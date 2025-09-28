Oberliga Westfalen - der 8. Spieltag im Liveticker

Nachdem Spitzenreiter SV Lippstadt vorgelegt hat, möchten die Verfolger dran bleiben. Der ASC 09 Dortmund erwartet den DSC Arminia Bielefeld II und die SG Wattenscheid 09 hat RW Ahlen zu Gast.

Da der SV Westfalia Rhynern spielfrei hat, könnte Überraschungsteam Victoria Clarholz mit einem Heimdreier gegen die TSG Sprockhövel wieder vorrücken.

Das punktlose Schlusslicht TuS Ennepetal hat das überaus wichtige Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl vor der Brust. Außerdem stehen sich in der unteren Tabellenhälfte die SpVgg Vreden und Türkspor Dortmund, die SpVgg Erkenschwick und der SC Verl II sowie der SV Schermbeck gegen den FC Eintracht Rheine gegenüber. Es gilt, Punkte gegen die Abstiegsplätze zu sammeln.

