Oberliga Westfalen: Die Sommerfahrpläne 2026/27

Bis zum Oberliga-Auftakt am 9. August stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm.
FuPa Westfalen hat für euch die Übersicht der bislang bekannten Sommerfahrpläne:
SV Schermbeck
FR, 3. Juli, 19 Uhr (A) - VfB Kirchhellen (BL)
SO, 5. Juli, (H) - DJK Adler Union Frintrop (OL)
MI, 8. Juli, 19.30 Uhr (H) - 1. FC Kleve (OL)
SA/SO, 11./12. Juli - Stadtmeisterschaft in Lembeck
SA, 18. Juli, 14 Uhr (H) - 1. FC Bocholt (RL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (H) - SV Meppen II (OL)
MI, 29. Juli, 19.30 Uhr (H) - SV Vestia Disteln (WL)
SO, 2. August - Ratingen 04/19 (OL)
Victoria Clarholz
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)
SA, 18. Juli, 14 Uhr (A) - Hövelhofer SV (LL)
SO, 19. Juli, 15 Uhr (A) - Beckumer SpVg (BL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (H) - VfL Theesen (WL)
SA, 1. August, 17 Uhr (H) - TuS Dornberg (LL)
TSG Sprockhövel
SO, 5. Juli, 15 Uhr (H) - SV Hohenlimburg (LL)
SO, 12. Juli, 15 Uhr (H) - SSVg Velbert (OL)
MI, 15. Juli, 19.30 Uhr (A) - Ratingen 04/19 (OL)
SA, 18. Juli, 15 Uhr (A) - SC Obersprockhövel (WL)
DO, 23. Juli, 19.30 Uhr (A) - Borussia Dröschede (LL)
SA, 25. Juli, 15 Uhr (H) - SC Velbert (OL)
ASC 09 Dortmund
SA, 4. Juli, 15 Uhr (H) - Borussia Dröschede (LL)
SA, 11. Juli, 17 Uhr (H) - Hombrucher SV (LL) (Hecker Cup)
SA, 18. Juli, 17 Uhr (H) - VfR Sölde (BL) (Hecker Cup)
1. FC Gievenbeck
MI, 1. Juli, 19.30 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
DI, 28. Juli, 19 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
FC Eintracht Rheine
SA, 4. Juli, 16 Uhr (A) - SC Preußen Münster (3. Liga)
DI, 14. Juli, 18.30 Uhr (H) - SF Lotte (RL)
DO, 16. Juli, 19 Uhr (A) - SV Mesum (WL) (Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
MI, 22. Juli, 19 Uhr (A) - SC Altenrheine (LL) (Sommerturnier des SV Burgsteinfurt)
SA, 25. Juli - Finaltag Sommerturnier des SV Burgsteinfurt
FR, 31. Juli - Testspielgegner gesucht
SV Lippstadt 08
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - Holzwickeder SC (WL)
SO, 12. Juli, 13 Uhr (H) - Beckumer SpVg (BL)
MI, 15. Juli, 19 Uhr (H) - SF Ostinghausen (WL)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - Hessen Kassel (RL)
SA, 25. Juli (H) - Turnier mit Westfalia Rhynern (RL) und SV Meppen II (OL)
TuS Hiltrup
SO, 5. Juli, 13 Uhr (H) - GW Nottuln (WL)
MI, 8. Juli, 19 Uhr (A) - SC Wiedenbrück (RL)
SA, 11. Juli, 14 Uhr (H) - FSC Rheda (WL)
SC RW Maaslingen
MI, 8. Juli, 18.30 Uhr (H) - SV Rödinghausen (RL)
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (H) - BSV Rehden (OL)
SA, 18. Juli, 16.30 Uhr (H) - Germania Egestorf-Langreder (OL)
SO, 19. Juli, 14 Uhr (A) - TuS Bersenbrück (OL)
SO, 26. Juli, 14 Uhr (A) - SC Peckeloh (WL)
DJK TuS Hordel
DO, 16. Juli, 19.30 Uhr (A) - VfL Kamen (WL)
SpVgg Horsthausen
SO, 19. Juli, 15.30 Uhr (A) - DJK BW Mintard (LL)
FR, 24. Juli, 19 Uhr (H) - 1. FC Bocholt (RL)
FR, 31. Juli, 19 Uhr (H) - VfB Börnig (BL)
SC Verl II
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - Hannover 96 II (RL)
DI, 21. Juli, 19 Uhr (A) - FSC Rheda (WL)
SpVgg Erkenschwick
SO, 5. Juli, 14.30 Uhr (A) - SpVgg Röhlinghausen (KLB)
DO, 23. Juli, 19 Uhr (A) - SV Vestia Disteln (WL)
SC Preußen Münster II
SO, 28. Juni, 16.30 Uhr (H) - Westfalia Rhynern (RL)
DI, 14. Juli, 19 Uhr (A) - TuS Bersenbrück (OL)
FR, 17. Juli, 19 Uhr (A) - SC Spelle-Venhaus (OL)
TuS Ennepetal
SA, 11. Juli, 14 Uhr (A) - BSV Menden (LL)
Westfalia Kinderhaus
-
DSC Arminia Bielefeld II
-
SpVgg Vreden
-