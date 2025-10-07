Oberliga Westfalen: Die Elf des 9. Spieltags

+ 15 weitere

Gleich vier Mannschaften sind am 9. Spieltag zweifach in der Elf der Woche vertreten: Türkspor Dortmund (4:0 gegen den TuS Ennepetal), der DSC Arminia Bielefeld II (3:1 gegen die SpVgg Erkenschwick), der SV Lippstadt 08 (2:1 beim SC Verl II) und die SpVgg Vreden (1:0 bei RW Ahlen).

Nils Hahne (21, Victoria Clarholz) - hielt seinen Kasten beim torlosen Remis in Hiltrup zum dritten Mal in dieser Saison sauber, es ist aber erst seine 1. Nominierung!

Bernd Verwohlt (27, SpVgg Vreden) - ist ein echtes Vredener Urgestein, der für euch der beste Defensivmann beim 1:0-Sieg in Ahlen war.

Justin Lukas (19, DSC Arminia Bielefeld II) - ist ein Bielefelder Eigengewächs. Der Defensivmann erzielte im sechsten Einsatz sein erstes Oberliga-Tor.

Cinar Sansar (30, SV Lippstadt 08) - ist ein wichtiger Baustein seit seinem Last-Minute-Wechsel nach Lippstadt. Beim 2:1-Sieg in Verl erzielte er bereits seinen dritten Scorer-Punkt im fünften Spiel. 2. Nominierung!

Mittelfeld

Ömer Akman (32, Türkspor Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 gegen Ennepetal.

Julien Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - Letztes Jahr noch Abstieg aus der Westfalenliga mit dem 1. FC Nieheim, nun Stammkraft bei einer Zweitliga-Reserve. 1 Tor beim 3:1 gegen Erkenschwick.

Till Hausotter (20, SC Preußen Münster II) - schoss das wichtige 2:0 beim 2:1-Sieg in Sprockhövel.

David Dören (21, SV Lippstadt 08 ) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Sieg in Verl. 2. Nominierung!

Angriff

Bernad Gllogjani (28, Türkspor Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 4:0 gegen Ennepetal.

Maximilian Hinkelmann (29, SpVgg Vreden) - Der Kapitän schoss das "Goldene Tor des Tages" in Ahlen.

Kevin Schacht (23, SG Wattenscheid 09) - schoss das "Goldene Tor des Tages" beim 1:0-Sieg in Gievenbeck. Bereits der sechste Saisontreffer und die 3. Nominierung!

Knapp verpasst

Ramon Büsken (FC Eintracht Rheine), Tarik Ould Seltana (SG Wattenscheid 09), Joel Westheide (Türkspor Dortmund), Marvin Schulz (SC Preußen Münster II)

