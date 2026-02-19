Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Da die TSG Sprockhövel am vergangenen Wochenende nicht im Einsatz war, sitzt TSG-Kapitän Bulut seine Sperre im Heimspiel gegen Schermbeck ab. – Foto: Hardy Krebs

Elf Spieler müssen am kommenden Wochenende eine Sperre absitzen.

Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Rot, 1 von ?), Oktay Dal (RW Ahlen, Gelb-Rot), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, Gelb-Rot), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, Rot, 3 von 3), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, Rot, 3 von 3), Maximilian Franke (SV Lippstadt 08, Gelb), Ibrahim Bulut (TSG Sprockhövel, Gelb), Ishak Dogan (TSG Sprockhövel, Gelb), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden, Gelb), Romario Wiesweg (SpVgg Vreden, Gelb), Sezer Toy (Türkspor Dortmund, Gelb)

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus:

1. SG Wattenscheid 09 | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK

2. SV Westfalia Rhynern | 33 Punkte | 33 GK - 0 GRK - 0 RK

3. SC Verl II | 37 Punkte | 34 GK - 1 GRK - 0 RK

4. SV Lippstadt 08 | 39 Punkte | 39 GK - 0 GRK - 0 RK

5. TuS Hiltrup | 41 Punkte | 41 GK - 0 GRK - 0 RK

6. TuS Ennepetal | 45 Punkte | 34 GK - 2 GRK - 1 RK

7. SC Preußen Münster II | 54 Punkte | 48 GK - 2 GRK - 0 RK

7. SG Finnentrop/Bamenohl | 54 Punkte | 46 GK - 1 GRK - 1 RK

7. TSG Sprockhövel | 54 Punkte | 46 GK - 1 GRK - 1 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 56 Punkte | 53 GK - 1 GRK - 0 RK

10. FC Eintracht Rheine | 56 Punkte | 45 GK - 2 GRK - 1 RK

12. SV Schermbeck | 60 Punkte | 45 GK - 0 GRK - 3 RK

12. ASC 09 Dortmund | 60 Punkte | 52 GK - 1 GRK - 1 RK

14. Türkspor Dortmund | 61 Punkte | 45 GK - 2 GRK - 2 RK

14. 1. FC Gievenbeck | 61 Punkte | 45 GK - 2 GRK - 2 RK

16. SpVgg Vreden | 62 Punkte | 54 GK - 1 GRK - 1 RK

17. DSC Arminia Bielefeld II | 67 Punkte | 48 GK - 3 GRK - 2 RK

18. RW Ahlen | 70 Punkte | 58 GK - 4 GRK - 0 RK

18. SpVgg Erkenschwick | 70 Punkte | 62 GK - 1 GRK - 1 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (16)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (24)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag),

Gelbe Karten:

8 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick), Yannick Babo (SV Schermbeck), Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund)

7 - Marcel Becker, Nicolas Herrmann (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)

6 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Lars Bleker (SpVgg Vreden), Bilal Akhal, Jos Krechting (beide SV Schermbeck), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Marius Lackmann, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Linus Kahraman (TSV Victoria Clarholz)

5 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Justin Lukas, Julien Kracht (beide DSC Arminia Bielefeld II), Luis Oliver Schultz (SpVgg Erkenschwick), Gabriel Cavar, Lennard Maßmann, Luca Meyer (alle FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause (beide SC Preußen Münster II), Agon Arifi, Oussama Anhari, Ibrahim Bulut, Ishak Dogan (alle TSG Sprockhövel), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Maximilian Franke (SV Lippstadt 08), Bernd Verwohlt, Maximilian Hinkelmann (beide SpVgg Vreden), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Martin Sinner, Kilian Heisterkamp, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Arian Papenfort, Sinan Aygün (beide TSV Victoria Clarholz), Ömer Akman, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Monti Theiß (alle DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Ben Menke, Adrian Delmoni (alle SC Preußen Münster II), Adrian Nezir (SC Verl II), Eren Albayrak, Melvin Musangu (beide SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl, Fatih Ufuk (beide SV Lippstadt 08), Kerim Karyagdi (Westfalia Rhynern), Mika Völker, Julian Risthaus (beide SpVgg Vreden), Jamals El Mansoury (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Lukas Matena, Ole Overhoff (alle SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann, Sebastian Lötters (alle TuS Ennepetal), Felix Hesker, Nils Johannknecht, Asmar Paenda, Shayan Sarrafyar (alle TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag (beide Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Markus Baum, Jannis Büscher, Philipp Lamkemeyer, Julius Wiedemann (alle TSV Victoria Clarholz)