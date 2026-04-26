Oberliga Westfalen - der 33. Spieltag im Liveticker Acht Partien am Sonntagnachmittag. von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Wattenscheid unter Druck! Gelingt in Rheine kein Dreier, geraten die Männer von der Lohrheide zum ersten Mal im Aufstiegskampf leicht ins Hintertreffen. – Foto: Hardy Krebs

Im Topspiel des 33. Spieltags der Oberliga Westfalen hat der ASC 09 Dortmund im Aufstiegskampf vorgelegt. Am Samstagabend gelang ein 1:0-Heimsieg vor 800 Zuschauern gegen den SV Lippstadt 08 dank eines Freistoßtores aus etwa 25 Metern des im Sommer nach Rhynern wechselnden Lars Warschewski. Der sonst so sichere Rückhalt Luca Beermann, der die wenigsten Gegentore der Liga kassiert hat, sah dabei etwas unglücklich aus. Sollte heute die SG Wattenscheid 09 beim FC Eintracht Rheine nicht über ein Remis hinauskommen, würde der ASC 09 Dortmund bei gleicher Spielanzahl erstmals nach langer Zeit wieder nach einem Spieltag auf einem Aufstiegsplatz stehen. Ganz oben möchte der SV Westfalia Rhynern seinen Lauf fortsetzen und im schweren Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II den fünften Sieg in Folge feiern.

>>> zur aktuellen Tabelle Im Tabellenkeller kommt es zum "Sechs-Punkte-Spiel" zwischen dem SC Verl II und dem TuS Ennepetal. Die formstarken Gäste können sich auf drei Punkte an die Ostwestfalen heranschießen. Auf Rot Weiss Ahlen wartet die knifflige Auswärtsaufgabe beim 1. FC Gievenbeck, der trotz negativer Bilanz auf Platz 6 steht. Türkspor Dortmund, der dritte im Bunde auf den Abstiegsplätzen, kann mit einem Dreier die formschwache TSG Sprockhövel in den Abstiegskampf hineinziehen. Für die TSG wäre es die fünfte Niederlage in Folge.