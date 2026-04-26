Oberliga Westfalen - der 33. Spieltag im Liveticker

Im Topspiel des 33. Spieltags der Oberliga Westfalen hat der ASC 09 Dortmund im Aufstiegskampf vorgelegt. Am Samstagabend gelang ein 1:0-Heimsieg vor 800 Zuschauern gegen den SV Lippstadt 08 dank eines Freistoßtores aus etwa 25 Metern des im Sommer nach Rhynern wechselnden Lars Warschewski. Der sonst so sichere Rückhalt Luca Beermann, der die wenigsten Gegentore der Liga kassiert hat, sah dabei etwas unglücklich aus.
Sollte heute die SG Wattenscheid 09 beim FC Eintracht Rheine nicht über ein Remis hinauskommen, würde der ASC 09 Dortmund bei gleicher Spielanzahl erstmals nach langer Zeit wieder nach einem Spieltag auf einem Aufstiegsplatz stehen. Ganz oben möchte der SV Westfalia Rhynern seinen Lauf fortsetzen und im schweren Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II den fünften Sieg in Folge feiern.
Im Tabellenkeller kommt es zum "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen dem SC Verl II und dem TuS Ennepetal. Die formstarken Gäste können sich auf drei Punkte an die Ostwestfalen heranschießen. Auf Rot Weiss Ahlen wartet die knifflige Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck, der trotz negativer Bilanz auf Platz 6 steht.
Türkspor Dortmund, der dritte im Bunde auf den Abstiegsplätzen, kann mit einem Dreier die formschwache TSG Sprockhövel in den Abstiegskampf hineinziehen. Für die TSG wäre es die fünfte Niederlage in Folge.
Knapp "über dem Strich" stehen sich die fast punktgleichen TuS Hiltrup und SG Finnentrop/Bamenohl gegenüber. Mehr "Sechs-Punkte-Spiel" geht nicht! Der SV Schermbeck hofft auf den Heimdreier gegen den TSV Victoria Clarholz, um sich unten wieder etwas abzusetzen. Auch die SpVgg Vreden benötigt noch Zähler und muss sich beim DSC Arminia Bielefeld II beweisen.
In dieser aufregenden Oberliga-Spielzeit kann sich kaum eine Mannschaft schon in den "Sommer-Modus" geben. Spannung pur! FuPa Westfalen ist natürlich wieder im Liveticker dabei.
Der 33. Spieltag im Überblick:
ASC 09 Dortmund – SV Lippstadt 08 1:0
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Robert Hilsmann, Mats Wilkesmann, Lars Warschewski (89. Keanu Diskau), Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin (82. Dan Tshibaka Tshimanga), Maximilian Podehl (92. Luis Sebastian Kehl), Lewin Alexander D Hone (81. Justus Zimmermann) - Trainer: Rafik Halim - Trainer: Hamza El Hamdi
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Max Kamann, Fabian Brosowski (78. Seungyoung Lee), Lukas Wulf (66. Maximilian Franke), Cinar Sansar (66. David Dören), Nico Jan Böll, Iker Luis Kohl (78. Gerrit Kaiser), Fatih Ufuk, Gentrit Muja, Louis Neugebauer (78. Shayan Sadeghi) - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 800
Tore: 1:0 Lars Warschewski (57.)