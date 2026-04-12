 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 31. Spieltag im Liveticker

Topspiel in Rhynern

von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Das Hinspiel zwischen Lippstadt und Rhynern endete torlos..
Das Hinspiel zwischen Lippstadt und Rhynern endete torlos.. – Foto: vibedmarketing

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Der SV Lippstadt 08 ist nach zwei Remis zu Ostern im Aufstiegskampf etwas ins Hintertreffen geraten. Verlieren verboten heißt es daher im Spitzenspiel beim SV Westfalia Rhynern, der zwar nicht auf Platz 1 thront, aber sich deutlich in der "Pole Position" befindet aufgrund der geringeren Spielanzahl. Da Spitzenreiter ASC 09 Dortmund spielfrei hat, hat auch die SG Wattenscheid 09 wieder die Chance, auf den Platz an der Sonne zu springen. Voraussetzung ist dafür ein Sieg bei der schlechtesten Rückrundenmannschaft, dem SC Verl II.

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Im Abstiegskampf muss Schlusslicht TuS Ennepetal im Hagener Kreis-Derby bei der TSG Sprockhövel nachlegen, um die Chancen auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Spannung ist im Wersestadion angesagt, wenn Rot Weiss Ahlen Türkspor Dortmund zum "Sechs-Punkte-Spiel" erwartet.

Für die SG Finnentrop/Bamenohl zeigt die Formkurve nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien deutlich nach unten. Die einzige Hoffnung im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck dürfte sein, dass die Münsteraner im Niemandsland der Tabelle nicht mehr ganz bei der Sache sind, wie zuletzt gegen Ennepetal, als eine 2:0-Führung verspielt wurde.

Die weiteren Kellerkinder SV Schermbeck (gegen die SpVgg Erkenschwick) und TuS Hiltrup (gegen die SpVgg Vreden) sind zuhause gefordert. Hiltrup hat die letzten sieben Partien verloren und gerade mal drei Tore erzielt.

Last but not least hat der FC Eintracht Rheine den TSV Victoria Clarholz zu Gast. Während die Ostwestfalen an der besten Platzierung der Vereinsgeschichte arbeiten, benötigen die Münsterländer noch Punkte gegen den Abstieg.

Bereits am Freitag standen sich die U-Mannschaften der Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld und des SC Preußen Münster gegenüber. Die Adlerträger fuhren einen ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg ein und festigten ihren Platz 5 hinter der Spitzengruppe. Die Lizenz für die Regionalliga wurde bekanntlich nicht beantragt.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
Eintracht Rheine - Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00live
Westfalia Rhynern - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
SV Schermbeck - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:00live
RW Ahlen - Türkspor Dortmund

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
14:30live
1. FC Gievenbec... - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:00live
TSG Sprockhövel... - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00live
TuS Hiltrup - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
SC Verl II - SG Wattenscheid 09

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
1
5
Abpfiff

DSC Arminia Bielefeld II – SC Preußen Münster II 1:5
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Milan Hoffmeister (64. Bradley Ndi), Niklas Möllers, Yoost Diezemann, Justin Lukas (79. Marc Gouiffe à Goufan), Fabiano Krasnic (64. Mohammed Berjaoui), Julien Kracht, Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (64. Semih Sarli), Monti Theiß, Joyce Luyeye-Nkula (64. Latif-Bilal Alassane) - Trainer: Oliver Döking
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause, Bennet Eickhoff (83. Adrian Delmoni), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Mikail Demirhan, Emanuel De Lemos (80. Leon Kayser), Ryan Acar (76. Arbnor Hoti), Till Höfling (63. Tidiane Gueye), Till Hausotter, Ben Leiter (76. Ben Kronenberg) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Till Hausotter (4.), 1:1 Niklas Möllers (16.), 1:2 Ben Leiter (45.+1), 1:3 Emanuel De Lemos (48.), 1:4 Michel Scharlau (64.), 1:5 Ben Leiter (73.)