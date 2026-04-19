Oberliga Westfalen - der 32. Spieltag im Liveticker

Die SG Wattenscheid 09 kam am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II nicht über ein Remis hinaus und verpasste es, im Aufstiegskampf vorzulegen. Der SV Westfalia Rhynern (beim TSV Victoria Clarholz) und der ASC09 Dortmund (bei der SpVgg Erkenschwick) können heute vorbeziehen. Auch der SV Lippstadt 08 könnte nach einem bislang durchwachsenen April mit drei Spielen ohne Sieg wieder Boden gut machen (gegen den SV Schermbeck).
Im Abstiegskampf hat Schlusslicht TuS Ennepetal zuhause gegen den TuS Hiltrup die große Chance, mit dem dritten Sieg in Folge den Klassenerhalt tatsächlich wieder realistisch erscheinen zu lassen.
Der Vorletzte Rot Weiss Ahlen hat spielfrei und wird mit Spannung beobachten, wie sich die Tabellennachbarn SG Finnentrop/Bamenohl (gegen die TSG Sprockhövel), Türkspor Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) und SC Verl II (bei der SpVgg Vreden) schlagen.
Bereits am Freitag hatte der FC Eintracht Rheine einen 3:2-Sieg beim SC Preußen Münster II eingefahren. Dank acht Punkten aus den letzten vier Partien haben sich die Münsterländer in sicheres Gefilde vorgeschoben.
SG Wattenscheid 09 – DSC Arminia Bielefeld II 3:3
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki (82. Nico Buckmaier), Berkan Firat (69. Ilias Anan), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (87. Jermaine Jann), Kevin Schacht (61. Atakan Uzunbas) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Semih Sarli, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (55. Bradley Ndi), Efe Tirpan (55. Marc Gouiffe à Goufan), Julien Kracht (74. Obed Ofori), Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (55. Onur Yazman), Monti Theiß, Joyce Luyeye-Nkula (23. Latif-Bilal Alassane) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 1001
Tore: 1:0 Albin Thaqi (18.), 1:1 Julien Kracht (26.), 1:2 Monti Theiß (36.), 2:2 Albin Thaqi (41.), 3:2 Mike Lewicki (42.), 3:3 Obed Ofori (78.)
SC Preußen Münster II – Eintracht Rheine 2:3
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause (94. Benjamin Hormann Evers), Michel Scharlau, Niklas Varelmann (77. Lukas Herb), Ben Menke, Tidiane Gueye (63. Luca Steinfeldt), Mikail Demirhan, Leon Kayser (69. Emanuel De Lemos), Ryan Acar, Till Hausotter, Arbnor Hoti (63. Ben Kronenberg) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald (84. Fabian Kerellaj), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (81. Lennard Maßmann), Dicle Sahin, Bennet van den Berg (94. Fynn Fellmann) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Luca Meyer (9.), 1:1 Mikail Demirhan (39.), 1:2 Bennet van den Berg (45. Foulelfmeter), 2:2 Till Hausotter (49. Foulelfmeter), 2:3 Luca Meyer (68.)