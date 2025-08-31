Oberliga Westfalen - der 4. Spieltag im Liveticker

Am gestrigen Samstag gewann der SVL gegen Türkspor Dortmund mit 2:0 und behauptete mit nun zehn Punkten auf dem Konto Platz 1. Wer kann heute in Schlagdistanz bleiben?
In erster Linie sind die Mitaufstiegsfavoriten Westfalia Rhynern (gegen den TuS Hiltrup) und der ASC 09 Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) stehen vor Heimaufgaben. Auf Platz 2 schielt auch der FC Eintracht Rheine (gegen den SC Verl II).
Im Tabellenkeller treffen sich der TuS Ennepetal und der SC Preußen Münster II, die beide auf den ersten Saisonsieg hoffen. RW Ahlen steht bei der SpVgg Erkenschwick unter Druck. Victoria Clarholz möchte den guten Saisonstart zuhause gegen den bisherigen "Unentschieden-König" SG Finnentrop/Bamenohl bestätigen. Last but not least hat die SG Wattenscheid 09 die SpVgg Vreden zu Gast.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
Der 4. Spieltag im Überblick:
ASC 09 Dortmund – 1. FC Gievenbeck
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Rafael Camprobin, Samer-Amer Sarar, Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Tom Langenkamp, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SV Lippstadt 08 – Türkspor Dortmund 2:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (49. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (84. Seungyoung Lee), Nico Jan Böll (80. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina (57. David Belenzada), Amed Öncel (76. Anil Özgen), Serdar Bingöl (75. Ilyas Khattari), Mats Brämer, Ömer Akman (67. Brayan Sosa), Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (84. Joel Westheide), Oguzhan Kefkir, Sezer Toy, Bernad Gllogjani - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 540
Tore: 1:0 David Dören (47.), 2:0 Iker Luis Kohl (50.)