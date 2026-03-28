 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 28. Spieltag im Liveticker

Zwei Partien am Samstagnachmittag.

von red · Heute, 15:02 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maik Matheus | SGW09

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 hat den 1. FC Gievenbeck zu Gast. Im Duell zwischen dem TSV Victoria Clarholz und dem TuS Hiltrup können die Gastgeber mit einem Dreier den Anschluss an das obere Tabellendrittel schaffen. Für die Münsteraner geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 14:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
1
1
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – 1. FC Gievenbeck
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke, Berkan Firat, Steve Tunga, Robert Tochukwu Nnaji, Finn Wortmann, Kevin Schacht
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Leo Scheipers, Malte Wesberg, Kerolos Makkar, Felix Ritter, Mika Keute, Jelke Willem Elferink, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Ben Matteo Wolf - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1
0
+Video

Victoria Clarholz – TuS Hiltrup
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Lazar Kahraman, Julius Max Wiedemann, Philpp Lamkemeyer, Malte Schulte, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Sören Jankhöfer, Justin Mittmann, Dickens Toka, Till Dresemann, Asmar Paenda, Jonas Weißen, Thomas Hitchcock, Finn Lenze, Nils Johannknecht, Janus Scheele - Trainer: Raul Prieto

Morgen, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
15:00
SC Preußen Münster II - TSG Sprockhövel...

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Rot Weiss Ahlen
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15:00
SpVgg Vreden - RW Ahlen

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
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Türkspor Dortmund
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15:30
TuS Ennepetal - Türkspor Dortmund

Morgen, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
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Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
15:00
SV Schermbeck - Westfalia Rhynern

Morgen, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Eintracht Rheine
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15:00
ASC 09 Dortmund... - Eintracht Rheine

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Erkenschwick
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DSC Arminia Bielefeld
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15:00
SpVgg Erkenschwick - DSC Arminia Bielefeld II

Morgen, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
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15:00
SV Lippstadt 08 - SC Verl II