Oberliga Westfalen - der 37. Spieltag im Liveticker Alle neun Partien finden am heutigen Pfingstmontag statt von red · Heute, 12:32 Uhr · 0 Leser

Rhynern (in Blau) und Wattenscheid können heute in die Regionalliga aufsteigen. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Im Aufstiegskampf kann die Entscheidung fallen, wenn der SV Westfalia Rhynern (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) und die SG Wattenscheid 09 (bei der SpVgg Erkenschwick) nicht überraschend straucheln. Der ASC 09 Dortmund (gegen die SpVgg Vreden) und der SV Lippstadt 08 (gegen den SC Preußen Münster II) haben eigentlich nur noch dann Chancen, wenn das Wattenscheider Schermbeck-Urteil revidiert werden sollte.

>>> zur Live-Tabelle Im Abstiegskampf können drei Mannschaften heute absteigen. Steht der TuS Hiltrup (gegen die TSG Sprockhövel) nach dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz, ist der Drops gelutscht, da die Münsteraner am letzten Spieltag spielfrei haben. Genauso muss Schlusslicht Türkspor Dortmund (beim FC Eintracht Rheine) zumindest den Drei-Punkte-Rückstand auf das rettende Ufer halten, sonst ist es vorzeitig vorbei. Als dritten im Bunde könnte es die SG Finnentrop/Bamenohl treffen, wenn in Rhynern nichts zählbares herausspringt und die Konkurrenz siegreich ist. Der TuS Ennepetal steht beim SV Schermbeck unter Druck. Dieser ist trotz der 37 Punkte aber selbst noch lange nicht gerettet. RW Ahlen kann sich die Ergebnisse des Nachmittags in Ruhe anschauen und weiß dann zum späten 18 Uhr-Anstoßzeitpunkt auf der Bielefeld Alm, ob gegen die U21 des DSC vielleicht schon ein Punkt Gold wert wäre oder unbedingt ein Sieg her muss.