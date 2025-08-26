Oberliga Westfalen: Die Elf des 3. Spieltags

Der ASC 09 Dortmund feierte am 3. Spieltag der Oberliga Westfalen einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg in Ahlen und wurde dafür mit drei Spielern in der Elf der Woche belohnt. Auch der 1. FC Gievenbeck und die TSG Sprockhövel sind mit klaren Heimsiegen zweifach vertreten.

Tor Tom Breuers (24, SpVgg Vreden) - Dass die SpVgg in der Schlussminute den 2:1-Siegtreffer gegen den SC Preußen Münster II überhaupt schießen konnte, hatte sie ihrem Keeper zu verdanken, der vorher mehrfach glänzend parierte. "Wir hatten mit Tom einen Torwart im Tor, der eine super Leistung gezeigt und uns im Spiel gehalten hat", so Vredens Coach Andree Dörr.

Abwehr Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen. Der Fels in der Aplerbecker Brandung, hat seit Sommer 2023 nur fünf Ligaspiele verpasst.

Amed Öncel (25, Türkspor Dortmund) - 2:0-Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Der Neuzugang vom Niederrhein-Oberligisten Mülheimer FC ist auf Anhieb ein wichtiger Bestandteil in der Defensive der neuformierten Mannschaft. Agon Arifi (27, TSG Sprockhövel) - Der gelernte Rechtsverteidiger ist beim Oberliga-Aufsteiger seit vergangener Saison eher in der Offensive zu finden. Mit zwei Toren und einer Vorlage war er der Matchwinner beim 3:1-Heimsieg gegen Rhynern. Mittelfeld Florian Rausch (25, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen, 1 Tor, 1 Vorlage. David Dören (21, SV Lippstadt 08) - schoss beide Tore beim 2:2 in Finnentrop/Bamenohl. Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - 4:0-Auswärtssieg in Ahlen, 2 Vorlagen. Felix Ritter (23, 1. FC Gievenbeck) - 4:2-Heimsieg gegen Schermbeck, 1 Tor, 1 Vorlage. Angriff Bennet van den Berg (26, FC Eintracht Rheine) - Mit zwei Toren und einer Vorlage der Matchwinner beim 3:1-Auswärtssieg in Hiltrup. 2. Nominierung! Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - 4:2-Heimsieg gegen Schermbeck, 2 Tore. Zakaria Anhari (19, TSG Sprockhövel) - 3:1-Heimsieg gegen Rhynern, 1 Tor, 1 Vorlage. Knapp verpasst Fabian Pekruhl (Torwart, SC Verl II), Adrian Wanner (Abwehr, FC Eintracht Rheine), Samer-Amer Sarar (Mittelfeld, ASC 09 Dortmund), Nick Flock (Angriff, Victoria Clarholz) ___ Die Elf des 2. Spieltags