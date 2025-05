Oberliga Westfalen - der 35. Spieltag im Liveticker (mit Livestreams)

Schon lange scheint es eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein, bis der sofortige Wiederabstieg von Aufsteiger Concordia Wiemelhausen feststeht. Mit dem 4:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Vreden konnten die Bochumer nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Im Auswärtsspiel beim SV Schermbeck wird am 35. Spieltag wieder ein Dreier benötigt. Doch auch der würde nicht reichen, wenn die SpVgg Erkenschwick ihre Negativserie von sechs Niederlagen in Folge beendet. Ausgerechnet der souveräne Spitzenreiter Sportfreunde Siegen ist aber zu Gast.

Im oberen Drittel treffen sich der SV Westfalia Rhynern und der FC Eintracht Rheine. Für die Münsterländer geht es noch um die Qualifikation für den Westfalenpokal. Ebenso für den SV Lippstadt 08, der die SG Finnentrop/Bamenohl erwartet. Der ASC 09 Dortmund möchte den Titel "Best of the rest" einfahren und Platz 3 im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck festigen.

Die restlichen Partien kann man fast schon als "Freundschaftsspiele" beschreiben. Der SC Preußen Münster II trifft auf den TuS Ennepetal, der SC Verl II auf die SpVgg Vreden und RW Ahlen hat Victoria Clarholz zu Gast.

In einer vorgezogenen Partie gewann die SG Wattenscheid 09 am Samstagnachmittag vor 900 Zuschauern das Derby gegen den VfL Bochum II mit 1:0. Die Reserve des Bundesliga-Absteigers war bekanntlich schon am vergangenen Mittwoch "auf der Couch" in die Regionalliga aufgestiegen.