Oberliga Westfalen: Die Sommerfahrpläne mit allen Ergebnissen

Bis zum Oberliga-Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht aller Sommerfahrpläne:
Hinweis: Alle Ergebnisse aus Sicht der Oberligisten.
SV Schermbeck
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL) 4:0
SO, 5. Juli, 15.30 Uhr (H) - DJK Adler Union Frintrop (LL) 1:2
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - 1. FC Kleve (OL) 4:2
SA/SO, 11./12. Juli - Stadtmeisterschaft in Lembeck (Platz 3)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (H) - 1. FC Bocholt (RL) 2:2
SO, 19. Juli, 12 Uhr (H) - SV Meppen II (OL) 1:1
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - SV Wacker Obercastrop (WL) 3:2
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - Ratingen 04/19 (OL)
Victoria Clarholz
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - GW Nottuln (WL) 3:2
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL) 2:1
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL) 3:1
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - Lüner SV (WL) 1:1
SA, 1. August, 14 Uhr (A) - Holzwickeder SC (WL) (Westfalenpokal)
SpVgg Vreden
SO, 5. Juli, 13 Uhr (H) - SV RW Deuten (LL) 1:0
SO, 12. Juli, 12.30 Uhr (H) - SV Meppen II (OL) 1:1
FR, 17. Juli, 19 Uhr - FC Schüttorf (LL) 4:3 (Eintracht Pokal)
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr - Westfalia Gemen (LL) 4:2 (Eintracht Pokal)
DI, 21. Juli, 19 Uhr - Vorwärts Epe (BL) 8:0 (Eintracht Pokal)
FR, 24. Juli, 19 Uhr - Eintracht Ahaus (WL) 1:0 (Halbfinale Eintracht Pokal)
SA, 25. Juli, 15.30 Uhr - BW Dingden (OL) 5:6 n. E. (2:2) (Finale Eintracht Pokal)
SO, 1. August, 16 Uhr (A) - BW Dingden (OL) in Ammeloe
TSG Sprockhövel
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL) 4:3
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SSVg Velbert (OL) 2:6
MI, 15. Juli, 19.30 Uhr (A) - Ratingen 04/19 (OL) 2:1
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Obersprockhövel (WL) 4:2
DO, 23. Juli, 19.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL) abgesagt
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - SC Velbert (LL) 1:1
SA, 1. August, 14.15 Uhr (A) - SF Baumberg (OL)
Westfalia Kinderhaus
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - SF Lotte (RL) 0:1
SO, 5. Juli, 14 Uhr (H) - Ibbenbürener SpVg (LL) 0:2
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - RW Ahlen (WL) 0:3
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - GW Nottuln (WL) 2:2
SO, 19. Juli, 14 Uhr (H) - ASK Ahlen (LL) 0:1
SA, 25. Juli (H) - Enzborn-Cup mit 1. FC Gievenbeck (OL) und SC Preußen Münster II (OL)
DI, 4. August, 19 Uhr (H) - SC Peckeloh (WL)
ASC 09 Dortmund
SA, 4. Juli, 15 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL) 5:1
MI, 8. Juli, 19 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) 2:0
SA, 11. Juli, 17 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL) 6:2 (Hecker Cup)
SA, 18. Juli, 17 Uhr (H) - VfR Sölde (BL) 2:0 (Hecker Cup)
DI, 21. Juli, 17.45 Uhr (H) - KF Sharri (BL) 4:1 (Viertelfinale Hecker Cup)
FR, 24. Juli, 17.45 Uhr (H) - TuS Eichlinghofen (LL) 5:3 n. E. (1:1) (Halbfinale Hecker Cup)
SA, 25. Juli, 19 Uhr (H) - Kirchhörder SC (LL) 7:0 (Finale Hecker Cup)
FR, 31. Juli, 19 Uhr (A) - SV SW Lembeck (LL)
MI, 5. August, 19 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (RL) (Westfalenpokal)
1. FC Gievenbeck
MI, 1. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 5:3
SA, 4. Juli, 17 Uhr (H) - FC Schalke 04 II (RL) 0:2
DI, 7. Juli, 19.30 Uhr (A) - SV Burgsteinfurt (LL) 5:3
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL) 1:1
FR, 17. Juli, 19.30 Uhr (H) - FC Iserlohn (WL) 9:0
SA, 25. Juli (A) - Enzborn Cup mit SC Preußen Münster II und Westfalia Kinderhaus
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - TuS Hiltrup (OL) (Westfalenpokal)
MO, 3. August, 19 Uhr (A) - Borussia Münster (BL)
FC Eintracht Rheine
SA, 4. Juli, 16 Uhr (A) - SC Preußen Münster (3. Liga) 0:1
DI, 14. Juli, 18.30 Uhr (H) - SF Lotte (RL) 0:1
DO, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SV Mesum (WL) 5:1 (Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) 4:0 (Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (A) - Borussia Emsdetten (LL) 3:0 (Finale Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
SA, 1. August, 13 Uhr (A) - DSC Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
SV Lippstadt 08
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL) 5:0
SO, 12. Juli, 13 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL) 5:0
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL) 7:0
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - Hessen Kassel (RL) 1:4
SA, 25. Juli (H) - Mini-Turnier mit Westfalia Rhynern (RL) 1:1 und SV Meppen II (OL) 0:0
SO, 2. August (A) - SVKT 07 Minden (LL) (Westfalenpokal)
MO, 3. August, 19 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
TuS Hiltrup
SO, 5. Juli, 13 Uhr (H) - GW Nottuln (WL) 0:2
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL) 0:3
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - FSC Rheda (WL) 1:1
SA, 18. Juli, 14 Uhr (H) - SC Spelle-Venhaus (OL) 0:1
SO, 26. Juli, 15.30 Uhr (H) - TSG Dülmen (BL) 3:1
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - 1. FC Gievenbeck (OL) (Westfalenpokal)
SC RW Maaslingen
MI, 8. Juli, 18.30 Uhr (H) - SV Rödinghausen (RL) 0:2
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - BSV Rehden (OL) 1:0
SA, 18. Juli, 16.30 Uhr (H) - Germania Egestorf-Langreder (OL) 0:0
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Bersenbrück (OL) 2:2
MI, 22. Juli, 19.30 Uhr (H) - TuS Lohe (LL) 5:1
SA, 25. Juli, 14 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 1:1
SO, 26. Juli, 14 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL) 0:0
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - TBV Lemgo (LL)
DJK TuS Hordel
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - VfL Bochum II (RL) 0:10
FR, 10. Juli, 19.30 Uhr (A) - 1. FC Bocholt (RL) 0:4
SO, 12. Juli, 15.30 Uhr (A) - BW Mintard (LL) 1:3
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - VfL Kamen (WL) 0:5
FR, 17. Juli, 19 Uhr (A) - SC Weitmar 45 (BL) 2:1 (Fischer & Söhne Cup beim FC Altenbochum)
SA, 18. Juli, 15.30 Uhr (A) - TuS Harpen (LL) 3:0 (Fischer & Söhne Cup beim FC Altenbochum)
SO, 19. Juli (A) - Concordia Wiemelhausen (WL) 2:0 (Finale Fischer & Söhne Cup beim FC Altenbochum)
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - DJK Adler Frintrop (OL) 0:1
DO, 30. Juli, 19.15 Uhr (A) - SpVg Schonnebeck (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Westrich (LL)
SpVgg Horsthausen
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - FC Nordkirchen (WL) 3:1
SO, 12. Juli, 15 Uhr (A) - BW Dingden (OL) 1:1
SO, 19. Juli, 15.30 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL) 2:2
FR, 24. Juli, 19 Uhr (H) - VfB Börnig (KLA) 6:1
SO, 26. Juli, 15.15 Uhr (H) - BV Herne-Süd (LL) 1:3
SA, 1. August, 15 Uhr (A) - RW Hünsborn (LL)
SO, 2. August, 15.30 Uhr (H) - SpVg Schonnebeck (OL)
SpVgg Erkenschwick
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - SpVgg Röhlinghausen (KLB) 5:1
DI, 7. Juli, 19 Uhr (H) - Accra Shooting Stars FC (Ghana) 3:1
FR, 10. Juli, 19 Uhr (A) - SC Herten (KLA) 4:2
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SC Westfalia Herne (LL) 6:2
FR, 17. Juli, 19 Uhr (H) - Lüner SV (WL) 5:2
SO, 19. Juli, 14.30 Uhr (H) - SSVg Velbert (OL) 3:3
DO, 23. Juli, 19 Uhr (A) - SV Vestia Disteln (WL) 1:3
SO, 26. Juli, 15 Uhr (H) - VfB Hilden (RL) abgesagt
DI, 28. Juli, 19.30 Uhr (A) - FC Marl (LL) (Westfalenpokal)
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - KFC Uerdingen (OL)
SC Preußen Münster II
SO, 28. Juni, 16.30 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (RL) 1:2
FR, 3. Juli, 19 Uhr (H) - SG Wattenscheid 09 (RL) 0:2
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - FC Schalke 04 II (RL) 1:4
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - TuS Bersenbrück (OL) 2:1
FR, 17. Juli, 19 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL) 0:4
SA, 25. Juli (A) - Enzborn Cup mit Westfalia Kinderhaus und 1. FC Gievenbeck
SA, 1. August, 15 Uhr (H) - Victoria Hamburg (OL)
TuS Ennepetal
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SC Neheim (LL) 1:1
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL) 4:0
SO, 19. Juli, 16 Uhr (H) - SV Westfalia Rhnyern (RL) 1:5
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - Ratingen 04/19 (OL) 0:0
SO, 26. Juli, 13 Uhr (A) - TuS Harpen (LL) 0:5
DO, 30. Juli, 19 Uhr (A) - ETB SW Essen (OL)
SO, 2. August, 15 Uhr (H) - 1. Spvg Solingen-Wald (LL)
DSC Arminia Bielefeld II
SO, 5. Juli, 15 Uhr (A) - SC Herford (WL) 3:1
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - TuS Dornberg (LL) 5:3
SA, 11. Juli, 15 Uhr (H) - FSV Wolfhagen (VL) 3:1
FR, 17. Juli, 16 Uhr (H) - SC Verl U19 5:2
SO, 25. Juli, 15 Uhr (A) - FC Hennef (OL) 2:2
SA, 1. August, 15 Uhr (A) - Wuppertaler SV (OL)
SC Verl II
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Hannover 96 II (RL) 0:8
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - Delbrücker SC (LL) 0:1
SA, 18. Juli, 17.30 Uhr (A) - SG Oberes Almetal (KLA) 6:1
DI, 21. Juli, 19 Uhr (A) - FSC Rheda (WL) 2:1
SO, 26. Juli, 15 Uhr (A) - FC Schalke 04 U19 3:1
SO, 2. August, 15 Uhr (A) - SV Rödinghausen II (WL)