Oberliga Westfalen: Die Elf des 13. Spieltags

Vier Vereine sind am 13. Spieltag zweifach in der Elf der Woche vertreten: der SV Lippstadt 08 (2:0 beim SV Schermbeck), die SpVgg Erkenschwick (4:2 beim ASC 09 Dortmund), der SV Westfalia Rhynern (4:1 gegen Victoria Clarholz) und der SC Preußen Münster II (3:0 beim FC Eintracht Rheine).
Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - war erneut der sichere Rückhalt für sein Team beim 2:0-Auswärtserfolg in Schermbeck. 3. Nominierung!
Amed Öncel (25, Türkspor Dortmund) - war für euch der stärkste Verteidiger beim beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg in Gievenbeck.
Bennet Eickhoff (30, SC Preußen Münster II) - Der Routinier und Vize-Kapitän machte mit dem dritten Tor den Deckel in Rheine drauf.
Jasper Stojan (27, TSG Sprockhövel) - habt ihr zum besten Defensivmann beim 2:0 gegen Bamenohl gewählt.
Dario Biancardi (23, SpVgg Erkenschwick) - Nach seinem Doppelpack in der Vorwoche legte er mit einem Tor und einer Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Aplerbeck nach. 2. Nominierung!
Dzenan Pilica (27, SpVgg Erkenschwick) - war mit seinem Doppelpack, nachdem die Partie nach dem 2:2-Ausgleich der Aplerbecker zu kippen drohte, der Matchwinner.
Julius Woitaschek (25, SV Westfalia Rhynern) - überzeugte mit zwei Scorerpunkten beim 4:1-Heimsieg gegen Clarholz. 2. Nominierung!
Nico Tübing (22, SV Lippstadt 08) - erzielte beide Tore beim 2:0-Erfolg in Schermbeck.
Johannes Thiemann (26, SV Westfalia Rhynern) - Der im Sommer aus Bamenohl gekommene Offensivmann verwandelte einen Freistoß direkt und legte zudem einen Treffer vor.
Marvin Schulz (21, SC Preußen Münster II) - Kürzlich debütierte der Youngster in der 2. Bundesliga. Seine Motivation in der Oberliga ist weiter auf Anschlag. In Rheine erzielte er sein zehntes Saisontor und führt damit die Torschützenliste an. 4. Nominierung!
Finn Wortmann (25, SG Wattenscheid 09) - Mit dem Siegtor und der Vorlage zum Ausgleich war der im Sommer aus Erkenschwick gekommene Angreifer der Matchwinner beim knappen 2:1-Auswärtssieg in Bielefeld. 2. Nominierung!
Niklas Alter (Torwart, SpVgg Erkenschwick), Michael Wiese (Abwehr, Westfalia Rhynern), Cihat Topatan (Mittelfeld, TSG Sprockhövel), Noah Heim (Angriff, SC Verl II)
___
Aufsteiger TSG Sprockhövel deklassierte im Derby Schlusslicht TuS Ennepetal mit 5:0 und wurde von euch mit drei Spielern in die Elf der Woche gewählt.
Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - war der sichere Rückhalt beim torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Rhynern. 2. Nominierung!
Pascal Koopmann (35, SC Preußen Münster II) - Der Defensiv-Routinier übernahm kurz vor der Pause Verantwortung und erzielte vom Punkt das wichtige dritte Tor zum 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II. Es war das zehnte Liga-Tor seiner langen Laufbahn mit über 150 Oberliga-Partien.
Finn Schubert (23, Westfalia Rhynern) - war für euch der beste Verteidiger der Westfalia beim torlosen Remis in Lippstadt. 2. Nominierung!
Deniz Yasar (26, TSG Sprockhövel) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 5:0 in Ennepetal.
Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II.
Cihat Toptatan (24, TSG Sprockhövel) - erzielte beim 5:0-Auswärtssieg in Ennepetal die ersten beiden Oberliga-Tore seiner Laufbahn.
Dario Biancardi (23, SpVgg Erkenschwick) - war mit seinem Doppelpack zum 4:2-Endstand gegen Schermbeck der Matchwinner.
Steve Tunga (28, SG Wattenscheid 09) - glänzte mit zwei Assists beim 3:1-Heimsieg gegen Verl II.
Zakaria Anhari (19, TSG Sprockhövel) - ist im jungen Alter schon ein wichtiger Bestandteil der Offensive des Aufsteigers. Gleich drei Vorlagen gingen beim 5:0 in Ennepetal auf sein Konto und schraubten sein Konto auf neun Scorerpunkte hoch. 2. Nominierung!
Lukas Matena (29, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor und 2 Vorlagen beim 4:2 gegen Schermbeck. 2. Nominierung!
Koray Dag (22, Türkspor Dortmund) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 4:2 gegen RW Ahlen.
Azmir Alisic (TSG Sprockhövel), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Oguzhan Kefkir (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)
____
Der neue Spitzenreiter ASC 09 Dortmund wurde von euch mit drei Akteuren in die Elf der Woche gewählt.
Nils Hahne (21, Victoria Clarholz) - 1:0-Sieg in Bielefeld. Viertes Zu-Null-Spiel für den jungen Stammkeeper in der laufenden Saison. 2. Nominierung!
Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - Das siebte Zu-Null-Spiel für den Abwehrchef, der beim 3:0-Sieg in Schermbeck zudem seinen zweiten Scorerpunkt einfuhr. 4. Nominierung!
Steffen Brück (32, Victoria Clarholz) - Der Defensiv-Routinier stand nach seiner Einwechslung nur knapp 20 Minuten auf dem Platz. In seiner letzten Aktion erzielte er das Goldene Tor des Tages in Bielefeld mit der Nase und brach sie sich nach den jüngsten Erkenntnissen dabei.
Semih Tirgil (20, Westfalia Rhynern) - Der Youngster erzielte beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick die Führung. Es war für den Defensivmann sein erster Treffer im Seniorenbereich.
Marius Müller (30, Rot Weiss Ahlen) - bereitete beide Tore beim 2:2 in Finnentrop/Bamenohl vor.
Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - bereitete zwei Tore beim 3:0-Sieg in Schermbeck vor. 4. Nominierung!
Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - holte beim 2:1-Heimsieg gegen Ennepetal den Elfmeter zum 2:0 heraus und verwandelte ihn selbst.
Julius Gerster (25, SpVgg Vreden) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 2. Nominierung!
Kerim Karyagdi (21, Westfalia Rhynern) - war der Mann des Tages beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick. 2 Tore und 2 Vorlagen!
Maximilian Hinkelmann (29, SpVgg Vreden) - Der Kapitän hat entscheidenden Anteil an der Vredener Siegesserie und steht zum dritten Mal in Folge in der Elf der Woche. 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 3. Nominierung!
Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 3:0-Auswärtssieg in Schermbeck. 2. Nomierung!
Christopher Balkenhoff (Westfalia Rhynern), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II), Gordon Meyer (SG Finnentrop/Bamenohl), Leandro Fünfsinn (SG Finnentrop/Bamenohl)