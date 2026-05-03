Oberliga Westfalen - der 34. Spieltag im Liveticker Acht Partien am Sonntagnachmittag von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel gelang Aplerbeck ein klarer 5:1-Heimsieg gegen Clarholz. – Foto: Martin Hammeke

Nachdem sich die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern am Freitag torlos getrennt haben, kann der ASC 09 Dortmund heute an die Spitze springen. Ein Drei-Tore-Sieg bei Victoria Clarholz würde auf Platz 2 führen, ein Fünf-Tore-Sieg auf Platz 1. Ein wichtiges Detail wird sein, ob Top-Torjäger Maxi Podehl mitwirken kann. Der SV Lippstadt 08 benötigt unbedingt einen Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Gelingt dies nicht, werden sich die Fans von den Aufstiegsträumen verabschieden müssen.