Allgemeines
Zuhause hat Rheine zuletzt vor sechs Jahren gegen Aplerbeck gewonnen.
Zuhause hat Rheine zuletzt vor sechs Jahren gegen Aplerbeck gewonnen. – Foto: Hardy Krebs

Oberliga Westfalen - der 9. Spieltag im Liveticker

Erst zum zweiten Mal nach dem 3. Spieltag finden in der laufenden Spielzeit alle Partien am Sonntagnachmittag statt.

Drei Mannschaften kämpfen in der Oberliga Westfalen um die Tabellenspitze. Der SV Lippstadt 08 möchte seine Tabellenführung beim SC Verl II verteidigen. Gelingt kein Dreier, stehen der ASC 09 Dortmund (beim FC Eintracht Rheine) oder die SG Wattenscheid 09 (beim 1. FC Gievenbeck) bereit, um den Platz an der Sonne zu übernehmen.

Am Tabellenende trifft Türkspor Dortmund auf das bis dato sieglose Schlusslicht TuS Ennepetal, das bereits sechs Punkte Rückstand auf ein punktgleiches Quintett hat. Neben Türkspor hoffen Verl, Rheine, der SV Schermbeck (bei Westfalia Rhynern) und Rot Weiss Ahlen (gegen die SpVgg Vreden) endlich punktetechnisch zweistellig zu werden. Im Wersestadion wird René Lewejohann sein Ligadebüt geben, nachdem am Donnerstag ein standesgemäßer 5:0-Sieg bei Landesligist ASK Ahlen gelungen ist.

Im der unteren Tabellenhälfte geht es so eng zu, dass auch die SpVgg Erkenschwick (beim DSC Arminia Bielefeld II), die TSG Sprockhövel (gegen den SC Preußen Münster II) und der TuS Hiltrup (gegen Victoria Clarholz) auf einen Abstiegsplatz abrutschen könnten.

Hochspannung ist gesichert! FuPa Westfalen ist natürlich bei allen Partien im Liveticker dabei.

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
14:30live
1. FC Gievenbeck - SG Wattenscheid 09

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
Eintracht Rheine - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
RW Ahlen - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00live
TSG Sprockhövel - SC Preußen Münster II

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
Türkspor Dortmund - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
Westfalia Rhynern - SV Schermbeck

Heute, 14:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
14:00live
DSC Arminia Bielefeld II - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
SC Verl II - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
TuS Hiltrup - Victoria Clarholz

redAutor