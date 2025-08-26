Oberliga Westfalen: Die Elf des 3. Spieltags

Der ASC 09 Dortmund feierte am 3. Spieltag der Oberliga Westfalen einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg in Ahlen und wurde dafür mit drei Spielern in der Elf der Woche belohnt. Auch der 1. FC Gievenbeck und die TSG Sprockhövel sind mit klaren Heimsiegen zweifach vertreten.
Tom Breuers (24, SpVgg Vreden) - Dass die SpVgg in der Schlussminute den 2:1-Siegtreffer gegen den SC Preußen Münster II überhaupt schießen konnte, hatte sie ihrem Keeper zu verdanken, der vorher mehrfach glänzend parierte. "Wir hatten mit Tom einen Torwart im Tor, der eine super Leistung gezeigt und uns im Spiel gehalten hat", so Vredens Coach Andree Dörr.
Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen. Der Fels in der Aplerbecker Brandung, hat seit Sommer 2023 nur fünf Ligaspiele verpasst.
Amed Öncel (25, Türkspor Dortmund) - 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Der Neuzugang vom Niederrhein-Oberligisten Mülheimer FC ist auf Anhieb ein wichtiger Bestandteil in der Defensive der neuformierten Mannschaft.
Agon Arifi (27, TSG Sprockhövel) - Der gelernte Rechtsverteidiger ist beim Oberliga-Aufsteiger seit vergangener Saison eher in der Offensive zu finden. Mit zwei Toren und einer Vorlage war er der Matchwinner beim 3:1-Heimsieg gegen Rhynern.
Florian Rausch (25, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen, 1 Tor, 1 Vorlage.
David Dören (21, SV Lippstadt 08) - schoss beide Tore beim 2:2 in Finnentrop/Bamenohl.
Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen, 2 Vorlagen.
Felix Ritter (23, 1. FC Gievenbeck) - 4:2-Heimsieg gegen Schermbeck, 1 Tor, 1 Vorlage.
Bennet van den Berg (26, FC Eintracht Rheine) - Mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner beim 3:1-Auswärtssieg in Hiltrup. 2. Nominierung!
Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - 4:2-Heimsieg gegen Schermbeck, 2 Tore.
Zakaria Anhari (19, TSG Sprockhövel) - 3:1-Heimsieg gegen Rhynern, 1 Tor, 1 Vorlage.
Fabian Pekruhl (Torwart, SC Verl II), Adrian Wanner (Abwehr, FC Eintracht Rheine), Samer-Amer Sarar (Mittelfeld, ASC 09 Dortmund), Nick Flock (Angriff, Victoria Clarholz)
Jovan Jovic (23, SC Preußen Münster II) - blieb ohne Gegentor beim torlosen Remis gegen die SG Wattenscheid 09, dessen Keeper Joshua Mroß in der Wertung knapp hinter Jovic landete.
Fabian Brosowski (26, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor
Finn Schubert (23, Westfalia Rhynern) - schoss das erlösende Führungstor in der 86. Spielminute beim 2:0 gegen Gievenbeck
Jonathan Norbye (18, DSC Arminia Bielefeld II) - war Teil der aufopferungsvoll kämpfenden Bielefeld-Youngsters, die gegen den TuS Hiltrup trotz langer Unterzahl ein 1:1-Remis erreichten. Seine Auswechslung kam für unseren FuPa-Reporter vor Ort eher überraschend.
Gentrit Muja (23, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor
Chris Ojo (20, TuS Hiltrup) - "kam, sah und siegte". Der Neuzugang von der Hammer SpVg wurde zur Pause eingewechselt und stand in der 47. Spielminute goldrichtig, als er einen Abpraller zum 1:1-Ausgleich in Bielefeld verwertete, gleichzeitig der Endstand.
Jonah Wagner (21, Westfalia Rhynern) - 2:0-Heimsieg gegen Gievenbeck. Der Youngster wächst zu einer festen Größe beim ambitionierten Hammer Stadtteilverein heran. 2. Nominierung!
Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - Doppeltorschütze beim 4:4 in Rheine
Gerrit Kaiser (31, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor
Bennet van den Berg (26, FC Eintracht Rheine) - Doppeltorschütze beim 4:4 gegen Sprockhövel
Damian Biniek (23, TSV Victoria Clarholz) - traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Eckball per Kopf zum wichtigen 1:1-Ausgleich gegen Vreden, gleichzeitig der Endstand.
Joshua Mroß (Torwart, ASC 09 Dortmund), Kilian Hornbruch (Abwehr, RW Ahlen), Cihat Topatan (Mittelfeld, TSG Sprockhövel), Mika Schroers (Angriff, DSC Arminia Bielefeld II)