Oberliga Westfalen: Elf Spieler am 29. Spieltag gesperrt

Symbolbild – Foto: Eibner Pressefotos

Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho, Lars Warschewski (beide ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß, Niklas Möllers (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves, Bennet van den Berg (beide FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, (SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Robin Klaas, Gordon Meyer (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Mike Jordan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic (TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Tolunay Isik, Serdar Bingöl (alle Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Rene Michen (alle TSV Victoria Clarholz), Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal, Jos Krechting (beide SV Schermbeck)

Till Hausotter (SC Preußen Münster II, Rot, 2 von 2), Eron Morina (TSG Sprockhövel, Rot, 3 von 3), Berkan Firat (SG Wattenscheid, Gelb-Rot), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, Gelb-Rot), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, Gelb-Rot), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, Rot, 1 von ?), Michel Scharlau (SC Preußen Münster II, Gelb), Henry Obermeyer (SC Verl II, Gelb), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09, Gelb), Aleksandar Dimitrov (TSG Sprockhövel, Gelb), Kevin Hagemann (TuS Ennepetal, Gelb)

2. SV Westfalia Rhynern | 46 Punkte | 46 GK - 0 GRK - 0 RK

1. SG Wattenscheid 09 | 39 Punkte | 36 GK - 1 GRK - 0 RK

3. SV Lippstadt 08 | 58 Punkte | 53 GK - 0 GRK - 1 RK

4. SC Verl II | 59 Punkte | 56 GK - 1 GRK - 0 RK

5. TuS Ennepetal | 59 Punkte | 48 GK - 2 GRK - 1 RK

6. TuS Hiltrup | 62 Punkte | 56 GK - 2 GRK - 0 RK

7. SG Finnentrop/Bamenohl | 65 Punkte | 54 GK - 2 GRK - 1 RK

8. 1. FC Gievenbeck | 67 Punkte | 51 GK - 2 GRK - 2 RK

9. TSV Victoria Clarholz | 70 Punkte | 67 GK - 1 GRK - 0 RK

10. SC Preußen Münster II | 71 Punkte | 55 GK - 2 GRK - 2 RK

11. ASC 09 Dortmund | 73 Punkte | 65 GK - 1 GRK - 1 RK

11. SpVgg Vreden | 73 Punkte | 65 GK - 1 GRK - 1 RK

11. FC Eintracht Rheine | 73 Punkte | 62 GK - 2 GRK - 1 RK

14. DSC Arminia Bielefeld II | 80 Punkte | 61 GK - 3 GRK - 2 RK

15. SV Schermbeck | 81 Punkte | 61 GK - 0 GRK - 4 RK

16. TSG Sprockhövel | 83 Punkte | 65 GK - 1 GRK - 3 RK

17. SpVgg Erkenschwick | 84 Punkte | 70 GK - 3 GRK - 1 RK

18. RW Ahlen | 89 Punkte | 77 GK - 4 GRK - 0 RK

19. Türkspor Dortmund | 95 Punkte | 66 GK - 3 GRK - 4 RK

Legende:

GK = Gelbe Karten (1 Punkt)

GRK = Gelb/Rote Karten (3 Punkte)

RK = Rote Karten (5 Punkte)

Hinweis:

Es werden nur Verwarnungen gegen Spieler berücksichtigt. Karten gegen Teamoffizielle oder Strafen wegen Zuschauerverfehlungen fließen hier nicht in die Wertung ein.

Die Platzverweise der laufenden Saison:

Rote Karten (24)

Dustin Richter (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Lennart Bollenberg (SV Schermbeck, 2. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ilias Bouassari (SV Schermbeck, 3. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Malte Wesberg (1. FC Gievenbeck, 3. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel, 4. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Anil Özgen (Türkspor Dortmund, 10. Spieltag, 1 Spiel Sperre), Robin Gallus (TuS Ennepetal, 11. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Shawn Kiyau (SV Schermbeck, 1 Spiel Sperre), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (FC Eintracht Rheine, 15. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Joel Nickel (ASC 09 Dortmund, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Mika Keute (1. FC Gievenbeck, 18. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Lukas Matena (SpVgg Erkenschwick, 20. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Semih Sarli (DSC Arminia Bielefeld II, 21. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 22. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Ben Kronenberg (SC Preußen Münster II, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Amed Öncel (Türkspor Dortmund, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Cihat Topatan (TSG Sprockhövel, 24. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Nils Köhler (SV Lippstadt 08, Nachholspiel, 2 Spiele Sperre), Eron Morina (TSG Sprockhövel, 26. Spieltag, 3 Spiele Sperre), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck, 26. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Till Hausotter (SC Preußen Münster II, 27. Spieltag, 2 Spiele Sperre), Alessandro Tomassello (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag, Länge der Sperre noch unbekannt)

Gelb-Rote Karten (31)

Jannik Urban (ASC 09 Dortmund, 1. Spieltag), Vincent Ocansey (DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag), Hakan Sezer (RW Ahlen, 2. Spieltag), Marius Müller (RW Ahlen, 2. Spieltag), Pascal Kubina (Türkspor Dortmund, 2. Spieltag), Yoost Diezemann (DSC Arminia Bielefeld II, 3. Spieltag), Zakaria Elhankouri (TuS Ennepetal, 3. Spieltag), Samy Benmbarek (TSV Victoria Clarholz, 5. Spieltag), Felix Schmitt (SG Finnentrop/Bamenohl, 6. Spieltag), Ömer Akman (Türkspor Dortmund, 7. Spieltag), Montasar Hammami (FC Eintracht Rheine, 7. Spieltag), Bradley Ndi (DSC Arminia Bielefeld II, 7. Spieltag), Mattias Hanchard (RW Ahlen, 8. Spieltag), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel, 8. Spieltag), Leon Niehues (FC Eintracht Rheine, 9. Spieltag), Dennis Simic (SC Verl II, 11. Spieltag), Arbnor Hoti (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Lukas Herb (SC Preußen Münster II, 12. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 14. Spieltag), Kian Licina (SpVgg Erkenschwick, 17. Spieltag), Kilian Heisterkamp (SpVgg Vreden, 19. Spieltag), Edon Rizaj (TuS Ennepetal, Nachholspiel), Oktay Dal (RW Ahlen, 22. Spieltag), Jelke Willem Elferink (1. FC Gievenbeck, 22. Spieltag), Finn Lenze (TuS Hiltrup, 25. Spieltag), Melvin Musangu (SG Finnentrop/Bamenohl, 26. Spieltag), Andreas Ovelhey (SpVgg Erkenschwick, 27. Spieltag), Alexander Gockel (TuS Hiltrup, 27. Spieltag), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund, 28. Spieltag), Dario Biancardi (SpVgg Erkenschwick, 28. Spieltag), Berkan Firat (SG Wattenscheid 09, 28. Spieltag)

Gelbe Karten:

11 - Jan Stuhldreier (ASC 09 Dortmund), Jannik Urban (ASC 09 Dortmund)

10 - Yannick Babo (SV Schermbeck)

9 - Joschka Brüggemann (TuS Hiltrup), Bilal Akhal (SV Schermbeck), Lars Warschewski (ASC 09 Dortmund), Serdar Bingöl (Türkspor Dortmund), Jos Krechting (SV Schermbeck)

8 - Jan-Patrick Friedrich (ASC 09 Dortmund), Dzenan Pilica, Luis Oliver Schultz (beide SpVgg Erkenschwick), Maxwell Bimpeh (TuS Ennepetal), Nicolas Herrmann (SG Finnentrop/Bamenohl), Sezer Toy (Türkspor Dortmund), Sinan Aygün (TSV Victoria Clarholz)

7 - Luca Meyer Gabriel Cavar (beide FC Eintracht Rheine), Gianluca Di Vinti (RW Ahlen), Marcel Becker (SG Finnentrop/Bamenohl), Iker Kohl (SV Lippstadt 08), Lars Bleker, Martin Sinner (SpVgg Vreden), Marius Lackmann (SpVgg Erkenschwick), Ömer Akman (Türkspor Dortmund), Ishak Dogan, Agon Arifi (beide TSG Sprockhövel), Julius Wiedemann (TSV Victoria Clarholz)

6 - Julien Kracht, Suat Fajic (beide DSC Arminia Bielefeld II), Lennard Maßmann (FC Eintracht Rheine), Keanu Diskau (ASC 09 Dortmund), Ben Menke (SC Preußen Münster II), Alessandro Toia (SC Verl II), Felix Ritter (1. FC Gievenbeck), Kiyan Sadeghi, Maximilian Franke (beide SV Lippstadt 08), Eren Albayrak (SG Finnentrop/Bamenohl), Kerim Karyagdi (SV Westfalia Rhynern), Bernd Verwohlt, Maximilian Hinkelmann, Romario Wiesweg (alle SpVgg Vreden), Dario Biancardi, Michael-Marvin West (beide SpVgg Erkenschwick), Linus Kahraman, Arian Papenfort (beide TSV Victoria Clarholz), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Sebastian Lötters (TuS Ennepetal), Nils Johannknecht (TuS Hiltrup)

5 - Justin Lukas (DSC Arminia Bielefeld II), Fabian Kerellaj, Leon Niehues (beide FC Eintracht Rheine), Bruno Soares (RW Ahlen), Ben Kronenberg, Moritz Krause, Michel Scharlau (alle SC Preußen Münster II), Efe Tirpan (DSC Arminia Bielefeld II), Janis Seiler, Adrian Nezir, Dennis Simic, Henry Obermeyer (alle SC Verl II), Steve Tunga (SG Wattenscheid 09), Nils Köhler, Max Kamann, Simon Kötter (alle SV Lippstadt 08), Rafael Lopez Zapata, Jonah Wagner (beide Westfalia Rhynern), Kilian Heisterkamp, Mika Völker (beide SpVgg Vreden), Philipp Lamkemeyer, Markus Baum, Jannis Büscher (alle TSV Victoria Clarholz), Jamal El Mansoury (SV Schermbeck), Felix Hesker, Jonas Weißen, Asmar Paenda (alle TuS Hiltrup), Lukas Matena, Ole Overhoff (beide SpVgg Erkenschwick), Zakaria Anhari, Max Michels, Ibrahim Bulut, Aleksandar Dimitrov (alle TSG Sprockhövel), Duje Goles, Kevin Hagemann (beide TuS Ennepetal)

4 - Marvin Holtmann, Mika Keute, Niklas Klinke, Louis Martin, Tom Langenkamp (alle 1. FC Gievenbeck), Anes Dziho (ASC 09 Dortmund), Milan Hoffmeister, Monti Theiß, Niklas Möllers (alle DSC Arminia Bielefeld II), Pierre Miguel De Faria Alves, Bennet van den Berg (beide FC Eintracht Rheine), Ben Binyamin, Eric Heidbrink. Davin Wöstmann, Emro Curic (alle RW Ahlen), Adrian Delmoni, (SC Preußen Münster II), Melvin Musangu, Robin Klaas, Gordon Meyer (alle SG Finnentrop/Bamenohl), Finn Wortmann (SG Wattenscheid 09), Fatih Ufuk (SV Lippstadt 08), Mohamed Lamine Kourouma, Philipp Ratz (alle Westfalia Rhynern), Julian Risthaus, Leon Kondring, Felix Mensing, Dennis Wüpping (alle SpVgg Vreden), Cem-Ali Dogan, Mike Jordan (beide SpVgg Erkenschwick), Deniz Yasar, Jonah Husseck (beide TSG Sprockhövel), Tomislav Simic (TuS Ennepetal), Shayan Sarrafyar (TuS Hiltrup), David Belenzada, Koray Dag, Sercan Calik, Tolunay Isik (alle Türkspor Dortmund), Can Yilmaz, Rene Michen (alle TSV Victoria Clarholz)