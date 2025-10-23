Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

Nur 34 Gelbe Karten am 11. Spieltag waren aus "Fair-Play-Sicht" der beste Wert der laufenden Spielzeit.
Fünf Spieler sind am 12. Spieltag gesperrt.
Robin Gallus (TuS Ennepetal, Rot, Länge der Sperre noch unbekannt), Dennis Simic (SC Verl II, Gelb-Rot), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund, Gelb), Ben Menke (SC Preußen Münster II, Gelb), Yannick Babo (SV Schermbeck, Gelb)
Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister (DSC Arminia Bielefeld II), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti (beide RW Ahlen), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Arian Papenfort (TSV Victoria Clarholz)
1. SG Wattenscheid 09 | 14 Punkte | 14 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SV Westfalia Rhynern | 19 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SC Verl II | 21 Punkte | 18 GK - 1 GRK - 0 RK
4. SV Lippstadt 08 | 22 Punkte | 22 GK - 0 GRK - 0 RK
5. SpVgg Vreden | 23 Punkte | 23 GK - 0 GRK - 0 RK
6. TuS Hiltrup | 25 Punkte | 25 GK - 0 GRK - 0 RK
7. TuS Ennepetal | 26 Punkte | 18 GK - 1 GRK - 1 RK
7. SC Preußen Münster II | 26 Punkte | 26 GK - 0 GRK - 0 RK
9. FC Eintracht Rheine | 30 Punkte | 24 GK - 2 GRK - 0 RK
9. SG Finnentrop/Bamenohl | 30 Punkte | 22 GK - 1 GRK - 1 RK
11. ASC 09 Dortmund | 31 Punkte | 28 GK - 1 GRK - 0 RK
11. Türkspor Dortmund | 31 Punkte | 20 GK - 2 GRK - 1 RK
13. TSV Victoria Clarholz | 33 Punkte | 30 GK - 1 GRK - 0 RK
13. TSG Sprockhövel | 33 Punkte | 25 GK - 1 GRK - 1 RK
13. 1. FC Gievenbeck | 33 Punkte | 28 GK - 0 GRK - 1 RK
16. SV Schermbeck | 35 Punkte | 25 GK - 0 GRK - 2 RK
17. SpVgg Erkenschwick | 40 Punkte | 40 GK - 0 GRK - 0 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 44 Punkte | 30 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 49 Punkte | 40 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (8)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)
Gelb-Rote Karten (16)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag)
6 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
5 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Ben Menke (SC Preußen Münster II), Yannick Babo (SV Schermbeck)
4 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister (DSC Arminia Bielefeld II), Ben Binyamin, Gianluca Di Vinti (beide RW Ahlen), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Cem-Ali Dogan, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Agon Arifi (TSG Sprockhövel), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund), Arian Papenfort (TSV Victoria Clarholz)