria, Christopher Stöhr, Berkant Gedikli, Kasper Harbering, Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
ASC 09 Dortmund – SC Preußen Münster II 2:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich (42. Robert Hilsmann), Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski (83. Justus Zimmermann), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (85. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin, Maximilian Podehl (89. Joel-Maurice Schlotter), Lewin Alexander D Hone (65. Lucius Marcus Patrias) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause (79. Arbnor Hoti), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni (61. Bennet Eickhoff), Tidiane Gueye (72. Ben Kronenberg), Emanuel De Lemos, Leon Kayser (79. Lukas Herb), Ryan Acar, Till Hausotter, Ben Leiter (84. Benjamin Hormann Evers) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Lars Warschewski (14.), 2:0 Lars Warschewski (76.)