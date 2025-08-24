 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
In der vergangenen Saison trafen die SG Finnentrop/Bamenohl und der SV Lippstadt 08 erstmals in Pflichtspielen aufeinander. Die Sauerländer blieben ohne Torerfolg.
Oberliga Westfalen - der 3. Spieltag im Liveticker

Alle neun Partien des 3. Spieltags der Oberliga Westfalen finden am Sonntagnachmittag statt.

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Die zentrale Frage an der Spitze: Behalten Westfalia Rhynern (bei der TSG Sprockhövel) und der SV Lippstadt 08 (bei der SG Finnentrop/Bamenohl) ihre weiße Weste?

In der unteren Tabellenhälfte hoffen zahlreiche Mannschaften auf den ersten Dreier. Allen voran die einzig noch punktlose Mannschaft TuS Ennepetal, die den TSV Victoria Clarholz zu Gast hat.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00live
TSG Sprockhövel - Westfalia Rhynern

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
14:30live
1. FC Gievenbeck - SV Schermbeck

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
RW Ahlen - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
15:00live
Türkspor Dortmund - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
15:30live
SG Finnentrop/Bamenohl - SV Lippstadt 08

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:30live
TuS Ennepetal - Victoria Clarholz

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
15:00live
SpVgg Vreden - SC Preußen Münster II

Heute, 14:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia II
14:00live
SC Verl II - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00live
TuS Hiltrup - Eintracht Rheine

Spielfrei: SG Wattenscheid 09

24.8.2025, 13:00 Uhr
redAutor