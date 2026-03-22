 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 27. Spieltag im Liveticker

Spannung am Sonntagnachmittag

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: @vyhivskyi.photo I Bohdan Vyhi

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Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Alle neun Partien des 27. Spieltags finden am 22. März statt. Während der SV Westfalia Rhynern spielfrei hat, sind die drei Aufstiegskonkurrenten auswärts gefordert. Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 reist zum brisanten Duell beim im Winter deutlich verstärkten Kellerkind Rot Weiss Ahlen. Der ASC 09 Dortmund ist beim DSC Arminia Bielefeld II zu Gast, der SV Lippstadt 08 muss beim TuS Hiltrup antreten.

Am Tabellenende kommt es zu drei "Sechs-Punkte-Spielen" unter den letzten sieben. Die SG Finnentrop/Bamenohl erwartet Schlusslicht TuS Ennepetal. Türkspor Dortmund tritt gegen die SpVgg Vreden an und der FC Eintracht Rheine hat den SV Schermbeck zu Gast.

Auch der SC Verl II braucht noch Punkte gegen den Abstieg und erhofft sich diese gegen die SpVgg Erkenschwick. Ähnlich sieht es bei der TSG Sprockhövel aus, die auf den TSV Victoria Clarholz trifft.

Last but not least kommt es zum Münsteraner Derby zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem SC Preußen Münster II.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Heute, 15:00 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
15:00live
TSG Sprockhövel - Victoria Clarholz

Heute, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
14:30live
TuS Hiltrup - SV Lippstadt 08

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
16:00
SC Verl II - SpVgg Erkenschwick

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
15:00live
DSC Arminia Bielefeld II - ASC 09 Dortmund

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
15:00
Eintracht Rheine - SV Schermbeck

Heute, 15:30 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:30
SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:00
Türkspor Dortmund - SpVgg Vreden

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
15:00live
RW Ahlen - SG Wattenscheid 09

Heute, 14:30 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
14:30
1. FC Gievenbeck - SC Preußen Münster II