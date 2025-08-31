 2025-08-28T05:22:00.927Z

Der ASC 09 Dortmund hat gegen Gievenbeck zuhause noch nie verloren.
Der ASC 09 Dortmund hat gegen Gievenbeck zuhause noch nie verloren. – Foto: Martin Hammeke

Oberliga Westfalen - der 4. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SV Lippstadt 08 hat vorgelegt.

Am gestrigen Samstag gewann der SVL gegen Türkspor Dortmund mit 2:0 und behauptete mit nun zehn Punkten auf dem Konto Platz 1. Wer kann heute in Schlagdistanz bleiben?

In erster Linie sind die Mitaufstiegsfavoriten Westfalia Rhynern (gegen den TuS Hiltrup) und der ASC 09 Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) stehen vor Heimaufgaben. Auf Platz 2 schielt auch der FC Eintracht Rheine (gegen den SC Verl II).

Im Tabellenkeller treffen sich der TuS Ennepetal und der SC Preußen Münster II, die beide auf den ersten Saisonsieg hoffen. RW Ahlen steht bei der SpVgg Erkenschwick unter Druck. Victoria Clarholz möchte den guten Saisonstart zuhause gegen den bisherigen "Unentschieden-König" SG Finnentrop/Bamenohl bestätigen. Last but not least hat die SG Wattenscheid 09 die SpVgg Vreden zu Gast.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Der 4. Spieltag im Überblick:

Heute, 13:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
1
0

ASC 09 Dortmund – 1. FC Gievenbeck
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Rafael Camprobin, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:00live
SpVgg Erkenschwick - RW Ahlen

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live
SV Schermbeck – TSG Sprockhövel :
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel, Kerem Sengün, Christopher Stöhr, Marvin Grumann, Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka, Jamal El Mansoury, Shawn Kiyau - Trainer: Engin Yavuzaslan
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Simon Hendel, Ishak Dogan, Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan, Fatih Öztürk, Ibrahim Bulut, Agon Arifi, Zakaria Anhari - Trainer: Andrius Balaika

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
Westfalia Rhynern – TuS Hiltrup :
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke, Finn Schubert, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Mergim Deljiu, Rafael-Miguel Lopez-Zapata, Wladimir Wagner, Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann, Enoch Moussa, Mohammed-Ali Khan, Alexander Gockel, Jonas Weißen, Felix Hesker, Felix Bußmann, Nils Johannknecht, Janus Scheele - Trainer: Marcel Stöppel

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
Victoria Clarholz - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00live
Eintracht Rheine – SC Verl II :
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan, Gabriel Cavar, Bennet van den Berg - Trainer: David Paulus
SC Verl II: Julian Fuest, Dennis Simic, Alessandro Toia, Jaden-Romeo Garris, Manuel Adrian Harmann, Cristiano Andre Sonntag, Emmanuel Bamba, Sekou Eickholt, Henry Obermeyer, Noah Heim, Louis Ahenkora - Trainer: Przemek Czapp

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
SG Wattenscheid 09 – SpVgg Vreden :
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki, Nico Buckmaier, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Kilian Heisterkamp, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping, Lars Bleker, Leon Kondring, Nicolas Ostenkötter, Maximilian Hinkelmann, Julius Gerster - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
SC Preußen Münster II - TuS Ennepetal

Gestern, 18:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
2
0
Abpfiff

SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund 2:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (49. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (84. Seungyoung Lee), Nico Jan Böll (80. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina (57. David Belenzada), Amed Öncel (76. Anil Özgen), Serdar Bingöl (75. Ilyas Khattari), Mats Brämer, Ömer Akman (67. Brayan Sosa), Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (84. Joel Westheide), Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 540
Tore: 1:0 David Dören (47.), 2:0 Iker Luis Kohl (50.)

