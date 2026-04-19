Oberliga Westfalen - der 32. Spieltag im Liveticker

Das Hinspiel gewann die SpVgg Erkenschwick überraschend mt 4:2 beim ASC 09 Dortmund. – Foto: Martin Hammeke

Die SG Wattenscheid 09 kam am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II nicht über ein Remis hinaus und verpasste es, im Aufstiegskampf vorzulegen. Der SV Westfalia Rhynern (beim TSV Victoria Clarholz) und der ASC09 Dortmund (bei der SpVgg Erkenschwick) können heute vorbeziehen. Auch der SV Lippstadt 08 könnte nach einem bislang durchwachsenen April mit drei Spielen ohne Sieg wieder Boden gut machen (gegen den SV Schermbeck).

Im Abstiegskampf hat Schlusslicht TuS Ennepetal zuhause gegen den TuS Hiltrup die große Chance, mit dem dritten Sieg in Folge den Klassenerhalt tatsächlich wieder realistisch erscheinen zu lassen.

Der Vorletzte Rot Weiss Ahlen hat spielfrei und wird mit Spannung beobachten, wie sich die Tabellennachbarn SG Finnentrop/Bamenohl (gegen die TSG Sprockhövel), Türkspor Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) und SC Verl II (bei der SpVgg Vreden) schlagen.