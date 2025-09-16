 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen: Die Elf des 6. Spieltags

Die Elf der Woche im westfälischen Amateuroberhaus

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Zwei Mannschaften sind dreifach vertreten: Spitzenreiter SV Lippstadt 08 (3:0 gegen den 1. FC Gievenbeck) und die SG Wattenscheid 09, die vor über 1.000 Zuschauern einen 5:0-Kantersieg gegen die SG Finnentrop/Bamenohl feierte.

Tor

Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck, bereits das dritte Zu-Null-Spiel in der laufenden Saison.

Abwehr

Lukas Wulf (27, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck. Ein Tor macht der Verteidiger jede Saison. Nach einer Ecke stand er goldrichtig.

Emirhan Hacioglu (19, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl. Der junge Außenverteidiger, der schon im letzten U19-Jahr zum Stammspieler bei Landesligist Hombrucher SV wurde, feierte sein Oberliga-Debüt und ist nun auch Teil des sensationellen Saisonstarts ohne Gegentor. Auch in der Offensive glänzte er mit einer feinen Vorarbeit für Torjäger Schacht.

Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 2:0 gegen Hiltrup. Seit Jahren der Abwehrchef in Aplerbeck, viertes Zu-Null-Spiel in Serie, 2. Nominierung.

Mittelfeld

Iker Kohl (22, SV Lippstadt 08) - 3:0 gegen Gievenbeck, 1 Tor, 1 Vorlage

Mike Lewicki (24, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl, 2 Vorlagen

Emanuel de Lemos (20, SC Preußen Münster II) - 4:2 gegen Türkspor Dortmund, 3 Vorlagen

Sinan Aygün (30, Victoria Clarholz) - 3:0 gegen RW Ahlen, 1 Tor, direkt verwandelter Eckball des Kapitäns zur frühen Führung!

Angriff

Kevin Schacht (22, SG Wattenscheid 09) - 5:0 gegen Finnentrop/Bamenohl, 3 Tore, 2. Nominierung

Julius Gerster (25, SpVgg Vreden) - 2:0 gegen Ennepetal, 2 Tore.

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2:0 gegen Hiltrup, 2 Tore

Knapp verpasst

Nils Hahne (Tor, Victoria Clarholz), Linus Kahraman (Abwehr, Victoria Clarholz), Maximilian Franke (Mittelfeld, SV Lippstadt 08), Finn Wortmann (Angriff, SG Wattenscheid 09, 1 Tor, 1 Vorlage), Till Hausotter (Angriff, SC Preußen Münster II, 2 Tore)

>>> So kommt die Elf der Woche zustande

Aufrufe: 016.9.2025, 08:50 Uhr
redAutor