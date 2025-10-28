Oberliga Westfalen: Die Elf des 12. Spieltags

Aufsteiger TSG Sprockhövel deklassierte im Derby Schlusslicht TuS Ennepetal mit 5:0 und wurde von euch mit drei Spielern in die Elf der Woche gewählt.
Luca Beermann (26, SV Lippstadt 08) - war der sichere Rückhalt beim torlosen Remis im Spitzenspiel gegen Rhynern. 2. Nominierung!
Pascal Koopmann (35, SC Preußen Münster II) - Der Defensiv-Routinier übernahm kurz vor der Pause Verantwortung und erzielte vom Punkt das wichtige dritte Tor zum 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II. Es war das zehnte Liga-Tor seiner langen Laufbahn mit über 150 Oberliga-Partien.
Finn Schubert (23, Westfalia Rhynern) - war für euch der beste Verteidiger der Westfalia beim torlosen Remis in Lippstadt. 2. Nominierung!
Deniz Yasar (26, TSG Sprockhövel) - erhielt von euch die meisten Stimmen beim 5:0 in Ennepetal.
Ben Kronenberg (20, SC Preußen Münster II) - 2 Tore beim 3:0-Heimsieg gegen Bielefeld II.
Cihat Toptatan (24, TSG Sprockhövel) - erzielte beim 5:0-Auswärtssieg in Ennepetal die ersten beiden Oberliga-Tore seiner Laufbahn.
Dario Biancardi (23, SpVgg Erkenschwick) - war mit seinem Doppelpack zum 4:2-Endstand gegen Schermbeck der Matchwinner.
Steve Tunga (28, SG Wattenscheid 09) - glänzte mit zwei Assists beim 3:1-Heimsieg gegen Verl II.
Zakaria Anhari (19, TSG Sprockhövel) - ist im jungen Alter schon ein wichtiger Bestandteil der Offensive des Aufsteigers. Gleich drei Vorlagen gingen beim 5:0 in Ennepetal auf sein Konto und schraubten sein Konto auf neun Scorerpunkte hoch. 2. Nominierung!
Lukas Matena (29, SpVgg Erkenschwick) - 1 Tor und 2 Vorlagen beim 4:2 gegen Schermbeck. 2. Nominierung!
Koray Dag (22, Türkspor Dortmund) - 1 Tor und 1 Vorlage beim 4:2 gegen RW Ahlen.
Azmir Alisic (TSG Sprockhövel), Cinar Sansar (SV Lippstadt 08), Oguzhan Kefkir (Türkspor Dortmund), Maximilian Hinkelmann (SpVgg Vreden)
____
Der neue Spitzenreiter ASC 09 Dortmund wurde von euch mit drei Akteuren in die Elf der Woche gewählt.
Nils Hahne (21, Victoria Clarholz) - 1:0-Sieg in Bielefeld. Viertes Zu-Null-Spiel für den jungen Stammkeeper in der laufenden Saison. 2. Nominierung!
Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - Das siebte Zu-Null-Spiel für den Abwehrchef, der beim 3:0-Sieg in Schermbeck zudem seinen zweiten Scorerpunkt einfuhr. 4. Nominierung!
Steffen Brück (32, Victoria Clarholz) - Der Defensiv-Routinier stand nach seiner Einwechslung nur knapp 20 Minuten auf dem Platz. In seiner letzten Aktion erzielte er das Goldene Tor des Tages in Bielefeld mit der Nase und brach sie sich nach den jüngsten Erkenntnissen dabei.
Semih Tirgil (20, Westfalia Rhynern) - Der Youngster erzielte beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick die Führung. Es war für den Defensivmann sein erster Treffer im Seniorenbereich.
Marius Müller (30, Rot Weiss Ahlen) - bereitete beide Tore beim 2:2 in Finnentrop/Bamenohl vor.
Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - bereitete zwei Tore beim 3:0-Sieg in Schermbeck vor. 4. Nominierung!
Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - holte beim 2:1-Heimsieg gegen Ennepetal den Elfmeter zum 2:0 heraus und verwandelte ihn selbst.
Julius Gerster (25, SpVgg Vreden) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 2. Nominierung!
Kerim Karyagdi (21, Westfalia Rhynern) - war der Mann des Tages beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick. 2 Tore und 2 Vorlagen!
Maximilian Hinkelmann (29, SpVgg Vreden) - Der Kapitän hat entscheidenden Anteil an der Vredener Siegesserie und steht zum dritten Mal in Folge in der Elf der Woche. 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 3. Nominierung!
Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 3:0-Auswärtssieg in Schermbeck. 2. Nomierung!
Christopher Balkenhoff (Westfalia Rhynern), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II), Gordon Meyer (SG Finnentrop/Bamenohl), Leandro Fünfsinn (SG Finnentrop/Bamenohl)