Oberliga Westfalen - der 31. Spieltag im Liveticker Topspiel in Rhynern von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Das Hinspiel zwischen Lippstadt und Rhynern endete torlos.. – Foto: vibedmarketing

Der SV Lippstadt 08 ist nach zwei Remis zu Ostern im Aufstiegskampf etwas ins Hintertreffen geraten. Verlieren verboten heißt es daher im Spitzenspiel beim SV Westfalia Rhynern, der zwar nicht auf Platz 1 thront, aber sich deutlich in der "Pole Position" befindet aufgrund der geringeren Spielanzahl. Da Spitzenreiter ASC 09 Dortmund spielfrei hat, hat auch die SG Wattenscheid 09 wieder die Chance, auf den Platz an der Sonne zu springen. Voraussetzung ist dafür ein Sieg bei der schlechtesten Rückrundenmannschaft, dem SC Verl II.

>>> zur Live-Tabelle Im Abstiegskampf muss Schlusslicht TuS Ennepetal im Hagener Kreis-Derby bei der TSG Sprockhövel nachlegen, um die Chancen auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Spannung ist im Wersestadion angesagt, wenn Rot Weiss Ahlen Türkspor Dortmund zum "Sechs-Punkte-Spiel" erwartet. Für die SG Finnentrop/Bamenohl zeigt die Formkurve nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien deutlich nach unten. Die einzige Hoffnung im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck dürfte sein, dass die Münsteraner im Niemandsland der Tabelle nicht mehr ganz bei der Sache sind, wie zuletzt gegen Ennepetal, als eine 2:0-Führung verspielt wurde.