Oberliga Westfalen - der 3. Spieltag im Liveticker

Die zentrale Frage an der Spitze: Behalten Westfalia Rhynern (bei der TSG Sprockhövel) und der SV Lippstadt 08 (bei der SG Finnentrop/Bamenohl) ihre weiße Weste?

In der unteren Tabellenhälfte hoffen zahlreiche Mannschaften auf den ersten Dreier. Allen voran die einzig noch punktlose Mannschaft TuS Ennepetal, die den TSV Victoria Clarholz zu Gast hat.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.