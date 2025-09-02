Oberliga Westfalen: Die Elf des 4. Spieltags

Viele Remis und enge Partien haben am 4. Spieltag die Frage nach der Top-Elf nicht einfach gemacht. Ihr habt diesen Spielern die meisten Stimmen gegeben. Die Teams an der Spitze SV Lippstadt 08 und ASC 09 Dortmund sind zweifach vertreten.

Joel Nickel (22, ASC 09 Dortmund) - Der junge Torwart war einer der Garanten des 1:0-Heimsiegs gegen Gievenbeck, seit 246 Minuten ohne Gegentor.

Fabian Brosowski (28, SV Lippstadt 08) - Der Defensivmann bereitete beide Tore beim 2:0-Heimsieg gegen Türkspor Dortmund vor.

Keanu Diskau (20, ASC 09 Dortmund) - schoss das Goldene Tor des Tages beim 1:0-Heimsieg gegen Gievenbeck.

Joey Gabriel (23, SG Wattenscheid 09) - Der Dauerbrenner in der SGW-Defensive war für euch der Mann des Spiels beim torlosen Remis gegen Vreden.

Mittelfeld

Jonah Wagner (21, Wesfalia Rhynern) - 1 Vorlage beim 2:2 gegen Hiltrup. Es ist die bereits 3. Nominierung.

Alexander Gockel (29, TuS Hiltrup) - Der Mittelfeldmann erlebte Auf und Abs beim 2:2 in Rhynern. Erst bereitete er den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich vor, verpasste dann in der Nachspielzeit vom Punkt den neuerlichen Ausgleich, war aber wenig später doch noch per Kopf zur Stelle.

Iker Kohl (22, SV Lippstadt 08) - 2:0-Heimsieg gegen Türkspor, 1 Tor.

Tugay Gündogan (30, FC Eintracht Rheine) - "Mr. Zuverlässig" - 4. Spiel, 4. Tor, dieses Mal der späte Ausgleich beim 1:1 gegen Verl II.

Angriff

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - Doppelpack beim 3:1-Heimsieg gegen Ennepetal.

Lukas Matena (29, SpVgg Erkenschwick) - Torschütze beim 1:1 gegen Ahlen, 2. Oberliga-Tor der Karriere

Louis Ahenkora (18, SC Verl II) - 1:1 in Rheine, 1 Vorlage.

Knapp verpasst

Leon Nübel (Tor, SV Schermbeck), Linus Kahraman (Abwehr, Victoria Clarholz), Philipp Lamkemeyer (Mittelfeld, Victoria Clarholz), Zakaria Anhari (Angriff, TSG Sprockhövel)