Oberliga Westfalen - der 30. Spieltag im Liveticker

Abstiegskampf pur zwischen Ahlen und Finnentrop/Bamenohl (Archivfoto). – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Die vier Aufstiegskandidaten sind an Ostermontag im Fernkampf. Die SG Wattenscheid 09 (gegen den TuS Hiltrup) und der ASC 09 Dortmund (gegen den SV Schermbeck) treten zuhause gegen Mannschaften aus dem Abstiegskampf an. Der SV Westfalia Rhynern reist zur SpVgg Erkenschwick eine der besten Rückrunden-Mannschaften. Der SV Lippstadt 08 ist beim FC Eintracht Rheine zu Gast, der weiterhin Zähler für den Klassenerhalt benötigt.

Im Abstiegskampf kommt es zum nächsten Showdown für Rot Weiss Ahlen. Tabellennachbar SG Finnentrop/Bamenohl gastiert im Wersestadion. Schlusslicht TuS Ennepetal erwartet den 1. FC Gievenbeck und muss sich im Falle der nächsten Niederlage so langsam mit der Westfalenliga anfreunden.

Die SpVgg Vreden (gegen die TSG Sprockhövel) und der SC Verl II (im U-Duell beim SC Preußen Münster II) benötigen ebenfalls noch Punkte für den Klassenerhalt.