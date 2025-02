Oberliga Westfalen - die Wintertransfers 2024/25

1. FC Gievenbeck

Zugänge: -

Abgänge: Justus Kurk (pausiert studienbedingt), Justus Franke (pausiert studienbedingt), Miclas Mende (ab März studienbedingt)



ASC 09 Dortmund

Zugänge: Anes Dziho (SpVgg Vreden), Luis Kehl (Hombrucher SV U19)

Abgänge: Daniel Tews (SG Finnentrop/Bamenohl), Joshua Mroß (SG Wattenscheid 09)



Concordia Wiemelhausen

Trainer: Hamza El Hamdi (neu, für Interims-Coach Jürgen Heipertz)

Zugänge: Eduardo Hiller (Holzwickeder SC), Moritz Müller (Westfalia Rhynern), Adrian Delmoni (Mt Druitt Town/Australien)

Abgänge: Cedrik Marcus Noack (Westfalia Dortmund), Maurice Post (DJK TuS Hordel)



Eintracht Rheine

Zugänge: Can Pohl (Türkspor Dortmund), Tugay Gündogan (Sportfreunde Lotte)

Abgänge: -



Rot Weiss Ahlen

Zugänge: Dominik Burghard (RW Oberhausen), Dawid Szmadrowski, Constantin Niculai (beide eigene U19)

Abgänge: Tobias Heering (FC Nordkirchen), Patrick Polk (TuS Ennepetal), Bahattin Köse (Kirikkale FK Spor Kulubu/Türkei)



SC Preußen Münster II

Zugänge: -

Abgänge: Arian Papenfort (Victoria Clarholz), Joshua Häusler (TuS Hiltrup), Leon Tasov (SV Meppen, Leihe), David Sauerland (Karriereende)



SC Verl II

Zugänge: Noah Heim (SV Rödinghausen), Seung-ho Hwang (Seoul/Südkorea), Akbar Tchadjobo (vereinslos, zuletzt FC Schalke 04 II), John dos Santos (Wormatia Worms)

Abgänge: Patrice Yoann Heisinger (SC Peckeloh)



SG Finnentrop/Bamenohl

Zugänge: Anas Akhabach (RSV Meinerzhagen), Daniel Tews (ASC 09 Dortmund), Marcel Becker (bereits Anfang Dezember, vereinslos, zuletzt TuS Erndtebrück)

Abgänge: Bernie Lennemann (1. FC Köln II), Jerome König (SV 04 Attendorn)



SG Wattenscheid 09

Zugänge: Joshua Mroß (ASC 09 Dortmund), Steven Tunga (vereinslos)

Abgänge: Quentin Weiß (DJK TuS Hordel, Leihe bis Saisonende), Fynn Broos (SV Schermbeck), Eun-Seok Ko (Mülheimer FC), Kerem Cigerli (TVD Velbert)



Sportfreunde Siegen

Zugänge: Arif Güclü (bereits Mitte November, vereinslos, zuletzt TSV Steinbach Haiger), Leon Klußmann (Borussia Dortmund II)

Abgänge: Tim Zimpel (Germania Salchendorf)



SpVgg Erkenschwick

Zugänge: David Zogu (vereinslos, zuletzt MSV Duisburg U19)

Abgänge: Aaron Berzel (Laufbahnende), Theofilaktis Simakis (SV Hohenlimburg), Fabrizio Fili (SV Schermbeck)



SpVgg. Vreden

Zugänge: Julius Gerster (Westfalia Gemen), Niklas Niehuis (vereinslos, zuletzt FC Epe)

Abgänge: Anes Dziho (ASC 09 Dortmund)



SV Lippstadt 08

Zugänge: Justus Meier (Rückkehr nach Studium in Kanada), Fatih Ufuk (Sportfreunde Lotte), Luca Beermann (SC Wiedenbrück)

Abgänge: Damian Artur Biniek (Victoria Clarholz)



SV Schermbeck

Zugänge: Angelos Avramis (TVD Velbert), Fabrizio Fili (SV Schermbeck), Felix Mensing (Sportfreunde Lotte), Fynn Broos (SG Wattenscheid 09)

Abgänge: Hendrik Christian Löbler (pausiert studienbedingt), Luca Robert (DSC Wanne-Eickel), Takumi Yanagisawa (Ziel Unbekannt), Alex Fagasinski (1. FC Wülfrath), Malte Grumann (eigene 2. Mannschaft, ab Sommer dort Trainer)



Westfalia Rhynern

Zugänge: Kevin Scierski (vereinslos), Justin Braun (Türkspor Dortmund)

Abgänge: Can Yilmaz (Victoria Clarholz), Marcel Pietryga (FC Brünninghausen), Moritz Müller (Concordia Wiemelhausen)



Victoria Clarholz

Zugänge: Damian Artur Biniek (SV Lippstadt 08), Can Yilmaz (Westfalia Rhynern), Arian Papenfort (SC Preußen Münster II)

Abgänge: Janis-Maximilian Schwippe (Union Schaffhausen), Robin Steinkamp (pausiert), Philipp Aciz (Aramäer Rheda-Wiedenbrück), Patryk Masiakowski (eigene 2. Mannschaft), Frederik Vorjohann (TSG Harsewinkel)



TuS Bövinghausen

Trainer: Dino Dzaferoski (neu, Interims-Coach)

Zugänge: Chenrik Ntoumani (vereinslos, zuletzt Rostocker FC), Haruku Kitsui (Japan), Jerry Asare (SpVgg Torgelow Ueckermünde e.V), Gian Marco Dünnwald (SP.-VG. Hilden 05/06), Ndangoh Nanjoh Godlove (Rot-Weiß Lüdenscheid), Gibril Njie (SC Düsseldorf-West), Precious Odianosen (Türkspor Dortmund II), Bryan Ojiako (SV Sodingen), Katsuya Ozeki (SV Kurdistan Düren), Yudai Matsumoto (SV Kurdistan Düren), Johnason-Paul Ihekwoaba (vereinslos), Maurice Etienne Kutzka (Hombrucher SV), Bill Malangu (Venlosche Boys/Niederlande)

Abgänge: O'Neil Alli (Ziel unbekannt)), Hayrullah Alici (Kirchhörder SC), Daniel Szczepankiewicz (Ziel unbekannt), Jeffrey Malcherek (Lüner SV), Dominick Wasilewski (VfB 03 Hilden), Benedict Mbuku (TV Kalkum-Wittlaer), Yanni Regäsel (Westfalia Herne)



TuS Ennepetal

Zugänge: Jesja Maluze (Mülheimer FC), Eric Yahkem (vereinslos), Patrick Polk (RW Ahlen)

Abgänge: Kevin Meckel (SV Wacker Obercastrop)



VfL Bochum II

Zugänge: -

Abgänge: Agon Elezi (ND Gorica/Kroatien, Leihe)