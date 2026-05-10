 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Oberliga Westfalen LIVE: ASC legt vor - Wer kann nachziehen?

Der 35. Spieltag in der Oberliga Westfalen

von red · Heute, 13:22 Uhr · 0 Leser
In den vergangenen beiden Saisons konnte Schermbeck die Heimspiele gegen Wattenscheid für sich entscheiden. Heute wäre es eine Überraschung!
In den vergangenen beiden Saisons konnte Schermbeck die Heimspiele gegen Wattenscheid für sich entscheiden. Heute wäre es eine Überraschung! – Foto: Imago Images

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Der ASC 09 Dortmund hat das schwere Heimspiel gegen den "Dauer-Fünftplatzierten" SC Preußen Münster II am Samstag mit 2:0 für sich entschieden. Der nach Rhynern wechselnde Lars Warschewski war mit einem Doppelpack der Matchwinner. Ein Schuss aus dem Rückraum nach einer Ecke (14.) sowie ein direkt verwandelter Freistoß (76.) brachten seine Saisontore Nr. 13 und 14. Großer Wermutstropfen war kurz vor der Halbzeit die Verletzung von Abwehrchef Jan-Patrick Friedrich, der für den Saisonendendspurt wegen eines möglichen Außenbandrisses ausfallen könnte. Die Diagnose ist noch nicht bestätigt.

ASC-Trainer Hamza El Hamdi sagte gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Diese Preußen-Mannschaft gehört spielerisch zu dem Besten, was ich in meinen Oberliga-Jahren gesehen habe. Wir haben das defensiv sehr gut gemacht, allerdings haben wir in der zweiten Hälfte zu wenig nach vorne verteidigt, waren zu passiv und zu defensiv. Am Ende ging es aber nur darum die drei Punkte zu holen, egal wie. Wie sich die Mannschaft in jeden Zweikampf reinschmeißt und sich gegenseitig dafür feiert, das ist das, was am Ende zählt. Die anderen Mannschaften sind uns scheißegal, es geht nur um uns."

Der ASC steht damit vor dem heutigen Restspieltag auf Platz 1. Die einen Punkt zurückliegenden SV Westfalia Rhynern (gegen die SpVgg Vreden) und SG Wattenscheid 09 (beim SV Schermbeck) möchten wieder vorbeiziehen. Der SV Lipptadt 08 hat spielfrei und bei gleicher Spielanzahl nun drei Punkte Rückstand auf den ASC.

>>> zur aktuellen Tabelle

Im Abstiegskampf stehen die "Sechs-Punkte-Spiele" zwischen dem TuS Hiltrup und RW Ahlen sowie dem SC Verl II und Türkspor Dortmund im Mittelpunkte. Schlusslicht TuS Ennepetal ist beim FC Eintracht Rheine zum Siegen verdammt., die SG Finnentrop/Bamenohl beim DSC Arminia Bielefeld II.

Die TSG Sprockhövel möchte sich zuhause gegen den 1. FC Gievenbeck endlich den letzten Abstiegssorgen entledigen. Last but not least treffen sich im Mittelfeld Victoria Clarholz und die SpVgg Erkenschwick. Während die Gäste über den Kreispokal bereits für den Westfalenpokal qualifiziert sind, geht es für die Ostwestfalen darum, den aktuellen Platz 8 zu behaupten, der zur Westfalenpokal-Teilnahme berechtigen würde.

Alle Partien natürlich im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
SpVgg Erkenschwick - Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00live
TSG Sprockhövel - 1. FC Gievenbeck

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:00live
TuS Hiltrup - RW Ahlen

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
Eintracht Rheine - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
Westfalia Rhynern - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live

SV Schermbeck – SG Wattenscheid 09
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Ilias Bouassaria, Christopher Stöhr, Berkant Gedikli, Kasper Harbering, Miles Grumann, Mustafa Gürpinar, Eren Özat, Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir - Trainer: Engin Yavuzaslan
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
16:00live
SC Verl II - Türkspor Dortmund

Gestern, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
2
0
Abpfiff

ASC 09 Dortmund – SC Preußen Münster II 2:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich (42. Robert Hilsmann), Keanu Diskau, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski (83. Justus Zimmermann), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (85. Dan Tshibaka Tshimanga), Rafael Camprobin, Maximilian Podehl (89. Joel-Maurice Schlotter), Lewin Alexander D Hone (65. Lucius Marcus Patrias) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause (79. Arbnor Hoti), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni (61. Bennet Eickhoff), Tidiane Gueye (72. Ben Kronenberg), Emanuel De Lemos, Leon Kayser (79. Lukas Herb), Ryan Acar, Till Hausotter, Ben Leiter (84. Benjamin Hormann Evers) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Lars Warschewski (14.), 2:0 Lars Warschewski (76.)