Oberliga Westfalen - der 31. Spieltag im Liveticker (mit Livestreams)

Spitzenreiter VfL Bochum II möchte die Niederlage in Gievenbeck vergessen machen und zuhause gegen RW Ahlen die nächsten drei Punkte für den Aufstieg klarmachen. Die Sportfreunde Siegen sind klarer Favorit beim designierten Absteiger Concordia Wiemelhausen.

Im Kampf gegen den drittletzten Platz, der noch zum Abstieg führen könnte, wenn der SC Wiedenbrück und der FC Schalke 04 II aus der Regionalliga absteigen, kommt es zu zwei brisanten "Sechs-Punkte-Spielen". Die SpVgg Erkenschwick hat die SG Finnentrop/Bamenohl zu Gast. Außerdem erwartet die SpVgg Vreden den TuS Ennepetal.

Das formstärkste Team der Liga, der TSV Victoria Clarholz, gastiert beim SV Westfalia Rhynern und könnte sich mit dem fünften Sieg in Folge endgültig in das gesicherte Mittelfeld absetzen. Gleichzeitig braucht Rhynern unbedingt drei Punkte, um die nur noch geringen Aufstiegshoffnungen am Leben zu erhalten.

Außerdem stehen sich der SV Schermbeck und der FC Eintracht Rheine, der SC Preußen Münster II und die SG Wattescheid 09 sowie der SC Verl II und der ASC 09 Dortmund gegenüber. Hier geht es nur noch um Platzierungskämpfe in der oberen Tabellenhälfte, was letztlich interessant werden könnte hinsichtlich der Westfalenpokal-Qualifikation. Die besten sechs Mannschaften (Reserven ausgenommen) nehmen automatisch am Westfalenpokal teil.

Spielfrei haben der 1. FC Gievenbeck und der SV Lippstadt 08.