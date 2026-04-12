Oberliga Westfalen - der 31. Spieltag im Liveticker

Der SV Lippstadt 08 ist nach zwei Remis zu Ostern im Aufstiegskampf etwas ins Hintertreffen geraten. Verlieren verboten heißt es daher im Spitzenspiel beim SV Westfalia Rhynern, der zwar nicht auf Platz 1 thront, aber sich deutlich in der "Pole Position" befindet aufgrund der geringeren Spielanzahl. Da Spitzenreiter ASC 09 Dortmund spielfrei hat, hat auch die SG Wattenscheid 09 wieder die Chance, auf den Platz an der Sonne zu springen. Voraussetzung ist dafür ein Sieg bei der schlechtesten Rückrundenmannschaft, dem SC Verl II.
Im Abstiegskampf muss Schlusslicht TuS Ennepetal im Hagener Kreis-Derby bei der TSG Sprockhövel nachlegen, um die Chancen auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten. Spannung ist im Wersestadion angesagt, wenn Rot Weiss Ahlen Türkspor Dortmund zum "Sechs-Punkte-Spiel" erwartet.
Für die SG Finnentrop/Bamenohl zeigt die Formkurve nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien deutlich nach unten. Die einzige Hoffnung im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck dürfte sein, dass die Münsteraner im Niemandsland der Tabelle nicht mehr ganz bei der Sache sind, wie zuletzt gegen Ennepetal, als eine 2:0-Führung verspielt wurde.
Die weiteren Kellerkinder SV Schermbeck (gegen die SpVgg Erkenschwick) und TuS Hiltrup (gegen die SpVgg Vreden) sind zuhause gefordert. Hiltrup hat die letzten sieben Partien verloren und gerade mal drei Tore erzielt.
Last but not least hat der FC Eintracht Rheine den TSV Victoria Clarholz zu Gast. Während die Ostwestfalen an der besten Platzierung der Vereinsgeschichte arbeiten, benötigen die Münsterländer noch Punkte gegen den Abstieg.
Bereits am Freitag standen sich die U-Mannschaften der Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld und des SC Preußen Münster gegenüber. Die Adlerträger fuhren einen ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg ein und festigten ihren Platz 5 hinter der Spitzengruppe. Die Lizenz für die Regionalliga wurde bekanntlich nicht beantragt.
DSC Arminia Bielefeld II – SC Preußen Münster II 1:5
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Milan Hoffmeister (64. Bradley Ndi), Niklas Möllers, Yoost Diezemann, Justin Lukas (79. Marc Gouiffe à Goufan), Fabiano Krasnic (64. Mohammed Berjaoui), Julien Kracht, Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (64. Semih Sarli), Monti Theiß, Joyce Luyeye-Nkula (64. Latif-Bilal Alassane) - Trainer: Oliver Döking
SC Preußen Münster II: Leander Hoppenheit, Moritz Krause, Bennet Eickhoff (83. Adrian Delmoni), Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Mikail Demirhan, Emanuel De Lemos (80. Leon Kayser), Ryan Acar (76. Arbnor Hoti), Till Höfling (63. Tidiane Gueye), Till Hausotter, Ben Leiter (76. Ben Kronenberg) - Trainer: Daniel Feldkamp - Trainer: Yannick Bauer
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Till Hausotter (4.), 1:1 Niklas Möllers (16.), 1:2 Ben Leiter (45.+1), 1:3 Emanuel De Lemos (48.), 1:4 Michel Scharlau (64.), 1:5 Ben Leiter (73.)