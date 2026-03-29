 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

Sieben Partien am Sonntagnachmittag.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die vergangenen drei Duelle konnte Aplerbeck gegen Rheine nicht gewinnen (Archivfoto).
Die vergangenen drei Duelle konnte Aplerbeck gegen Rheine nicht gewinnen (Archivfoto). – Foto: Hardy Krebs

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Können der SV Westfalia Rhynern (beim SV Schermbeck), der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den SC Verl II) und der ASC 09 Dortmund (zuhause gegen den FC Eintracht Rheine) den gestrigen Patzer der SG Wattenscheid 09 nutzen?

Im Abstiegskampf stehen wichtige Duelle zwischen der SpVgg Vreden und RW Ahlen sowie dem TuS Ennepetal und Türkspor Dortmund an. Auch die TSG Sprockhövel erhofft sich Punkte im schweren Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster II.

Last but not least treffen sich im Mittelfeld die SpVgg Erkenschwick und der DSC Arminia Bielefeld II.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00
SC Preußen Münster II - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:00
SpVgg Vreden - RW Ahlen

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:30
TuS Ennepetal - Türkspor Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00
SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
15:00live
ASC 09 Dortmund... - Eintracht Rheine

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
15:00
SpVgg Erkenschwick - DSC Arminia Bielefeld II

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SC Verl
SC VerlSC Verl II
15:00
SV Lippstadt 08 - SC Verl II

Gestern, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
1
1
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck 1:1
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (46. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji (86. Laurenz Kegel), Finn Wortmann (90. Atakan Uzunbas), Kevin Schacht (57. Ilias Anan) - Co-Trainer: Florian Bartel - spielender Co-Trainer: Nico Buckmaier
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Malte Wesberg, Kerolos Makkar (72. Jonas Tepper), Felix Ritter, Mika Keute (58. Cem Jamey Tasdelen), Jelke Willem Elferink (76. Nicholas Sebastian Schunke), Louis Martin, Alexander Wiethölter (85. Leon Richter), Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 958
Tore: 0:1 Finn Wortmann (20. Eigentor), 1:1 Eduard Renke (53.)
Gelb-Rot: Berkan Firat (33./SG Wattenscheid 09/)

Gestern, 15:30 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1
0
Abpfiff
+Video

Victoria Clarholz – TuS Hiltrup 1:0
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum (74. Jonas Ströker), Julian Linnemann, Sinan Aygün (90. Oliver Cylkowski), Lazar Kahraman (64. Can Yilmaz), Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Malte Schulte (70. Rene Michen), Nick Flock (83. Magnus Buschmeier) - Trainer: Christian Lichte - Co-Trainer: Sascha Otte
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Till Dresemann (79. Felix Bußmann), Asmar Paenda (71. Lukas Berger), Jonas Weißen, Thomas Hitchcock, Finn Lenze (71. Mohammed-Ali Khan), Nils Johannknecht, Janus Scheele (79. Cris Adeyeemi Ojo) - Trainer: Raul Prieto
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 358
Tore: 1:0 Linus Kahraman (57.)