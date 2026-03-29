Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

Können der SV Westfalia Rhynern (beim SV Schermbeck), der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den SC Verl II) und der ASC 09 Dortmund (zuhause gegen den FC Eintracht Rheine) den gestrigen Patzer der SG Wattenscheid 09 nutzen?
Im Abstiegskampf stehen wichtige Duelle zwischen der SpVgg Vreden und RW Ahlen sowie dem TuS Ennepetal und Türkspor Dortmund an. Auch die TSG Sprockhövel erhofft sich Punkte im schweren Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster II.
Last but not least treffen sich im Mittelfeld die SpVgg Erkenschwick und der DSC Arminia Bielefeld II.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck 1:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (46. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (86. Laurenz Kegel), Finn Wortmann (90. Atakan Uzunbas), Kevin Schacht (57. Ilias Anan) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Malte Wesberg, Kerolos Makkar (72. Jonas Tepper), Felix Ritter, Mika Keute (58. Cem Jamey Tasdelen), Jelke Willem Elferink (76. Nicholas Sebastian Schunke), Louis Martin, Alexander Wiethölter (85. Leon Richter), Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 958
Tore: 0:1 Finn Wortmann (20. Eigentor), 1:1 Eduard Renke (53.)
Gelb-Rot: Berkan Firat (33./SG Wattenscheid 09/)
Victoria Clarholz – TuS Hiltrup 1:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum (74. Jonas Ströker), Julian Linnemann, Sinan Aygün (90. Oliver Cylkowski), Lazar Kahraman (64. Can Yilmaz), Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Malte Schulte (70. Rene Michen), Nick Flock (83. Magnus Buschmeier) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Till Dresemann (79. Felix Bußmann), Asmar Paenda (71. Lukas Berger), Jonas Weißen, Thomas Hitchcock, Finn Lenze (71. Mohammed-Ali Khan), Nils Johannknecht, Janus Scheele (79. Cris Adeyeemi Ojo) - Trainer: Raul Prieto
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 358
Tore: 1:0 Linus Kahraman (57.)