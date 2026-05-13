Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

Schermbecks Top-Scorer Jos Krechting (fünf Tore/acht Assists) könnte sich als einziger in der laufenden Spielzeit noch eine dritte Gelb-Sperre einfangen. Aktuell steht er bei 13 Verwarnungen.

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp, Nico Eschhaus (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Jan-Patrick Friedrich, Lars Warschewski (alle ASC 09 Dortmund), Monti Theiß, Christopher Rasper, Philipp Hildesheim (alle DSC Arminia Bielefeld II), Bennet van den Berg, Tim Heger, Dicle Sahin (alle FC Eintracht Rheine), Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic, Bernad Gllogjani, Lukas van Ingen, Fabian Holthaus, Kilian Hornbruch, Gianluca Di Vinti, Philimon Tawiah (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, Till Hausotter, Tidiane Gueye (alle SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Gordon Meyer, Luca Hermann (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Eduard Renke (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Finn Schubert, Michael Wiese (beide Westfalia Rhynern), Christopher Stöhr, Venis Uka, Leon Nübel, Bilal Akhal, Kaspar Harbering (alle SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan (SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Rinor Mustafa, Ishak Dogan, Agon Arifi (alle TSG Sprockhövel), Tomislav Simic, Maxwell Bimpeh, Francesco Santacroce Di Gregorio (alle TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar, Sören Jankhöfer (beide TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Ilyas Khattari, Serdar Bingöl (alle Türkspor Dortmund), Steffen Brück (Victoria Clarholz), Manuel Harmann (SC Verl II)

2. SV Westfalia Rhynern | 59 Punkte | 59 GK - 0 GRK - 0 RK

1. SG Wattenscheid 09 | 51 Punkte | 48 GK - 1 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 66 Punkte | 61 GK - 0 GRK - 1 RK

4. SC Verl II | 69 Punkte | 66 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 75 Punkte | 64 GK - 2 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 76 Punkte | 65 GK - 2 GRK - 1 RK

7. 1. FC Gievenbeck | 77 Punkte | 61 GK - 2 GRK - 2 RK

8. ASC 09 Dortmund | 79 Punkte | 71 GK - 1 GRK - 1 RK

9. SC Preußen Münster II | 82 Punkte | 66 GK - 2 GRK - 2 RK

10. SG Finnentrop/Bamenohl | 83 Punkte | 72 GK - 2 GRK - 1 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 81 Punkte | 75 GK - 2 GRK - 0 RK

12. SpVgg Vreden | 90 Punkte | 82 GK - 1 GRK - 1 RK

12. FC Eintracht Rheine | 89 Punkte | 78 GK - 2 GRK - 1 RK

14. SV Schermbeck | 105 Punkte | 80 GK - 0 GRK - 5 RK

15. SpVgg Erkenschwick | 100 Punkte | 81 GK - 3 GRK - 2 RK

16. Türkspor Dortmund | 101 Punkte | 72 GK - 3 GRK - 4 RK

17. DSC Arminia Bielefeld II | 102 Punkte | 83 GK - 3 GRK - 2 RK

18. RW Ahlen | 120 Punkte | 97 GK - 6 GRK - 1 RK

19. TSG Sprockhövel | 123 Punkte | 92 GK - 2 GRK - 5 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (30)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 30. Spieltag, 4 Spiele Sperre), Bruno Soares (RW Ahlen, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Oumar Keita (SpVgg Erkenschwick, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Asmar Paenda (TuS Hiltrup, 34. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck, 35. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (35)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 27. Spieltag), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, 28. Spieltag), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09, 28. Spieltag), Louis Krieg (RW Ahlen, 31. Spieltag), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen, Nachholspiel), Sinan Aygün (Victoria Clarholz, 34. Spieltag), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel, Nachholspiel)

Gelbe Karten:

13 - Jos Krechting (SV Schermbeck)

12 - Yannick Babo (SV Schermbeck)

11 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)

10 - Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Aleksandar Dimitrov (TSG Sprockhövel)

9 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Ishak Dogan, Agon Arifi (beide TSG Sprockhövel)

8 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (alle SpVgg Erkenschwick), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün, Julius Wiedemann (beide TSV Victoria Clarholz), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Oussama Anhari (alle TSG Sprockhövel), Bruno Soares (RW Ahlen)

7 - Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi, Maximilian Franke (alle SV Lippstadt 08), Bernd Verwohlt, Martin Sinner, Kilian Heisterkamp, Julian Risthaus, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Sebastian Lötters, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II), Kerim Karyagdi, Jonah Wagner (beide SV Westfalia Rhynern), Dennis Simic (SC Verl II), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl)

6 - Julien Kracht, Suat Fajic, Fabiano Krasnic (alle DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj, Pierre Miguel De Faria Alves (beide FC Eintracht Rheine), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Ben Menke, Moritz Krause, Michel Scharlau (alle SC Preußen Münster II), Alessandro Toia, Henry Obermeyer (beide SC Verl II), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Simon Kötter, Max Kamann (beide SV Lippstadt 08), Christopher Hennes (SG Finnentrop/Bamenohl), Maximilian Hinkelmann, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Markus Baum (TSV Victoria Clarholz), Zakaria Anhari, Max Michels (beide TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Nils Johannknecht, Felix Hesker, Jonas Weißen (alle TuS Hiltrup), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09)

5 - Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Marc Heider (beide RW Ahlen), Robin Klaas (SG Finnentrop/Bamenohl), Latif-Bilal Alassane, Bradley Ndi, Efe Tirpan, Milan Hoffmeister, Niklas Möllers (alle DSC Arminia Bielefeld II), Janis Seiler, Adrian Nezir, Seungho Hwang (beide SC Verl II), Nils Köhler (SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Philipp Ratz, Elias Kourouma, Mohamed Lamine Kourouma (alle Westfalia Rhynern), Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Philipp Lamkemeyer, Jannis Büscher, Rene Michen, Can Yilmaz (alle TSV Victoria Clarholz), Asmar Paenda (TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff, Mike Jordan, Barbaros Inan (alle SpVgg Erkenschwick), Fatih Öztürk, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Marvin Grumann (SV Schermbeck), Christoph van der Heusen (TuS Ennepetal), Tolunay Isik, Amed Öncel (beide Türkspor Dortmund)

