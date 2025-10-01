Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr

Der FC Eintracht Rheine kassierte beim 2:2 in Schermbeck sieben Gelbe Karten und stellte damit den bisherigen "Negativ-Bestwert" von RW Ahlen vom 2. Spieltag ein. Mit 34 Gelben Karten und drei Platzverweisen rangiert Ahlen deutlich am Ende der Fair-Play-Tabelle.
Nur zwei Spieler sind am 9. Spieltag gesperrt. Inzwischen stehen sechs Akteure vor einer Gelb-Sperre.
Mattias Hanchard (RW Ahlen, Gelb-Rot), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, Gelb-Rot)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Gianluca Di Vinti (SV Westfalia Rhynern), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
1. SG Wattenscheid 09 | 9 Punkte | 9 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 11 Punkte | 11 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SV Westfalia Rhynern | 14 Punkte | 14 GK - 0 GRK - 0 RK
4. SV Lippstadt 08 | 16 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 0 RK
4. TuS Ennepetal | 16 Punkte | 13 GK - 1 GRK - 0 RK
6. TuS Hiltrup | 17 Punkte | 17 GK - 0 GRK - 0 RK
7. SC Preußen Münster II | 19 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 0 RK
7. SpVgg Vreden | 19 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 0 RK
9. ASC 09 Dortmund | 22 Punkte | 19 GK - 1 GRK - 0 RK
10. FC Eintracht Rheine | 24 Punkte | 21 GK - 1 GRK - 0 RK
10. Türkspor Dortmund | 24 Punkte | 18 GK - 2 GRK - 0 RK
12. TSV Victoria Clarholz | 25 Punkte | 22 GK - 1 GRK - 0 RK
13. 1. FC Gievenbeck | 26 Punkte | 21 GK - 0 GRK - 1 RK
13. SG Finnentrop/Bamenohl | 26 Punkte | 18 GK - 1 GRK - 1 RK
15. SpVgg Erkenschwick | 28 Punkte | 28 GK - 0 GRK - 0 RK
16. SV Schermbeck | 29 Punkte | 19 GK - 0 GRK - 2 RK
17. TSG Sprockhövel | 30 Punkte | 22 GK - 1 GRK - 1 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 38 Punkte | 24 GK - 3 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 43 Punkte | 34 GK - 3 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (6)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (14)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag)
5 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
4 - Jannik Urban (ASC 09 Dortmund), Gianluca Di Vinti (SV Westfalia Rhynern), Bilal Akhal, Yannick Babo (beide SV Schermbeck), Serdar Bingöl, Sezer Toy (beide Türkspor Dortmund)
3 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Jan Stuhldreier, Anes Dziho (beide ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Suat Fajic, Justin Lukas (alle DSC Arminia Bielefeld II), Gabriel Cavar, Luca Meyer (FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin (RW Ahlen), Davin Wöstmann (Westfalia Rhynern), Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Michel Scharlau (alle SC Preußen Münster II), Fabian Jurisic (SC Verl II), Iker Kohl, Kiyan Sadeghi (beide SV Lippstadt 08), Mika Völker (SpVgg Vreden), Linus Kahraman, Sinan Aygün, Julian Linnemann, Can Yilmaz (alle Victoria Clarholz), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Agon Arifi, Ibrahim Bulut, Max Michels (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles (TuS Ennepetal)