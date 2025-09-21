Oberliga Westfalen - der 7. Spieltag im Liveticker

Die spannende Frage: Bleibt der ASC 09 Dortmund auf Platz 1? Beim SC Verl II gelang am Samstag ein Auswärtsdreier, der eine neue Stärke der Aplerbecker untermauerte. Es war das fünfte Liga-Spiel in Folge ohne Gegentor. Äußerst effiziert reichte das Treffer von Samer-Amer Sarar kurz nach der Pause zum 1:0-Auswärtssieg. Der Offensivmann, der vor drei Tagen 19 Jahre alt geworden und im Sommer aus der U19 von Alemannia Aachen gekommen ist, ist wieder mal eine Top-Entdeckung des Dortmunder Amateurfußball-Vereins Nr. 1. Mit seinem vierten Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit entwickelt sich der Youngster sofort zum Leistungsträger.

Nur der SV Lippstadt 08 (bei Aufsteiger TSG Sprockhövel) und "Überraschungs-Mannschaft" Victoria Clarholz (beim 1. FC Gievenbeck) könnten heute Aplerbeck mit einem Dreier verdrängen.

Ungeschlagen ist neben Aplerbeck lediglich SG Wattenscheid 09, die bislang kein einziges Gegentor kassiert hat und beim äußerst schwach gestarteten Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund daher klarer Favorit ist. Auch der SV Westfalia Rhynern (beim FC Eintracht Rheine) möchte oben dranbleiben.

Aufsteiger TuS Hiltrup (gegen die SpVgg Erkenschwick), die SG Finnentrop/Bamenohl (gegen die SpVgg Vreden) und der SV Schermbeck (beim DSC Arminia Bielefeld II) werden versuchen, ihre Gegner in die untere Tabellenhälfte hineinzuziehen.

Bereits am Freitagabend war der SC Preußen Münster II bei RW Ahlen zu Gast. Der 4:0-Auswärtssieg sorgte für die Entlassung von Coach Luka Tankulic, die nach derzeitigem Stand aber immer noch nicht offiziell vom Verein bestätigt wurde.