Oberliga Westfalen: Die Elf des 10. Spieltags

Acht Mannschaften sind am 10. Spieltag in der Elf der Woche vertreten.

Tor Fabian Pekruhl (26, SC Verl II) - Die Verler "1A-Lösung" aus dem Profi-Kader stand zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit im Oberliga-Tor und hielt zum zweiten Mal seinen Kasten sauber. Mit ihm hat die Verler U21 noch nicht verloren. 2. Nominierung!

Abwehr Jan-Patrick Friedrich(28, ASC 09 Dortmund) - Der Abwehrchef führte seine Mannen im Topspiel gegen Westfalia Rhynern zum fünften Zu-Null-Sieg in der laufenden Saison (2:0). 3. Nominierung!

Gleich vier Mannschaften sind am 9. Spieltag zweifach in der Elf der Woche vertreten: Türkspor Dortmund (4:0 gegen den TuS Ennepetal), der DSC Arminia Bielefeld II (3:1 gegen die SpVgg Erkenschwick), der SV Lippstadt 08 (2:1 beim SC Verl II) und die SpVgg Vreden (1:0 bei RW Ahlen). Tor Nils Hahne (21, Victoria Clarholz) - hielt seinen Kasten beim torlosen Remis in Hiltrup zum dritten Mal in dieser Saison sauber, es ist aber erst seine 1. Nominierung! Abwehr Bernd Verwohlt (27, SpVgg Vreden) - ist ein echtes Vredener Urgestein, der für euch der beste Defensivmann beim 1:0-Sieg in Ahlen war. Justin Lukas (19, DSC Arminia Bielefeld II) - ist ein Bielefelder Eigengewächs. Der Defensivmann erzielte im sechsten Einsatz sein erstes Oberliga-Tor. Cinar Sansar (30, SV Lippstadt 08) - ist ein wichtiger Baustein seit seinem Last-Minute-Wechsel nach Lippstadt. Beim 2:1-Sieg in Verl erzielte er bereits seinen dritten Scorer-Punkt im fünften Spiel. 2. Nominierung! Mittelfeld Ömer Akman (32, Türkspor Dortmund) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 4:0 gegen Ennepetal. Julien Kracht (21, DSC Arminia Bielefeld II) - Letztes Jahr noch Abstieg aus der Westfalenliga mit dem 1. FC Nieheim, nun Stammkraft bei einer Zweitliga-Reserve. 1 Tor beim 3:1 gegen Erkenschwick. Till Hausotter (20, SC Preußen Münster II) - schoss das wichtige 2:0 beim 2:1-Sieg in Sprockhövel. David Dören (21, SV Lippstadt 08 ) - 1 Tor, 1 Vorlage beim 2:1-Sieg in Verl. 2. Nominierung! Angriff Bernad Gllogjani (28, Türkspor Dortmund) - 2 Tore, 1 Vorlage beim 4:0 gegen Ennepetal. Maximilian Hinkelmann (29, SpVgg Vreden) - Der Kapitän schoss das "Goldene Tor des Tages" in Ahlen. Kevin Schacht (23, SG Wattenscheid 09) - schoss das "Goldene Tor des Tages" beim 1:0-Sieg in Gievenbeck. Bereits der sechste Saisontreffer und die 3. Nominierung! Knapp verpasst Ramon Büsken (FC Eintracht Rheine), Tarik Ould Seltana (SG Wattenscheid 09), Joel Westheide (Türkspor Dortmund), Marvin Schulz (SC Preußen Münster II) >>> So kommt die Elf der Woche zustande ___ Oberliga Westfalen: Die Elf des 8. Spieltags