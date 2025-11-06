Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

+ 15 weitere

Nur ein Spieler ist am 14. Spieltag gesperrt.

Jan-Patrick Friedrich, Jan Stuhldreier (beide ASC 09 Dortmund), Suat Fajic, Milan Hoffmeister, Justin Lukas (alle DSC Arminia Bielefeld II), Gabriel Cavar (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti (beide RW Ahlen), Ben Kronenberg, Ben Menke (beide SC Preußen Münster II), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi (beide SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata (Westfalia Rhynern), Martin Sinner, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Bilal Akhal, Jos Krechting (beide SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Arian Papenfort, Linus Kahraman (beide TSV Victoria Clarholz)

So sieht die aktuelle Fairness-Tabelle aus:

1. SG Wattenscheid 09 | 15 Punkte | 15 GK - 0 GRK - 0 RK

2. SC Verl II | 24 Punkte | 21 GK - 1 GRK - 0 RK

3. SV Westfalia Rhynern | 25 Punkte | 25 GK - 0 GRK - 0 RK

4. SV Lippstadt 08 | 27 Punkte | 27 GK - 0 GRK - 0 RK

5. TuS Hiltrup | 27 Punkte | 27 GK - 0 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 29 Punkte | 21 GK - 1 GRK - 1 RK

7. SpVgg Vreden | 30 Punkte | 30 GK - 0 GRK - 0 RK

8. SG Finnentrop/Bamenohl | 33 Punkte | 24 GK - 1 GRK - 1 RK

9. ASC 09 Dortmund | 33 Punkte | 30 GK - 1 GRK - 0 RK

10. Türkspor Dortmund | 34 Punkte | 23 GK - 2 GRK - 1 RK

10. TSV Victoria Clarholz | 35 Punkte | 32 GK - 1 GRK - 0 RK

12. TSG Sprockhövel | 36 Punkte | 28 GK - 1 GRK - 1 RK

13. 1. FC Gievenbeck | 37 Punkte | 32 GK - 0 GRK - 1 RK

13. FC Eintracht Rheine | 37 Punkte | 31 GK - 2 GRK - 0 RK

13. SV Schermbeck | 39 Punkte | 29 GK - 0 GRK - 2 RK

16. SC Preußen Münster II | 40 Punkte | 34 GK - 2 GRK - 0 RK

17. SpVgg Erkenschwick | 44 Punkte | 44 GK - 0 GRK - 0 RK

18. DSC Arminia Bielefeld II | 50 Punkte | 36 GK - 3 GRK - 1 RK

19. RW Ahlen | 53 Punkte | 44 GK - 3 GRK - 0 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (8)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre)

Gelb-Rote Karten (18)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag)

Gelbe Karten:

7 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)

5 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Yannick Babo (SV Schermbeck), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Michael-Marvin West (SpVgg Erkenschwick)

