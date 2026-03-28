Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Im Duell zwischen dem TSV Victoria Clarholz und dem TuS Hiltrup können die Gastgeber mit einem Dreier den Anschluss an das obere Tabellendrittel schaffen. Für die Münsteraner geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.