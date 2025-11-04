Oberliga Westfalen: Die Elf des 13. Spieltags

Vier Vereine sind am 13. Spieltag zweifach in der Elf der Woche vertreten: der SV Lippstadt 08 (2:0 beim SV Schermbeck), die SpVgg Erkenschwick (4:2 beim ASC 09 Dortmund), der SV Westfalia Rhynern (4:1 gegen Victoria Clarholz) und der SC Preußen Münster II (3:0 beim FC Eintracht Rheine).

Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - war erneut der sichere Rückhalt für sein Team beim 2:0-Auswärtserfolg in Schermbeck. 3. Nominierung!

Amed Öncel (25, Türkspor Dortmund) - war für euch der stärkste Verteidiger beim beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg in Gievenbeck.

Bennet Eickhoff (30, SC Preußen Münster II) - Der Routinier und Vize-Kapitän machte mit dem dritten Tor den Deckel in Rheine drauf.

Jasper Stojan (27, TSG Sprockhövel) - habt ihr zum besten Defensivmann beim 2:0 gegen Bamenohl gewählt.

Mittelfeld

Dario Biancardi (23, SpVgg Erkenschwick) - Nach seinem Doppelpack in der Vorwoche legte er mit einem Tor und einer Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Aplerbeck nach. 2. Nominierung!

Dzenan Pilica (27, SpVgg Erkenschwick) - war mit seinem Doppelpack, nachdem die Partie nach dem 2:2-Ausgleich der Aplerbecker zu kippen drohte, der Matchwinner.

Julius Woitaschek (25, SV Westfalia Rhynern) - überzeugte mit zwei Scorerpunkten beim 4:1-Heimsieg gegen Clarholz. 2. Nominierung!

Nico Tübing (22, SV Lippstadt 08) - erzielte beide Tore beim 2:0-Erfolg in Schermbeck.

Angriff

Johannes Thiemann (26, SV Westfalia Rhynern) - Der im Sommer aus Bamenohl gekommene Offensivmann verwandelte einen Freistoß direkt und legte zudem einen Treffer vor.

Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - Kürzlich debütierte der Youngster in der 2. Bundesliga. Seine Motivation in der Oberliga ist weiter auf Anschlag. In Rheine erzielte er sein zehntes Saisontor und führt damit die Torschützenliste an. 4. Nominierung!

Finn Wortmann (25, SG Wattenscheid 09) - Mit dem Siegtor und der Vorlage zum Ausgleich war der im Sommer aus Erkenschwick gekommene Angreifer der Matchwinner beim knappen 2:1-Auswärtssieg in Bielefeld. 2. Nominierung!

Knapp verpasst

Niklas Alter (Torwart, SpVgg Erkenschwick), Michael Wiese (Abwehr, Westfalia Rhynern), Cihat Topatan (Mittelfeld, TSG Sprockhövel), Noah Heim (Angriff, SC Verl II)

