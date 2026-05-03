Oberliga Westfalen - der 34. Spieltag im Liveticker

Nachdem sich die SG Wattenscheid 09 und der SV Westfalia Rhynern am Freitag torlos getrennt haben, kann der ASC 09 Dortmund heute an die Spitze springen. Ein Drei-Tore-Sieg bei Victoria Clarholz würde auf Platz 2 führen, ein Fünf-Tore-Sieg auf Platz 1. Ein wichtiges Detail wird sein, ob Top-Torjäger Maxi Podehl mitwirken kann.
Der SV Lippstadt 08 benötigt unbedingt einen Heimsieg gegen die SpVgg Erkenschwick. Gelingt dies nicht, werden sich die Fans von den Aufstiegsträumen verabschieden müssen.
Im Abstiegskampf kommt es zu drei direkten Duellen "von schlechter gegen besser platzierte Mannschaften". Die SG Finnentrop/Bamenohl erwartet den SC Verl II. Türkspor Dortmund hat den TuS Hiltrup zu Gast. Und RW Ahlen möchte die TSG Sprockhövel nochmal unten reinziehen.
Schlusslicht TuS Ennepetal hat das schwere Heimspiel gegen den DSC Arminia Bielefeld II vor der Brust. Auch der SV Schermbeck (beim SC Preußen Münster II) und die SpVgg Vreden (bei der zuletzt formstarken Eintracht Rheine) haben keine leichten Aufgaben.
Auf jedem Platz ist also Spannung angesagt. FuPa Westfalen ist wie immer im Liveticker dabei.
SG Wattenscheid 09 – Westfalia Rhynern 0:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki (88. Jermaine Jann), Berkan Firat (75. Serhat Kacmaz), Steve Tunga, Ilias Anan (65. Nils da Costa Pereira), Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Julius Woitaschek, Jonah Wagner, Connor Mc Leod, Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (74. Georges Arthur Baya Baya), Kerim Yüksel Karyagdi - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
Schiedsrichter: Sina Diekmann (SG Deensen/Arholzen) - Zuschauer: 3178