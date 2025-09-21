 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Fügt Türkspor der SG Wattenscheid 09 den ersten Gegentreffer zu? Im Mai 2024 gewannen die Dortmunder mit 4:2 (Archivfoto).
Fügt Türkspor der SG Wattenscheid 09 den ersten Gegentreffer zu? Im Mai 2024 gewannen die Dortmunder mit 4:2 (Archivfoto). – Foto: David Zimmer

Oberliga Westfalen - der 7. Spieltag im Liveticker

Sieben Partien am Sonntagnachmittag im westfälischen Amateuroberhaus.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Die spannende Frage: Bleibt der ASC 09 Dortmund auf Platz 1? Beim SC Verl II gelang am Samstag ein Auswärtsdreier, der eine neue Stärke der Aplerbecker untermauerte. Es war das fünfte Liga-Spiel in Folge ohne Gegentor. Äußerst effiziert reichte das Treffer von Samer-Amer Sarar kurz nach der Pause zum 1:0-Auswärtssieg. Der Offensivmann, der vor drei Tagen 19 Jahre alt geworden und im Sommer aus der U19 von Alemannia Aachen gekommen ist, ist wieder mal eine Top-Entdeckung des Dortmunder Amateurfußball-Vereins Nr. 1. Mit seinem vierten Scorerpunkt in der laufenden Spielzeit entwickelt sich der Youngster sofort zum Leistungsträger.

Nur der SV Lippstadt 08 (bei Aufsteiger TSG Sprockhövel) und "Überraschungs-Mannschaft" Victoria Clarholz (beim 1. FC Gievenbeck) könnten heute Aplerbeck mit einem Dreier verdrängen.

Ungeschlagen ist neben Aplerbeck lediglich SG Wattenscheid 09, die bislang kein einziges Gegentor kassiert hat und beim äußerst schwach gestarteten Regionalliga-Absteiger Türkspor Dortmund daher klarer Favorit ist. Auch der SV Westfalia Rhynern (beim FC Eintracht Rheine) möchte oben dranbleiben.

Aufsteiger TuS Hiltrup (gegen die SpVgg Erkenschwick), die SG Finnentrop/Bamenohl (gegen die SpVgg Vreden) und der SV Schermbeck (beim DSC Arminia Bielefeld II) werden versuchen, ihre Gegner in die untere Tabellenhälfte hineinzuziehen.

Bereits am Freitagabend war der SC Preußen Münster II bei RW Ahlen zu Gast. Der 4:0-Auswärtssieg sorgte für die Entlassung von Coach Luka Tankulic, die nach derzeitigem Stand aber immer noch nicht offiziell vom Verein bestätigt wurde.

>>> AKTUALISIEREN

Der 7. Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
TSG Sprockhövel - SV Lippstadt 08

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
14:30live
1. FC Gievenbeck - Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
Türkspor Dortmund - SG Wattenscheid 09

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:30live
SG Finnentrop/Bamenohl - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live
Eintracht Rheine - Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
TuS Hiltrup - SpVgg Erkenschwick

Gestern, 15:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
0
1
Abpfiff

SC Verl II – ASC 09 Dortmund 0:1
SC Verl II: Marlon Zacharias, Moritz Lamkemeyer, Dennis Simic, Fabian Jurisic, Cristiano Andre Sonntag (65. Seung-ho Hwang), Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt (59. Alessandro Toia), Janis Seiler (88. Yannick Blaszyk), Henry Obermeyer, Noah Heim, Louis Ahenkora (69. Manuel Adrian Harmann) - Trainer: Przemek Czapp
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Jannik Urban (80. Dan Tshibaka Tshimanga), Elias Boadi Opoku (46. Florian Rausch), Rafael Camprobin (75. Josip Kopecki), Samer-Amer Sarar (80. Luis Sebastian Kehl), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Selim Erk (Herne) - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Samer-Amer Sarar (53.)

Fr., 19.09.2025, 19:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
0
4
Abpfiff

Rot Weiss Ahlen – SC Preußen Münster II 0:4
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj, Kilian Hornbruch, Fabian Holthaus (32. Mattias Hanchard), Hakan Sezer (59. Louis Krieg), Murat Keskinkilic (46. Davin Wöstmann), Marius Müller, Ben Binyamin, Kevin Freiberger (83. Sergio Baris Gucciardo), Gianluca Di Vinti, Emro Curic (46. Mike Pihl) - Trainer: Luka Tankulic
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Moritz Krause (69. Benjamin Hormann Evers), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Tidiane Gueye, Emanuel De Lemos (87. Mikail Demirhan), Leon Tasov (60. Melih Sayin), Till Hausotter (60. Ben Menke), Marvin Schulz (81. Arbnor Hoti) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Nadine Westerhoff (Bochum) - Zuschauer: 506
Tore: 0:1 Marvin Schulz (2.), 0:2 Marvin Schulz (42.), 0:3 Tidiane Gueye (45.+2), 0:4 Mikail Demirhan (88.)

Aufrufe: 021.9.2025, 11:05 Uhr
redAutor