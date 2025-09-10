Oberliga Westfalen: Fair-Play-Tabelle und mehr!

Die SG Wattenscheid 09 hat in vier Partien bislang noch kein Gegentor kassiert und verteidigt zudem auch noch äußerst fair.
Dzenan Pilica, Defensivmann der SpVgg Erkenschwick, ist der erste Spieler, der nach fünf Spieltagen bereits vor einer Gelb-Sperre steht.
Ilias Bouassari (SV Schermbeck, Rot, 3 von 3), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, Rot, 2 von 3), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, Gelb-Rot)
1. SG Wattenscheid 09 | 5 Punkte | 5 GK - 0 GRK - 0 RK
2. SC Verl II | 7 Punkte | 7 GK - 0 GRK - 0 RK
3. SV Westfalia Rhynern | 10 Punkte | 10 GK - 0 GRK - 0 RK
3. FC Eintracht Rheine | 10 Punkte | 10 GK - 0 GRK - 0 RK
5. TuS Hiltrup | 11 Punkte | 11 GK - 0 GRK - 0 RK
6. SV Lippstadt 08 | 12 Punkte | 12 GK - 0 GRK - 0 RK
6. SpVgg Vreden | 12 Punkte | 12 GK - 0 GRK - 0 RK
8. SC Preußen Münster II | 12 Punkte | 12 GK - 0 GRK - 0 RK
9. TuS Ennepetal | 13 Punkte | 10 GK - 1 GRK - 0 RK
9. Türkspor Dortmund | 13 Punkte | 10 GK - 1 GRK - 0 RK
11. SG Finnentrop/Bamenohl | 15 Punkte | 15 GK - 0 GRK - 0 RK
11. ASC 09 Dortmund | 15 Punkte | 12 GK - 1 GRK - 0 RK
13. TSG Sprockhövel | 16 Punkte | 11 GK - 0 GRK - 1 RK
13. TSV Victoria Clarholz | 16 Punkte | 13 GK - 1 GRK - 0 RK
15. SV Schermbeck | 18 Punkte | 8 GK - 0 GRK - 2 RK
16. SpVgg Erkenschwick | 20 Punkte | 20 GK - 0 GRK - 0 RK
17. 1. FC Gievenbeck | 21 Punkte | 16 GK - 0 GRK - 1 RK
18. DSC Arminia Bielefeld II | 24 Punkte | 13 GK - 2 GRK - 1 RK
19. RW Ahlen | 28 Punkte | 22 GK - 2 GRK - 0 RK
Legende:
GK = Gelbe Karten (1 Punkt)
GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)
RK = Rote Karten (5 Punkte)
Hinweis:
Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.
Rote Karten (5)
Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre)
Gelb-Rote Karten (8)
Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag)
4 - Dzenan Pilica (SpVgg Erkenschwick)
3 - Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Gianluca Di Vinti (Westfalia Rhynern), Adrian Delmoni (SC Preußen Münster II), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Kiyan Sadeghi (SV Lippstadt 08), Yannick Babo (SV Schermbeck), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Linus Kahraman (Victoria Clarholz)