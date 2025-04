Oberliga Westfalen - der 29. Spieltag im Liveticker

Im Tabellenkeller (im Kampf gegen den möglicherweise zum Abstieg führenden drittletzten Platze) hat neben Ennepetal und Finnentrop/Bamenohl auch der TSV Victoria Clarholz beim SC Preußen Münster II eine schwere Aufgabe. Der abgeschlagene Tabellenvorletzte Concordia Wiemelhausen braucht einen Sahnetag, um gegen den ASC 09 Dortmund etwas mitzunehmen.

Auch die SpVgg Vreden (gegen den FC Eintracht Rheine) und der SV Schermbeck (gegen die SG Wattenscheid 09) müssen noch nach unten schielen. Last but not least treffen der 1. FC Gievenbeck und der SV Lippstadt 08 aufeinander.