Oberliga Westfalen - der 9. Spieltag im Liveticker

Drei Mannschaften kämpfen in der Oberliga Westfalen um die Tabellenspitze. Der SV Lippstadt 08 möchte seine Tabellenführung beim SC Verl II verteidigen. Gelingt kein Dreier, stehen der ASC 09 Dortmund (beim FC Eintracht Rheine) oder die SG Wattenscheid 09 (beim 1. FC Gievenbeck) bereit, um den Platz an der Sonne zu übernehmen.

Am Tabellenende trifft Türkspor Dortmund auf das bis dato sieglose Schlusslicht TuS Ennepetal, das bereits sechs Punkte Rückstand auf ein punktgleiches Quintett hat. Neben Türkspor hoffen Verl, Rheine, der SV Schermbeck (bei Westfalia Rhynern) und Rot Weiss Ahlen (gegen die SpVgg Vreden) endlich punktetechnisch zweistellig zu werden. Im Wersestadion wird René Lewejohann sein Ligadebüt geben, nachdem am Donnerstag ein standesgemäßer 5:0-Sieg bei Landesligist ASK Ahlen gelungen ist.

Im der unteren Tabellenhälfte geht es so eng zu, dass auch die SpVgg Erkenschwick (beim DSC Arminia Bielefeld II), die TSG Sprockhövel (gegen den SC Preußen Münster II) und der TuS Hiltrup (gegen Victoria Clarholz) auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnten.

Hochspannung ist gesichert! FuPa Westfalen ist natürlich bei allen Partien im Liveticker dabei.