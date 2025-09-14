Oberliga Westfalen - der 6. Spieltag im Liveticker

"Überraschungs-Mannschaft" TSV Victoria Clarholz kann den Saisonstart weiter vergolden und mit einem Heimsieg gegen Rot Weiss Ahlen auf Platz 2 springen. Dagegen erhoffen sich die Wersestädter nach den holprigen Auftaktwochen in die Spitzengruppe vorzustoßen. Die Partie könnt ihr euch unten auch im Livestream auf Staige anschauen.
Der ungeschlagene ASC 09 Dortmund schielt ebenfalls auf Platz 2 und ist klarer Favorit zuhause den TuS Hiltrup. Im Duell SV Schermbeck gegen den SC Verl II möchten beide mit einem Dreier möglichst die unteren Plätze distanzieren. Auch die SpVgg Vreden erhofft sich dies zuhause gegen das noch punktlose Schlusslicht TuS Ennepetal.
Im frisch renovierten Wattenscheider Lohrheidestadion wird erst um 18.30 Uhr angepfiffen. Man darf gespannt sein, ob sich im Heimspiel der SG Wattenscheid 09 gegen die SG Finnentrop/Bamenohl erneut eine vierstellige Kulisse einfinden wird.
Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick – TSG Sprockhövel 2:1
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann, Dzenan Pilica, Dario Biancardi (86. Brightney Igbinadolor), Dylan Pires (83. Veron Osmani), Bajrush Osmani, Lukas Matena, Cem-Ali Dogan (66. Barbaros Inan) - Trainer: Nassir Malyar
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan (83. Alen Cengic), Deniz Yasar, Matti Pickel, Max Michels, Cihat Topatan (83. Aleksander Dimitrov), Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Agon Arifi (90. Finlay Sube), Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 248
Tore: 0:1 Ibrahim Bulut (8.), 1:1 Dario Biancardi (71.), 2:1 Barbaros Inan (90.+2)
Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr Westfalia Rhynern – DSC Arminia Bielefeld II 1:1Westfalia Rhynern:
Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke, Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek (86. Fabian Brall), Jonah Wagner, Mergim Deljiu (12. Wladimir Wagner) (81. Georges Arthur Baya Baya), Rafael-Miguel Lopez-Zapata (78. Akhim Seber), Johannes Thiemann, Kerim Yüksel Karyagdi (69. Connor Mc Leod) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David SchmidtDSC Arminia Bielefeld II:
Artem Zaloha, Semih Sarli, Niklas Möllers (90. Efe Tirpan), Jonathan Norbye (62. Christopher Rasper), Suat Fajic, Fabiano Krasnic, Milan Hoffmeister (46. Obed Ofori), Julien Kracht, Monti Theiß (82. Jeyhun Hajiyev), Latif-Bilal Alassane (92. Eyyüb Yasar), Daniel Richter - Trainer: Oliver DökingSchiedsrichter:
Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer:
338Tore:
0:1 Monti Theiß (49.), 1:1 Michael Wiese (74.)
SC Preußen Münster II – Türkspor Dortmund 4:2SC Preußen Münster II:
Jovan Jovic, Pascal Koopmann (52. Mikail Demirhan), Moritz Krause, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Lukas Herb, Melih Sayin (46. Luca Steinfeldt), Tidiane Gueye (46. Ben Kronenberg), Emanuel De Lemos (82. Adrian Delmoni), Till Hausotter (63. Benjamin Hormann Evers), Marvin Schulz - Trainer: Kieran Schulze-MarmelingTürkspor Dortmund:
Tolunay Isik, Pascal Kubina, Anil Özgen, David Belenzada, Mats Brämer (63. Hayrullah Alici), Alessandro Tomasello (58. Brayan Sosa), Halil Can Dogan (68. Steven Kodra), Oguzhan Kefkir, Joel Westheide (76. Sercan Calik), Bernad Gllogjani (73. Ilyas Khattari), Koray Dag - Trainer: Maximilian BorchmannSchiedsrichter:
Stefan Tendyck - Zuschauer:
153Tore:
1:0 Till Hausotter (11.), 2:0 Marvin Schulz (25.), 2:1 Bernad Gllogjani (58.), 3:1 Mikail Demirhan (60.), 4:1 Till Hausotter (63.), 4:2 Brayan Sosa (76.)
SV Lippstadt 08 – 1. FC Gievenbeck 3:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar (57. Simon Kötter), Maximilian Franke (68. Tom Kocielnik), David Dören (82. Justus Meier), Max Kamann, Iker Luis Kohl (86. Seungyoung Lee), Gentrit Muja (86. Shayan Sadeghi) - Trainer: Felix Bechtold
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp (60. Henrik Winkelmann), Malte Wesberg, Niklas Klinke, Kerolos Makkar (57. Benedikt Fallbrock), Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter (73. Nicholas Sebastian Schunke), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Tore: 1:0 Iker Luis Kohl (39.), 2:0 Maximilian Franke (54.), 3:0 Lukas Wulf (84.)