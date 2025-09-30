Oberliga Westfalen: Die Elf des 8. Spieltags

Ein seltenes Bild: Ihr habt zehn Feldspieler aus neun verschiedenen Mannschaften in die Elf der Woche gewählt. Nur Spitzenreiter SV Lippstadt 08 mit Torwart-Talent Lukas Struck, der zum zweiten Mal in Folge zu Null spielte, und Aufsteiger TSG Sprockhövel stellen zwei Akteure.

Lukas Struck (18, SV Lippstadt 08) - 2:0 gegen den TuS Hiltrup, noch spielberechtigt für die U19.

Niklas Beil (23, 1. FC Gievenbeck) - schoss das 2:1-Last-Minute-Siegtor im Derby beim SC Preußen Münster II. Es war sein erstes Liga-Tor im Senioren-Bereich!

Moritz Lamkemeyer (25, SC Verl II) - Beide Assists beim 2:2 in Erkenschwick gingen auf sein Konto.

Ibrahim Bulut (32, TSG Sprockhövel) - Der routinierte Innenverteidiger erlöste seine Mannen mit dem 4:2-Treffer in der Nachspielzeit in Clarholz.

Mittelfeld

Joel Westheide (21, Türkspor Dortmund) - Der Sommer-Neuzugang vom Westfalenligisten FC Iserlohn war eine Woche nach seinem 21. Geburtstag der Matchwinner mit einem Tor und einer Vorlage beim 2:0-Erfolg gegen Vreden.

Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - Erst in der 71. Spielminute eingewechselt brachte er mit dem 2:1-Führungstor seine Mannschaft in Clarholz auf die Siegerstraße. Beim 4:2-Erfolg verbuchte er zudem noch ein Assist. Nach Finnentrop/Bamenohl und Ennepetal ist Sprockhövel bereits seine dritte Oberliga-Station. 2. Nominierung!

Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 3:2 gegen den DSC Arminia Bielefeld II. 2. Nominierung!

Fatih Ufuk (27 SV Lippstadt 08) - Lippstadts Kapitän und Defensivmann hat in seiner Laufbahn noch nicht viele Tore geschossen. Doch wenn er trifft, ist es wichtig. Sein 2:0-Treffer in der 60. Spielminute gegen den TuS Hiltrup machte den Deckel drauf.

Angriff

David Vaitkevicius (25, TuS Ennepetal) - Ennepetal braucht einen Offensivmann wie Vaitkevicius in Top-Form, um für den Klassenerhalt in Frage zu kommen. Sein Tor und sein Assist hätten beinahe zum Heimsieg gereicht, wenn Finnentrop/Bamenohl nicht in der Nachspielzeit der 2:2-Ausgleich gelungen wäre.

Robert Nnaji (29, SG Wattenscheid 09) - Mit drei Scorerpunkten (2 Tore, 1 Assist) machte der Stürmer seine beste Partie im Dress des Traditionsvereins beim 4:1 gegen RW Ahlen.

Jos Krechting (22, SV Schermbeck) - 1 Tor, 1 Assist beim 2:2 gegen den FC Eintracht Rheine. Nachdem dem langjährigen Schermbecker (seit der U19) das Führungstor gelang, war er der gefeierte Mann, als er in der Nachspielzeit den Strafstoß zum Ausgleich herausholte.

Knapp verpasst

Tolunay Isik (Tor, Türkspor Dortmund, hielt zu Beginn der Partie einen Strafstoß gegen Vreden), Serhat Kaczmaz (Abwehr, SG Wattenscheid 09), Julien Kracht (Mittelfeld, DSC Arminia Bielefeld II, 1 Tor), Maurice Danielle Werlein (Angriff, SG Finnentrop/Bamenohl, 1 Tor)