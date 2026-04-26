 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 33. Spieltag im Liveticker

Acht Partien am Sonntagnachmittag.

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Wattenscheid unter Druck! Gelingt in Rheine kein Dreier, geraten die Männer von der Lohrheide zum ersten Mal im Aufstiegskampf leicht ins Hintertreffen.
Wattenscheid unter Druck! Gelingt in Rheine kein Dreier, geraten die Männer von der Lohrheide zum ersten Mal im Aufstiegskampf leicht ins Hintertreffen. – Foto: Hardy Krebs

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Oberliga Westfalen
SC Verl
SF Lotte
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FC Gütersloh

Im Topspiel des 33. Spieltags der Oberliga Westfalen hat der ASC 09 Dortmund im Aufstiegskampf vorgelegt. Am Samstagabend gelang ein 1:0-Heimsieg vor 800 Zuschauern gegen den SV Lippstadt 08 dank eines Freistoßtores aus etwa 25 Metern des im Sommer nach Rhynern wechselnden Lars Warschewski. Der sonst so sichere Rückhalt Luca Beermann, der die wenigsten Gegentore der Liga kassiert hat, sah dabei etwas unglücklich aus.

Sollte heute die SG Wattenscheid 09 beim FC Eintracht Rheine nicht über ein Remis hinauskommen, würde der ASC 09 Dortmund bei gleicher Spielanzahl erstmals nach langer Zeit wieder nach einem Spieltag auf einem Aufstiegsplatz stehen. Ganz oben möchte der SV Westfalia Rhynern seinen Lauf fortsetzen und im schweren Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II den fünften Sieg in Folge feiern.

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Im Tabellenkeller kommt es zum "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen dem SC Verl II und dem TuS Ennepetal. Die formstarken Gäste können sich auf drei Punkte an die Ostwestfalen heranschießen. Auf Rot Weiss Ahlen wartet die knifflige Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck, der trotz negativer Bilanz auf Platz 6 steht.

Türkspor Dortmund, der dritte im Bunde auf den Abstiegsplätzen, kann mit einem Dreier die formschwache TSG Sprockhövel in den Abstiegskampf hineinziehen. Für die TSG wäre es die fünfte Niederlage in Folge.

Knapp "über dem Strich" stehen sich die fast punktgleichen TuS Hiltrup und SG Finnentrop/Bamenohl gegenüber. Mehr "Sechs-Punkte-Spiel" geht nicht! Der SV Schermbeck hofft auf den Heimdreier gegen den TSV Victoria Clarholz, um sich unten wieder etwas abzusetzen. Auch die SpVgg Vreden benötigt noch Zähler und muss sich beim DSC Arminia Bielefeld II beweisen.

In dieser aufregenden Oberliga-Spielzeit kann sich kaum eine Mannschaft schon in den "Sommer-Modus" geben. Spannung pur! FuPa Westfalen ist natürlich wieder im Liveticker dabei.

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Der 33. Spieltag im Überblick:

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
SV Schermbeck - Victoria Clarho...

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
14:30live
1. FC Gievenbec... - RW Ahlen

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00live
TSG Sprockhövel... - Türkspor Dortmu...

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
TuS Hiltrup - SG Finnentrop/B...

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
16:00live
SC Verl II - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
DSC Arminia Bie... II - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
Eintracht Rhein... - SG Wattenscheid...

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00live
Westfalia Rhyne... - SC Preußen Müns... II

Gestern, 18:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
1
0
Abpfiff

ASC 09 Dortmund – SV Lippstadt 08 1:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Robert Hilsmann, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski (89. Keanu Diskau), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (82. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl (92. Luis Sebastian Kehl), Lewin Alexander D Hone (81. Justus Zimmermann) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann, Fabian Brosowski (78. Seungyoung Lee), Lukas Wulf (66. Maximilian Franke), Cinar Sansar (66. David Dören), Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl (78. Gerrit Kaiser), Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Louis Neugebauer (78. Shayan Sadeghi) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Lars Warschewski (57.)