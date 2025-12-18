Oberliga Westfalen - die Wintertransfers

FuPa Westfalen gibt euch einen Überblick, welche Wintertransfers bisher im westfälischen Amateuroberhaus getätigt wurden.
1. FC Gievenbeck
Zugänge: -
Abgänge: -
ASC 09 Dortmund
Zugänge: -
Abgänge: -
DSC Arminia Bielefeld II
Zugänge: Hassan Mohamad (SC Paderborn 07 II)
Abgänge: keine
Eintracht Rheine
Trainer: David Paulus
Zugänge: Krenar Krasniqi (vereinslos/University of Alabama at Birmingham/USA, bereits im November)
Abgänge: ---
Rot Weiss Ahlen
Zugänge: Philimon Tawiah (vereinslos, zuletzt FC Gütersloh, bereits im November), Aaron Osei Bonsu (vereinslos, zuletzt Al-Dhafra FC, bereits im November), Gideon Guzy (vereinslos , zuletzt Fortuna Düsseldorf U23, bereits im November)
Abgänge: Edon Rizaj (Ziel unbekannt), Mattias Hanchard (Ziel unbekannt), Dominik Limprecht (Ziel unbekannt), Murat Keskinkilic (BSV Schüren)
SC Preußen Münster II
Zugänge: -
Abgänge: -
SC Verl II
Zugänge: Ledion Duriqi (U19 TSV Havelse)
Abgänge: Anes Spago (FC Lennestadt)
SG Finnentrop/Bamenohl
Zugänge: -
Abgänge: Alex Taach (Ziel unbekannt/bereits im Oktober)
SG Wattenscheid 09
Trainer: Christopher Pache
Zugänge: -
Abgänge: -
SpVgg Vreden
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SpVgg Erkenschwick
Zugänge: Yehor Koniuchenko (SC Paderborn 07 U19)
Abgänge: Cem-Ali Dogan (BSV Schüren)
SV Lippstadt 08
Trainer: Felix Bechtold
Zugänge: -
Abgänge: -
SV Schermbeck
Zugänge: Tolga Özdemir (VfL Bochum II), Kingsley Marcinek (KFC Uerdingen)
Abgänge: Ibuki Noguchi (Ziel unbekannt), Sergen Yüksekdag (SV Burgsteinfurt)
Westfalia Rhynern
Zugänge: -
Abgänge: Mergim Deljiu (Beckumer SpVg)
TSG Sprockhövel
Zugänge: -
Abgänge: Soichiro Goto (Ziel unbekannt), Matti Pickel (Studium in den USA), Younes Puppendahl (Ziel unbekannt)
Victoria Clarholz
Zugänge: -
Abgänge: -
Türkspor Dortmund
Zugänge: -
Abgänge: Anil Özgen (VfB Bottrop), Pascal Kubina (SSVg Velbert II)
TuS Ennepetal
Zugänge: Sascha Kibungu (vereinslos, zuletzt 1. FC Düren)
Abgänge: Christian Antwi-Adjej (Karriereende)
TuS Hiltrup
Trainer: Marcel Stöppel
Zugänge: -
Abgänge: -