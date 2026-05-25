 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Oberliga Westfalen - der 37. Spieltag im Liveticker

Alle neun Partien finden am heutigen Pfingstmontag statt

von red · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser
Rhynern (in Blau) und Wattenscheid können heute in die Regionalliga aufsteigen.
Rhynern (in Blau) und Wattenscheid können heute in die Regionalliga aufsteigen. – Foto: Maik Matheus | SGW09

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Im Aufstiegskampf kann die Entscheidung fallen, wenn der SV Westfalia Rhynern (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) und die SG Wattenscheid 09 (bei der SpVgg Erkenschwick) nicht überraschend straucheln. Der ASC 09 Dortmund (gegen die SpVgg Vreden) und der SV Lippstadt 08 (gegen den SC Preußen Münster II) haben eigentlich nur noch dann Chancen, wenn das Wattenscheider Schermbeck-Urteil revidiert werden sollte.

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Im Abstiegskampf können drei Mannschaften heute absteigen. Steht der TuS Hiltrup (gegen die TSG Sprockhövel) nach dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz, ist der Drops gelutscht, da die Münsteraner am letzten Spieltag spielfrei haben. Genauso muss Schlusslicht Türkspor Dortmund (beim FC Eintracht Rheine) zumindest den Drei-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer halten, sonst ist es vorzeitig vorbei. Als dritten im Bunde könnte es die SG Finnentrop/Bamenohl treffen, wenn in Rhynern nichts zählbares herausspringt und die Konkurrenz siegreich ist.

Der TuS Ennepetal steht beim SV Schermbeck unter Druck. Dieser ist trotz der 37 Punkte aber selbst noch lange nicht gerettet. RW Ahlen kann sich die Ergebnisse des Nachmittags in Ruhe anschauen und weiß dann zum späten 18 Uhr-Anstoßzeitpunkt auf der Bielefeld Alm, ob gegen die U21 des DSC vielleicht schon ein Punkt Gold wert wäre oder unbedingt ein Sieg her muss.

Das einzig "entspannte" Duell gibt es zwischen dem SC Verl II und dem 1. FC Gievenbeck. Verl ist mit 38 Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz im Keller zu 99 Prozent gerettet. Für Gievenbeck ging es zuletzt noch um die Westfalenpokal-Qualifikation. Diese ist ebenfalls aufgrund des Torverhältnisses zu 99 Prozent geschafft.

Für den TSV Victoria Clarholz ist die Saison bereits beendet. Der letzte Spieltag beim SC Preußen Münster II wurde vorgezogen und unter der Woche mit 4:5 verloren. Nun müssen die Ostwestfalen abwarten, ob ihnen Sprockhövel oder Erkenschwick noch den Westfalenpokal-Platz abknöpfen. Erkenschwick hat diesen über den Kreispokal aber bereits sicher.

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Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
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TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
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TuS Hiltrup - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00live
Eintracht Rheine - Türkspor Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
Westfalia Rhynern - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
SV Schermbeck - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
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SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
ASC 09 Dortmund - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
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SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
SpVgg Erkenschwick - SG Wattenscheid 09

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00live
SV Lippstadt 08... - SC Preußen Münster II

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
16:00live
SC Verl II - 1. FC Gievenbeck

Heute, 18:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
18:00live
DSC Arminia Bielefeld II - RW Ahlen