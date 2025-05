Oberliga Westfalen - der 34. Spieltag im Liveticker (mit Livestreams)

Verliert der ASC 09 Dortmund sein Heimspiel gegen Westfalia Rhynern NICHT, steigen die Sportfreunde Siegen in die Regionalliga West auf. Gleichzeitig könnte der VfL Bochum II mit einem Dreier bei der SG Finnentrop-Bamenohl ebenfalls den Regionalliga-Aufstieg so gut wie perfekt machen.

Im rechnerisch noch offenen Abstiegskampf möchte die SpVgg Erkenschwick an die gute Partie in Siegen anschließen und mit einem Dreier beim FC Eintracht Rheine den Klassenerhalt endgültig festzurren.

In den weiteren Partien geht es im Hinterkopf nur noch um den Einzug in den Westfalenpokal. Der TSV Victoria Clarholz und der SV Lippstadt 08 treffen aufeinander und benötigen beide eine Top-Platzierung, da sie im Kreispokal bereits ausgeschieden sind. Ebenso der SV Schermbeck, der kürzlich überraschend beim Bezirksligisten FC 96 Recklinghausen ausgeschieden ist, im Auswärtsspiel bei der SpVgg Vreden.

Last but not least erwartet der TuS Ennepetal den SC Verl II. Spielfrei haben Concordia Wiemelhausen und RW Ahlen.

Die Partien des 34. Spieltags im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr ASC 09 Dortmund - Westfalia Rhynern

Heute, 15:30 Uhr TuS Ennepetal - SC Verl II

