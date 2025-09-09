 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen: Die Elf des 5. Spieltags

Die Elf der Woche im westfälischen Amateuroberhaus

Gleich vier Mannschaften sind zweifach vertreten: Victoria Clarholz (3:1 bei Türkspor Dortmund), 1. FC Gievenbeck (3:0 gegen die SpVgg Erkenschwick), DSC Arminia Bielefeld II (2:1 gegen Eintracht Rheine) und Westfalia Rhynern (2:1 beim SC Verl II).

Tor

Christian Bölker (37, SG Finnentrop/Bamenohl) - Der für den gehobenen Amateurfußball reaktivierte Routinier feierte sein erstes Zu-Null-Spiel und den ersten Saisonsieg der Sauerländer (2:0 gegen Münster II).

Abwehr

Christopher Rasper (20, DSC Arminia Bielefeld II) - Der letztjährige Leistungsträger des SC Verl II feierte sein Debüt im Trikot der Arminia und hat sich beim 2:1 gegen Rheine für weitere Startelf-Einsätze empfohlen.

Justin Mittmann (24, TuS Hiltrup) - Der Hiltruper Dauerbrenner seit 2023. Erster Oberliga-Dreier der Vereinsgeschichte (1:0 gegen Schermbeck).

Patrick Franke (28, Westfalia Rhynern) - bereitete den frühen Führungstreffer beim 2:1-Sieg in Verl sehenswert vor.

Mittelfeld

Sergio Gucciardo (26, RW Ahlen) - bereitete beim 2:1-Heimsieg gegen den bis dato Spitzenreiter SV Lippstadt 08 die Führung vor und übernahm Verantwortung, als er das wichtige 2:0 vom Punkt erzielte.

Felix Ritter (23, 1. FC Gievenbeck) - Der Neuzugang aus Kinderhaus gehört seit Saisonbeginn zum Stamm. Zwei Assists gingen beim 3:0 gegen Erkenschwick auf sein Konto.

Philipp Lamkemeyer (25, Victoria Clarholz) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 3:1-Auswärtssieg gegen Türkspor Dortmund

Mergim Deljiu (29, Westfalia Rhynern) - Mit einer starken Einzelaktion sorgte er für den 2:1-Siegtreffer in Verl.

Angriff

Louis Martin (24, 1. FC Gievenbeck) - kam zur Pause und sorgte per Doppelschlag (56./61.) zum 3:0 für die Vorentscheidung gegen Erkenschwick.

Nick Flock (26, Victoria Clarholz) - war mit 2 Toren und 1 Vorlage der Matchwinner beim 3:1-Auswärtssieg gegen Türkspor Dortmund.

Monti Theiß (18, DSC Arminia Bielefeld II) - Die Bielefelder schnappten sich im Sommer den langjährigen Paderborner, der mit 13 Toren in der U19 DFB-Nachwuchsliga auf sich aufmerksam gemacht hatte. Mit 1 Tor und 1 Vorlage hatte er entscheidenden Anteil am 2:1-Heimsieg gegen Rheine.

Knapp verpasst

Nils Hahne (Tor, Victoria Clarholz), Kilian Hornbruch (Abwehr, RW Ahlen), Nasim Chatar (Mittelfeld, SG Finnentrop/Bamenohl), Eren Albayrak (Angriff, SG Finnentrop/Bamenohl)

