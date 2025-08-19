Oberliga Westfalen: Die Elf des 2. Spieltags

Der SV Lippstadt 08 feierte am 2. Spieltag der Oberliga Westfalen den einzigen deutlichen Sieg und wurde dafür mit drei Spielern in der Elf der Woche belohnt. Auch Spitzenreiter SV Westfalia Rhynern ist zweifach vertreten.

Jovan Jovic (SC Preußen Münster II) - blieb ohne Gegentor beim torlosen Remis gegen die SG Wattenscheid 09, dessen Keeper Joshua Mroß in der Wertung knapp hinter Jovic landete.

Fabian Brosowski (26, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor

Finn Schubert (23, Westfalia Rhynern) - schoss das erlösende Führungstor in der 86. Spielminute beim 2:0 gegen Gievenbeck

Jonathan Norbye (18, DSC Arminia Bielefeld II) - war Teil der aufopferungsvoll kämpfenden Bielefeld-Youngsters, die gegen den TuS Hiltrup trotz langer Unterzahl ein 1:1-Remis erreichten. Seine Auswechslung kam für unserer FuPa-Reporter vor Ort eher überraschend.

Mittelfeld

Gentrit Muja (23, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor

Chris Ojo (20, TuS Hiltrup) - "kam, sah und siegte". Der Neuzugang von der Hammer SpVg wurde zur Pause eingewechselt und stand in der 47. Spielminute goldrichtig, als er einen Abpraller zum 1:1-Ausgleich in Bielefeld verwertete, gleichzeitig der Endstand.

Jonah Wagner (21, Westfalia Rhynern) - 2:0-Heimsieg gegen Gievenbeck. Der Youngster wächst zu einer festen Größe beim ambitionierten Hammer Stadtteilverein heran.

Oussama Anhari (24, TSG Sprockhövel) - Doppeltorschütze beim 4:4 in Rheine

Angriff

Gerrit Kaiser (31, SV Lippstadt 08) - 3:0-Heimsieg gegen den TuS Ennepetal, 1 Tor

Bennet van den Berg (26, FC Eintracht Rheine) - Doppeltorschütze beim 4:4 gegen Sprockhövel

Damian Biniek (23, TSV Victoria Clarholz) - traf in der Nachspielzeit nach einem Eckball per Kopf zum wichtigen 1:1-Ausgleich gegen Vreden, gleichzeitig der Endstand.

Knapp verpasst

Joshua Mroß (Torwart, ASC 09 Dortmund), Kilian Hornbruch (Abwehr, RW Ahlen), Cihat Topatan (Mittelfeld, TSG Sprockhövel), Mika Schroers (Angriff, DSC Arminia Bielefeld II)