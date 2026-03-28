Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Im Duell zwischen dem TSV Victoria Clarholz und dem TuS Hiltrup können die Gastgeber mit einem Dreier den Anschluss an das obere Tabellendrittel schaffen. Für die Münsteraner geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Malte Wesberg, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Jelke Willem Elferink, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Victoria Clarholz – TuS Hiltrup
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Lazar Kahraman, Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Malte Schulte, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Till Dresemann, Asmar Paenda, Jonas Weißen, Thomas Hitchcock, Finn Lenze, Nils Johannknecht, Janus Scheele - Trainer: Raul Prieto