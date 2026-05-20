Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Der nach dem Neun-Punkte-Abzug aufgrund des Insolvenzverfahrens vor dem Abstieg stehende Türkspor Dortmund muss im wichtigen Auswärtsspiel beim FC Eintracht Rheine an Pfingstmontag auf zwei Stammspieler verzichten.

Marvin Holtmann, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp, Nico Eschhaus, Alexander Wiethölter (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Jan-Patrick Friedrich, Lars Warschewski, Rafael Camprobin Corchero (alle ASC 09 Dortmund), Christopher Rasper, Philipp Hildesheim, Yoost Diezemann (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin, Josha Häusler (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Lukas van Ingen, Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Gianluca Di Vinti (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (alle SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Eduard Renke (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Finn Schubert, Michael Wiese (beide Westfalia Rhynern), Christopher Stöhr, Venis Uka, Leon Nübel, Bilal Akhal, Kaspar Harbering, Mustafa Gürpinar (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Kian Licina (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Rinor Mustafa, Ishak Dogan, Agon Arifi (alle TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Maxwell Bimpeh, Francesco Santacroce Di Gregorio (alle TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), Koray Dag, Sercan Calik, Serdar Bingöl (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück, Julius Wiedemann (beide Victoria Clarholz), Manuel Harmann (SC Verl II)

2. SV Westfalia Rhynern | 59 Punkte | 59 GK - 0 GRK - 0 RK

1. SG Wattenscheid 09 | 54 Punkte | 51 GK - 1 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 68 Punkte | 63 GK - 0 GRK - 1 RK

4. SC Verl II | 69 Punkte | 66 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 76 Punkte | 65 GK - 2 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 77 Punkte | 66 GK - 2 GRK - 1 RK

7. 1. FC Gievenbeck | 79 Punkte | 63 GK - 2 GRK - 2 RK

8. ASC 09 Dortmund | 82 Punkte | 74 GK - 1 GRK - 1 RK

9. TSV Victoria Clarholz | 83 Punkte | 77 GK - 2 GRK - 0 RK

10. SC Preußen Münster II | 84 Punkte | 68 GK - 2 GRK - 2 RK

10. SG Finnentrop/Bamenohl | 84 Punkte | 73 GK - 2 GRK - 1 RK

12. FC Eintracht Rheine | 91 Punkte | 80 GK - 2 GRK - 1 RK

13. SpVgg Vreden | 93 Punkte | 85 GK - 1 GRK - 1 RK

14. SpVgg Erkenschwick | 104 Punkte | 82 GK - 4 GRK - 2 RK

15. Türkspor Dortmund | 106 Punkte | 77 GK - 3 GRK - 4 RK

15. DSC Arminia Bielefeld II | 106 Punkte | 87 GK - 3 GRK - 2 RK

17. SV Schermbeck | 108 Punkte | 83 GK - 0 GRK - 5 RK

18. RW Ahlen | 121 Punkte | 98 GK - 6 GRK - 1 RK

19. TSG Sprockhövel | 123 Punkte | 92 GK - 2 GRK - 5 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (30)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Bruno Soares (RW Ahlen, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Oumar Keita (SpVgg Erkenschwick, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Asmar Paenda (TuS Hiltrup, 34. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck, 35. Spieltag, 3 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (36)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 27. Spieltag), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, 28. Spieltag), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09, 28. Spieltag), Louis Krieg (RW Ahlen, 31. Spieltag), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen, Nachholspiel), Sinan Aygün (Victoria Clarholz, 34. Spieltag), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel, Nachholspiel), Bajrush Osmani (SpVgg Erkenschwick, 36. Spieltag)

Gelbe Karten:

13 - Jos Krechting (SV Schermbeck)

12 - Yannick Babo (SV Schermbeck)

11 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup)

10 - Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Aleksandar Dimitrov (TSG Sprockhövel)

9 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Ishak Dogan, Agon Arifi (beide TSG Sprockhövel), Julius Wiedemann (TSV Victoria Clarholz)

8 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (alle SpVgg Erkenschwick), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün (TSV Victoria Clarholz), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Oussama Anhari (alle TSG Sprockhövel), Bruno Soares (RW Ahlen), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Maximilian Franke (SV Lippstadt 08), Martin Sinner, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Ömer Akman (Türkspor Dortmund)

7 - Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi (beide SV Lippstadt 08), Bernd Verwohlt, Julian Risthaus (beide SpVgg Vreden), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine), Kevin Hagemann (TuS Ennepetal), Ben Kronenberg, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (beide SV Westfalia Rhynern), Dennis Simic (SC Verl II), Eren Albayrak, Christopher Hennes (beide SG Finnentrop/Bamenohl)

6 - Julien Kracht, Suat Fajic, Fabiano Krasnic, Milan Hoffmeister, Efe Tirpan (alle DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj, Pierre Miguel De Faria Alves (beide FC Eintracht Rheine), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Moritz Krause, Michel Scharlau (beide SC Preußen Münster II), Alessandro Toia, Henry Obermeyer (beide SC Verl II), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Simon Kötter, Max Kamann (beide SV Lippstadt 08), Maximilian Hinkelmann, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Markus Baum, Janis Büscher (beide TSV Victoria Clarholz), Zakaria Anhari, Max Michels (beide TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Nils Johannknecht, Felix Hesker, Jonas Weißen (alle TuS Hiltrup), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Marvin Grumann (SV Schermbeck)

5 - Henrik Winkelmann, Mika Keute (1. FC Gievenbeck), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Marc Heider, Philimon Tawiah (beide RW Ahlen), Robin Klaas (SG Finnentrop/Bamenohl), Latif-Bilal Alassane, Bradley Ndi, Niklas Möllers, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Janis Seiler, Adrian Nezir, Seungho Hwang (beide SC Verl II), Nils Köhler (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Philipp Ratz, Elias Kourouma, Mohamed Lamine Kourouma (alle Westfalia Rhynern), Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Philipp Lamkemeyer, Rene Michen, Can Yilmaz (alle TSV Victoria Clarholz), Asmar Paenda (TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff, Mike Jordan, Barbaros Inan (alle SpVgg Erkenschwick), Fatih Öztürk, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Christoph van der Heusen (TuS Ennepetal), Tolunay Isik, Amed Öncel, David Belenzada, Ilyas Khattari (beide Türkspor Dortmund)

4 - Marvin Holtmann, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp,Nico Eschhaus, Alexander Wiethölter (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Rafael Camprobin Corchero (ASC 09 Dortmund), Christopher Rasper, Philipp Hildesheim, Yoost Diezemann (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin, Josha Häusler (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Lukas van Ingen, Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (beide SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Eduard Renke (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Finn Schubert, Michael Wiese (beide Westfalia Rhynern), Christopher Stöhr, Venis Uka, Leon Nübel, Kaspar Harbering, Mustafa Gürpinar (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Kian Licina (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Rinor Mustafa (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Francesco Santacroce Di Gregorio (beide TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), Koray Dag, Sercan Calik (beide Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz), Manuel Harmann (SC Verl II)