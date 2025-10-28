Oberliga Westfalen: Die Elf des 12. Spieltags

Aufsteiger TSG Sprockhövel deklassierte im Derby Schlusslicht TuS Ennepetal mit 5:0 und wurde von euch mit drei Spielern in die Elf der Woche gewählt.

Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - war der sichere Rückhalt beim torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Rhynern. 2. Nominierung!

Pascal Koopmann (35, SC Preußen Münster II) - Der Defensiv-Routinier übernahm kurz vor der Pause Verantwortung und erzielte vom Punkt das wichtige dritte Tor zum 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II. Es war das zehnte Liga-Tor seiner langen Laufbahn mit über 150 Oberliga-Partien.

Finn Schubert (23, Westfalia Rhynern) - war für euch der beste Verteidiger der Westfalia beim torlosen Remis in Lippstadt. 2. Nominierung!

Deniz Yasar (26, TSG Sprockhövel) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 5:0 in Ennepetal.

Mittelfeld

Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II.

Cihat Toptatan (24, TSG Sprockhövel) - erzielte beim 5:0-Auswärtssieg in Ennepetal die ersten beiden Oberliga-Tore seiner Laufbahn.

Dario Biancardi (23, SpVgg Erkenschwick) - war mit seinem Doppelpack zum 4:2-Endstand gegen Schermbeck der Matchwinner.

Steve Tunga (28, SG Wattenscheid 09) - glänzte mit zwei Assists beim 3:1-Heimsieg gegen Verl II.

Angriff

Zakaria Anhari (19, TSG Sprockhövel) - ist im jungen Alter schon ein wichtiger Bestandteil der Offensive des Aufsteigers. Gleich drei Vorlagen gingen beim 5:0 in Ennepetal auf sein Konto und schraubten sein Konto auf neun Scorerpunkte hoch. 2. Nominierung!

Lukas Matena (29, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor und 2 Vorlagen beim 4:2 gegen Schermbeck. 2. Nominierung!

Koray Dag (22, Türkspor Dortmund) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 4:2 gegen RW Ahlen.

Knapp verpasst

Azmir Alisic (TSG Sprockhövel), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Oguzhan Kefkir (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)

