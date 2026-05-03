 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 34. Spieltag im Liveticker

Acht Partien am Sonntagnachmittag

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel gelang Aplerbeck ein klarer 5:1-Heimsieg gegen Clarholz.
Im Hinspiel gelang Aplerbeck ein klarer 5:1-Heimsieg gegen Clarholz. – Foto: Martin Hammeke

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Nachdem sich die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern am Freitag torlos getrennt haben, kann der ASC 09 Dortmund heute an die Spitze springen. Ein Drei-Tore-Sieg bei Victoria Clarholz würde auf Platz 2 führen, ein Fünf-Tore-Sieg auf Platz 1. Ein wichtiges Detail wird sein, ob Top-Torjäger Maxi Podehl mitwirken kann.

Der SV Lippstadt 08 benötigt unbedingt einen Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Gelingt dies nicht, werden sich die Fans von den Aufstiegsträumen verabschieden müssen.

>>> zur aktuellen Tabelle

Im Abstiegskampf kommt es zu drei direkten Duellen "von schlechter gegen besser platzierte Mannschaften". Die SG Finnentrop/Bamenohl erwartet den SC Verl II. Türkspor Dortmund hat den TuS Hiltrup zu Gast. Und RW Ahlen möchte die TSG Sprockhövel nochmal unten reinziehen.

Schlusslicht TuS Ennepetal hat das schwere Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld II vor der Brust. Auch der SV Schermbeck (beim SC Preußen Münster II) und die SpVgg Vreden (bei der zuletzt formstarken Eintracht Rheine) haben keine leichten Aufgaben.

Auf jedem Platz ist also Spannung angesagt. FuPa Westfalen ist wie immer im Liveticker dabei.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live
RW Ahlen - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00
SV Lippstadt 08 - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00
Victoria Clarholz - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:15 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:15
SC Preußen Münster II - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00
Spieltext SpVgg Vreden - Eintracht Rheine

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:30
TuS Ennepetal - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:30
SG Finnentrop/Bamenohl - SC Verl II

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
Türkspor Dortmund - TuS Hiltrup

Fr., 01.05.2026, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
0
0
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 0:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki (88. Jermaine Jann), Berkan Firat (75. Serhat Kacmaz), Steve Tunga, Ilias Anan (65. Nils da Costa Pereira), Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod, Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (74. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Sina Diekmann (SG Deensen/Arholzen) - Zuschauer: 3178