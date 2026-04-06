 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 30. Spieltag im Liveticker

"Doppel-Spieltag" an Ostern

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Abstiegskampf pur zwischen Ahlen und Finnentrop/Bamenohl (Archivfoto).
Abstiegskampf pur zwischen Ahlen und Finnentrop/Bamenohl (Archivfoto). – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Die vier Aufstiegskandidaten sind an Ostermontag im Fernkampf. Die SG Wattenscheid 09 (gegen den TuS Hiltrup) und der ASC 09 Dortmund (gegen den SV Schermbeck) treten zuhause gegen Mannschaften aus dem Abstiegskampf an. Der SV Westfalia Rhynern reist zur SpVgg Erkenschwick eine der besten Rückrunden-Mannschaften. Der SV Lippstadt 08 ist beim FC Eintracht Rheine zu Gast, der weiterhin Zähler für den Klassenerhalt benötigt.

>>> zur aktuellen Tabelle

Im Abstiegskampf kommt es zum nächsten Showdown für Rot Weiss Ahlen. Tabellennachbar SG Finnentrop/Bamenohl gastiert im Wersestadion. Schlusslicht TuS Ennepetal erwartet den 1. FC Gievenbeck und muss sich im Falle der nächsten Niederlage so langsam mit der Westfalenliga anfreunden.

Die SpVgg Vreden (gegen die TSG Sprockhövel) und der SC Verl II (im U-Duell beim SC Preußen Münster II) benötigen ebenfalls noch Punkte für den Klassenerhalt.

Last but not least treffen sich im Mittelfeld-OWL-Duell der TSV Victoria Clarholz und der DSC Arminia Bielefeld II.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00live
SpVgg Vreden - TSG Sprockhövel

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
15:30
TuS Ennepetal - 1. FC Gievenbeck

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
15:00live
RW Ahlen - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00live
ASC 09 Dortmund - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live
SpVgg Erkenschwick - Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:00
Eintracht Rheine - SV Lippstadt 08

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00
Victoria Clarholz - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00
SC Preußen Münster II - SC Verl II

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
15:00live
SG Wattenscheid 09- TuS Hiltrup