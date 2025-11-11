Oberliga Westfalen: Die Elf des 14. Spieltags

Die Kantersiege des TuS Ennepetal (8:2 gegen den SC Verl II) und des DSC Arminia Bielefeld II (6:2 bei der SpVgg Vreden) wurden mit jeweils drei Spielern in der Elf der Woche belohnt.

Joshua Mroß (29, SG Wattenscheid 09) - Der frühere Regionalliga-Keeper feierte beim 1:0-Heimsieg gegen Rheine sein sechstes Zu-Null-Spiel der laufenden Saison.

Cinar Sansar (31, SV Lippstadt 08) - 1:0-Topspiel-Sieg gegen den ASC 09 Dortmund. 3. Nominierung!

Bruno Soares (37, RW Ahlen) - Der 37-Jährige hätte beinahe das Goldene Tor des Tages gegen Gievenbeck erzielt, wenn die Gäste nicht noch in der Nachspielzeit zugeschlagen hätten. Zu diesem Zeitpunkt war Soares nicht mehr auf dem Platz. In der 78. Spielminute musste er sich wegen Kreislaufproblemen auswechseln lassen.

Jonah Husseck (21, TSG Sprockhövel) - Nach langer Verletzungspause (Meniskus) gab das ehemalige BVB-Talent sein Comeback im gehobenen Amateurfußball. Nach Bezirksliga-Einsätzen in der 2. Mannschaft wurde der Defensivmann für die letzte halbe Stunde eingewechselt und hatte mit einem Assist und einem Tor mitentscheidenden Anteil an der Wende zum 4:2-Auswärtssieg bei Türkspor Dortmund.

Mittelfeld

Duje Goles (22, TuS Ennepetal) - 3 Tore beim 8:2 gegen Verl II.

Lilian Reyes-Mellado (22, TuS Ennepetal) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 8:2 gegen Verl II.

Julien Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden. 2. Nominierung!

Jamal El Mansoury (29, SV Schermbeck) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 3:2 in Clarholz.

Angriff

David Vaitkevicius (25, TuS Ennepetal) - 2 Tore beim 8:2 gegen Verl II. 2. Nominierung!

Latif-Bilal Alassane (20, DSC Arminia Bielefeld II) - 2 Tore beim 6:2 in Vreden.

Monti Theiß (18, DSC Arminia Bielefeld II) - 3 Vorlagen beim 6:2 in Vreden. 3. Nominierung!

Knapp verpasst

Luca Beermann (SV Lippstadt), Ilias Bouassaria (SV Schermbeck), Oussama Anhari (TSG Sprockhövel), Zakaria Anhari (TSG Sprockhövel)