Oberliga Westfalen - die Wintertransfers

1. FC Gievenbeck

Zugänge: -

Abgänge: -



ASC 09 Dortmund

Zugänge: -

Abgänge: -



DSC Arminia Bielefeld II

Zugänge: Hassan Mohamad (SC Paderborn 07 II)

Abgänge: keine



Eintracht Rheine

Trainer: David Paulus

Zugänge: Krenar Krasniqi (vereinslos/University of Alabama at Birmingham/USA, bereits im November)

Abgänge: ---



Rot Weiss Ahlen

Zugänge: Philimon Tawiah (vereinslos, zuletzt FC Gütersloh, bereits im November), Aaron Osei Bonsu (vereinslos, zuletzt Al-Dhafra FC, bereits im November), Gideon Guzy (vereinslos , zuletzt Fortuna Düsseldorf U23, bereits im November)

Abgänge: Edon Rizaj (Ziel unbekannt), Mattias Hanchard (Ziel unbekannt), Dominik Limprecht (Ziel unbekannt), Murat Keskinkilic (BSV Schüren)



SC Preußen Münster II

Zugänge: -

Abgänge: -



SC Verl II

Zugänge: Ledion Duriqi (U19 TSV Havelse)

Abgänge: Anes Spago (FC Lennestadt)



SG Finnentrop/Bamenohl

Zugänge: -

Abgänge: Alex Taach (Ziel unbekannt/bereits im Oktober)



SG Wattenscheid 09

Trainer: Christopher Pache

Zugänge: -

Abgänge: -



SpVgg Vreden

Zugänge: keine

Abgänge: keine



SpVgg Erkenschwick

Zugänge: Yehor Koniuchenko (SC Paderborn 07 U19)

Abgänge: Cem-Ali Dogan (BSV Schüren)



SV Lippstadt 08

Trainer: Felix Bechtold

Zugänge: -

Abgänge: -



SV Schermbeck

Zugänge: Tolga Özdemir (VfL Bochum II), Kingsley Marcinek (KFC Uerdingen)

Abgänge: Ibuki Noguchi (Ziel unbekannt), Sergen Yüksekdag (SV Burgsteinfurt)



Westfalia Rhynern

Zugänge: -

Abgänge: Mergim Deljiu (Beckumer SpVg)



TSG Sprockhövel

Zugänge: -

Abgänge: Soichiro Goto (Ziel unbekannt), Matti Pickel (Studium in den USA), Younes Puppendahl (Ziel unbekannt)



Victoria Clarholz

Zugänge: -

Abgänge: -



Türkspor Dortmund

Zugänge: -

Abgänge: Anil Özgen (VfB Bottrop), Pascal Kubina (SSVg Velbert II)



TuS Ennepetal

Zugänge: Sascha Kibungu (vereinslos, zuletzt 1. FC Düren)

Abgänge: Christian Antwi-Adjej (Karriereende)



TuS Hiltrup

Trainer: Marcel Stöppel

Zugänge: -

Abgänge: -