Oberliga Westfalen - der 4. Spieltag im Liveticker

Am gestrigen Samstag gewann der SVL gegen Türkspor Dortmund mit 2:0 und behauptete mit nun zehn Punkten auf dem Konto Platz 1. Wer kann heute in Schlagdistanz bleiben?

In erster Linie sind die Mitaufstiegsfavoriten Westfalia Rhynern (gegen den TuS Hiltrup) und der ASC 09 Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) stehen vor Heimaufgaben. Auf Platz 2 schielt auch der FC Eintracht Rheine (gegen den SC Verl II).

Im Tabellenkeller treffen sich der TuS Ennepetal und der SC Preußen Münster II, die beide auf den ersten Saisonsieg hoffen. RW Ahlen steht bei der SpVgg Erkenschwick unter Druck. Victoria Clarholz möchte den guten Saisonstart zuhause gegen den bisherigen "Unentschieden-König" SG Finnentrop/Bamenohl bestätigen. Last but not least hat die SG Wattenscheid 09 die SpVgg Vreden zu Gast.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.