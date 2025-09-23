Oberliga Westfalen: Die Elf des 7. Spieltags

Drei Mannschaften sind zweifach vertreten: der SC Preußen Münster II (4:0 bei RW Ahlen), die SG Wattenscheid 09 (6:2 bei Türkspor Dortmund) und der SV Westfalia Rhynern (5:1 bei Eintracht Rheine) feierte deutliche Auswärtssiege.

Philip Hildesheim (20, DSC Arminia Bielefeld) - Der Youngster bewies beim torlosen Remis gegen Schermbeck, warum ihn die Zweitliga-Reserve im Sommer vom Westfalenliga-Absteiger FC Nieheim geholt hat.

Cinar Sansar (30, SV Lippstadt 08) - Der Routinier, der erst zum Ende des Transferfensters verpflichtet wurde, schoss bereits nach fünf Minuten das Goldene Tor des Tages beim knappen Auswärtssieg in Sprockhövel.

Michael Wiese (31, Westfalia Rhynern) - Der Kapitän erzielte bereits sein drittes Saisontor beim 5:1-Auswärtssieg in Rheine. 2. Nominierung!

Keanu Diskau (20, ASC 09 Dortmund) - Aus der Defensive der Aplerbecker nicht mehr wegzudenken, bereitete das Siegtor beim 1:0 in Verl vor. Fünftes Zu-Null-Spiel in Folge! 2. Nominierung!

Mittelfeld

Ilias Anan (29, SG Wattenscheid) 09 - schießt in der Baller League Tore wie am Fließband, nun auch endlich in der Oberliga Westfalen. Nach seinem Treffer in der Vorwoche steuerte er zum nächsten Kantersieg wieder zwei Tore bei und erzielte beim 6:2 bei Türkspor Dortmund zudem noch einen Assist.

Tidiane Gueye (23, SC Preußen Münster II) - Der offensive Mittelfeldmann befindet sich im Blickfeld der Profis und stand auch bereits zweimal im Spieltagskader. Vorerst muss er sich aber weiter über die U23 beweisen. Beim 4:0 in Ahlen erzielte er mit einem strammen Schuss vom Strafraumeck sein erstes Saisontor.

Connor Mc Leod (23, Westfalia Rhynern) - Einmal mehr kam der gebürtige Australier als Joker und durfte beim 5:1 in Rheine seine ersten beiden Scorerpunkte der Saison abräumen (1 Tor, 1 Vorlage).

Ben Matteo Wolf (20, 1. FC Gievenbeck) - Von der Preußen zum sofortigen Leistungsträger in Gievenbeck. Der Youngster stand bislang immer in der Startelf und ebnete mit seinem ersten Saisontor den Weg zum souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Clarholz. Sehenswert dribbelte er in der fünften Spielminute auf Victorias Abwehrkette zu und schoss die Kugel aus 20 Metern über den Innenpfosten in die Maschen.

Angriff

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster) - 4:0 in Ahlen, 2 Tore. 2. Nominierung!

Finn Wortmann (25, SG Wattenscheid 09) - 6:2 in Dortmund, 1 Tor, 2 Vorlagen.

Eren Albayrak (22, SG Finnentrop/Bamenohl) - 3:2 in Vreden, 1 Tor, 1 Vorlage.

Knapp verpasst

Leon Nübel (SV Schermbeck), Henrik Winkelmann (1. FC Gievenbeck), Felix Hesker (TuS Hiltrup), Danielle Werlein (SG Finnentrop/Bamenohl)