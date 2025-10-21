Oberliga Westfalen: Die Elf des 11. Spieltags

Der neue Spitzenreiter ASC 09 Dortmund wurde von euch mit drei Akteuren in die Elf der Woche gewählt.

Nils Hahne (21, Victoria Clarholz) - 1:0-Sieg in Bielefeld. Viertes Zu-Null-Spiel für den jungen Stammkeeper in der laufenden Saison. 2. Nominierung!

Jan-Patrick Friedrich (28, ASC 09 Dortmund) - Das siebte Zu-Null-Spiel für den Abwehrchef, der beim 3:0-Sieg in Schermbeck zudem seinen zweiten Scorerpunkt einfuhr. 4. Nominierung!

Steffen Brück (32, Victoria Clarholz) - Der Defensiv-Routinier stand nach seiner Einwechslung nur knapp 20 Minuten auf dem Platz. In seiner letzten Aktion erzielte er das Goldene Tor des Tages in Bielefeld mit der Nase und brach sie sich nach den jüngsten Erkenntnissen dabei.

Semih Tirgil (20, Westfalia Rhynern) - Der Youngster erzielte beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick die Führung. Es war für den Defensivmann sein erster Treffer im Seniorenbereich.

Mittelfeld

Marius Müller (30, Rot Weiss Ahlen) - bereitete beide Tore beim 2:2 in Finnentrop/Bamenohl vor.

Rafael Camprobin (24, ASC 09 Dortmund) - bereitete zwei Tore beim 3:0-Sieg in Schermbeck vor. 4. Nominierung!

Fabian Witt (23, 1. FC Gievenbeck) - holte beim 2:1-Heimsieg gegen Ennepetal den Elfmeter zum 2:0 heraus und verwandelte ihn selbst.

Julius Gerster (25, SpVgg Vreden) - 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 2. Nominierung!

Angriff

Kerim Karyagdi (21, Westfalia Rhynern) - war der Mann des Tages beim 4:1-Heimsieg gegen Erkenschwick. 2 Tore und 2 Vorlagen!

Maximilian Hinkelmann (29, SpVgg Vreden) - Der Kapitän hat entscheidenden Anteil an der Vredener Siegesserie und steht zum dritten Mal in Folge in der Elf der Woche. 2 Tore und 1 Vorlage beim 4:2-Auswärtssieg in Sprockhövel. 3. Nominierung!

Maximilian Podehl (27, ASC 09 Dortmund) - 2 Tore beim 3:0-Auswärtssieg in Schermbeck. 2. Nomierung!

Knapp verpasst

Christopher Balkenhoff (Westfalia Rhynern), Moritz Lamkemeyer (SC Verl II), Gordon Meyer (SG Finnentrop/Bamenohl), Leandro Fünfsinn (SG Finnentrop/Bamenohl)