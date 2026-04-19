 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 32. Spieltag im Liveticker

Rhynern, ASC und Lippstadt wollen Wattenscheider Patzer nutzen

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel gewann die SpVgg Erkenschwick überraschend mt 4:2 beim ASC 09 Dortmund.
Das Hinspiel gewann die SpVgg Erkenschwick überraschend mt 4:2 beim ASC 09 Dortmund. – Foto: Martin Hammeke

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Die SG Wattenscheid 09 kam am Samstagnachmittag gegen den DSC Arminia Bielefeld II nicht über ein Remis hinaus und verpasste es, im Aufstiegskampf vorzulegen. Der SV Westfalia Rhynern (beim TSV Victoria Clarholz) und der ASC09 Dortmund (bei der SpVgg Erkenschwick) können heute vorbeziehen. Auch der SV Lippstadt 08 könnte nach einem bislang durchwachsenen April mit drei Spielen ohne Sieg wieder Boden gut machen (gegen den SV Schermbeck).

>>> Wattenscheid verspielt zweimalige Führung gegen Bielefeld II

Im Abstiegskampf hat Schlusslicht TuS Ennepetal zuhause gegen den TuS Hiltrup die große Chance, mit dem dritten Sieg in Folge den Klassenerhalt tatsächlich wieder realistisch erscheinen zu lassen.

Der Vorletzte Rot Weiss Ahlen hat spielfrei und wird mit Spannung beobachten, wie sich die Tabellennachbarn SG Finnentrop/Bamenohl (gegen die TSG Sprockhövel), Türkspor Dortmund (gegen den 1. FC Gievenbeck) und SC Verl II (bei der SpVgg Vreden) schlagen.

>>> zur Live-Tabelle

Bereits am Freitag hatte der FC Eintracht Rheine einen 3:2-Sieg beim SC Preußen Münster II eingefahren. Dank acht Punkten aus den letzten vier Partien haben sich die Münsterländer in sicheres Gefilde vorgeschoben.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:30
SG Finnentrop/Bamenohl - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:00
Türkspor Dortmund - 1. FC Gievenbeck

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
SpVgg Erkenschwick - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00
SV Lippstadt 08 - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00
Victoria Clarholz - Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00
SpVgg Vreden - SC Verl II

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:30live
TuS Ennepetal - TuS Hiltrup

Gestern, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
3
3
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – DSC Arminia Bielefeld II 3:3
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Mike Lewicki (82. Nico Buckmaier), Berkan Firat (69. Ilias Anan), Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann (87. Jermaine Jann), Kevin Schacht (61. Atakan Uzunbas) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Christopher Rasper, Semih Sarli, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (55. Bradley Ndi), Efe Tirpan (55. Marc Gouiffe à Goufan), Julien Kracht (74. Obed Ofori), Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (55. Onur Yazman), Monti Theiß, Joyce Luyeye-Nkula (23. Latif-Bilal Alassane) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 1001
Tore: 1:0 Albin Thaqi (18.), 1:1 Julien Kracht (26.), 1:2 Monti Theiß (36.), 2:2 Albin Thaqi (41.), 3:2 Mike Lewicki (42.), 3:3 Obed Ofori (78.)

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
2
3
Abpfiff

SC Preußen Münster II – Eintracht Rheine 2:3
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause (94. Benjamin Hormann Evers), Michel Scharlau, Niklas Varelmann (77. Lukas Herb), Ben Menke, Tidiane Gueye (63. Luca Steinfeldt), Mikail Demirhan, Leon Kayser (69. Emanuel De Lemos), Ryan Acar, Till Hausotter, Arbnor Hoti (63. Ben Kronenberg) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Tim Heger, Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Sören Wald (84. Fabian Kerellaj), Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (81. Lennard Maßmann), Dicle Sahin, Bennet van den Berg (94. Fynn Fellmann) - Trainer: Christian Bienemann
Schiedsrichter: Ali Magrouda (Wanne-Eickel) - Zuschauer: 275
Tore: 0:1 Luca Meyer (9.), 1:1 Mikail Demirhan (39.), 1:2 Bennet van den Berg (45. Foulelfmeter), 2:2 Till Hausotter (49. Foulelfmeter), 2:3 Luca Meyer (68.)