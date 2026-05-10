Oberliga Westfalen LIVE: ASC legt vor - Wer kann nachziehen?

In den vergangenen beiden Saisons konnte Schermbeck die Heimspiele gegen Wattenscheid für sich entscheiden. Heute wäre es eine Überraschung! – Foto: Imago Images

Der ASC 09 Dortmund hat das schwere Heimspiel gegen den "Dauer-Fünftplatzierten" SC Preußen Münster II am Samstag mit 2:0 für sich entschieden. Der nach Rhynern wechselnde Lars Warschewski war mit einem Doppelpack der Matchwinner. Ein Schuss aus dem Rückraum nach einer Ecke (14.) sowie ein direkt verwandelter Freistoß (76.) brachten seine Saisontore Nr. 13 und 14. Großer Wermutstropfen war kurz vor der Halbzeit die Verletzung von Abwehrchef Jan-Patrick Friedrich, der für den Saisonendendspurt wegen eines möglichen Außenbandrisses ausfallen könnte. Die Diagnose ist noch nicht bestätigt.

ASC-Trainer Hamza El Hamdi sagte gegenüber der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten": "Diese Preußen-Mannschaft gehört spielerisch zu dem Besten, was ich in meinen Oberliga-Jahren gesehen habe. Wir haben das defensiv sehr gut gemacht, allerdings haben wir in der zweiten Hälfte zu wenig nach vorne verteidigt, waren zu passiv und zu defensiv. Am Ende ging es aber nur darum die drei Punkte zu holen, egal wie. Wie sich die Mannschaft in jeden Zweikampf reinschmeißt und sich gegenseitig dafür feiert, das ist das, was am Ende zählt. Die anderen Mannschaften sind uns scheißegal, es geht nur um uns."

Der ASC steht damit vor dem heutigen Restspieltag auf Platz 1. Die einen Punkt zurückliegenden SV Westfalia Rhynern (gegen die SpVgg Vreden) und SG Wattenscheid 09 (beim SV Schermbeck) möchten wieder vorbeiziehen. Der SV Lipptadt 08 hat spielfrei und bei gleicher Spielanzahl nun drei Punkte Rückstand auf den ASC.