Oberliga Westfalen: Die Elf des 6. Spieltags

Zwei Mannschaften sind dreifach vertreten: Spitzenreiter SV Lippstadt 08 (3:0 gegen den 1. FC Gievenbeck) und die SG Wattenscheid 09, die vor über 1.000 Zuschauern einen 5:0-Kantersieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl feierte.

Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck, bereits das dritte Zu-Null-Spiel in der laufenden Saison.

Lukas Wulf (27, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck. Ein Tor macht der Verteidiger jede Saison. Nach einer Ecke stand er goldrichtig.

Emirhan Hacioglu (19, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl. Der junge Außenverteidiger, der schon im letzten U19-Jahr zum Stammspieler bei Landesligist Hombrucher SV wurde, feierte sein Oberliga-Debüt und ist nun auch Teil des sensationellen Saisonstarts ohne Gegentor. Auch in der Offensive glänzte er mit einer feinen Vorarbeit für Torjäger Schacht.

Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 2:0 gegen Hiltrup. Seit Jahren der Abwehrchef in Aplerbeck, viertes Zu-Null-Spiel in Serie, 2. Nominierung.

Mittelfeld

Iker Kohl (22, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck, 1 Tor, 1 Vorlage

Mike Lewicki (24, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl, 2 Vorlagen

Emanuel de Lemos (20, SC Preußen Münster II) - 4:2 gegen Türkspor Dortmund, 3 Vorlagen

Sinan Aygün (30, Victoria Clarholz) - 3:0 gegen RW Ahlen, 1 Tor, direkt verwandelter Eckball des Kapitäns zur frühen Führung!

Angriff

Kevin Schacht (22, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl, 3 Tore, 2. Nominierung

Julius Gerster (25, SpVgg Vreden) - 2:0 gegen Ennepetal, 2 Tore.

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2:0 gegen Hiltrup, 2 Tore

Knapp verpasst

Nils Hahne (Tor, Victoria Clarholz), Linus Kahraman (Abwehr, Victoria Clarholz), Maximilian Franke (Mittelfeld, SV Lippstadt 08), Finn Wortmann (Angriff, SG Wattenscheid 09, 1 Tor, 1 Vorlage), Till Hausotter (Angriff, SC Preußen Münster II, 2 Tore)