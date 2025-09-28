Oberliga Westfalen - der 8. Spieltag im Liveticker

Nachdem Spitzenreiter SV Lippstadt vorgelegt hat, möchten die Verfolger dran bleiben. Der ASC 09 Dortmund erwartet den DSC Arminia Bielefeld II und die SG Wattenscheid 09 hat RW Ahlen zu Gast.
Da der SV Westfalia Rhynern spielfrei hat, könnte Überraschungsteam Victoria Clarholz mit einem Heimdreier gegen die TSG Sprockhövel wieder vorrücken.
Das punktlose Schlusslicht TuS Ennepetal hat das überaus wichtige Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl vor der Brust. Außerdem stehen sich in der unteren Tabellenhälfte die SpVgg Vreden und Türkspor Dortmund, die SpVgg Erkenschwick und der SC Verl II sowie der SV Schermbeck gegen den FC Eintracht Rheine gegenüber. Es gilt, Punkte gegen die Abstiegsplätze zu sammeln.
Alle Partien könnt ihr im Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SV Lippstadt 08 – TuS Hiltrup 2:0
SV Lippstadt 08: Lukas Struck, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (90. Seungyoung Lee), Maximilian Franke (82. Justus Meier), Max Kamann, Iker Luis Kohl (78. Simon Kötter), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (78. David Dören) - Trainer: Felix Bechtold
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Dickens Toka, Asmar Paenda (84. Marko Costa Rocha), Enoch Moussa (63. Cris Adeyeemi Ojo), Jonas Weißen, Felix Hesker (88. Mats Feckler), Shayan Sarrafyar (73. Linus Gröger), Felix Bußmann, Janus Scheele (63. Stan Schubert) - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Pascal Loschke - Zuschauer: 583
Tore: 1:0 Maximilian Franke (49. Foulelfmeter), 2:0 Fatih Ufuk (60.)
SC Preußen Münster II – 1. FC Gievenbeck 1:2
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (88. Ben Menke), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg (46. Benjamin Hormann Evers), Melih Sayin (58. Mikail Demirhan), Emanuel De Lemos (68. Luca Steinfeldt), Leon Tasov, Till Hausotter (76. Leon Kayser), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg (64. Louis Martin), Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Felix Ritter, Mika Keute (66. Marvin Holtmann), Ben Matteo Wolf (71. Tom Langenkamp), Alexander Wiethölter (92. Jonas Tepper), Benedikt Fallbrock, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 500
Tore: 0:1 Ben Matteo Wolf (29.), 1:1 Benjamin Hormann Evers (90.), 1:2 Niklas Beil (90.+5)