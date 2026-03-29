Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

Die vergangenen drei Duelle konnte Aplerbeck gegen Rheine nicht gewinnen (Archivfoto). – Foto: Hardy Krebs

Können der SV Westfalia Rhynern (beim SV Schermbeck), der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den SC Verl II) und der ASC 09 Dortmund (zuhause gegen den FC Eintracht Rheine) den gestrigen Patzer der SG Wattenscheid 09 nutzen?

Im Abstiegskampf stehen wichtige Duelle zwischen der SpVgg Vreden und RW Ahlen sowie dem TuS Ennepetal und Türkspor Dortmund an. Auch die TSG Sprockhövel erhofft sich Punkte im schweren Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster II.

Last but not least treffen sich im Mittelfeld die SpVgg Erkenschwick und der DSC Arminia Bielefeld II.

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