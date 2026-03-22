Oberliga Westfalen - der 27. Spieltag im Liveticker

– Foto: @vyhivskyi.photo I Bohdan Vyhi

Alle neun Partien des 27. Spieltags finden am 22. März statt. Während der SV Westfalia Rhynern spielfrei hat, sind die drei Aufstiegskonkurrenten auswärts gefordert. Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 reist zum brisanten Duell beim im Winter deutlich verstärkten Kellerkind Rot Weiss Ahlen. Der ASC 09 Dortmund ist beim DSC Arminia Bielefeld II zu Gast, der SV Lippstadt 08 muss beim TuS Hiltrup antreten.

Am Tabellenende kommt es zu drei "Sechs-Punkte-Spielen" unter den letzten sieben. Die SG Finnentrop/Bamenohl erwartet Schlusslicht TuS Ennepetal. Türkspor Dortmund tritt gegen die SpVgg Vreden an und der FC Eintracht Rheine hat den SV Schermbeck zu Gast.

Auch der SC Verl II braucht noch Punkte gegen den Abstieg und erhofft sich diese gegen die SpVgg Erkenschwick. Ähnlich sieht es bei der TSG Sprockhövel aus, die auf den TSV Victoria Clarholz trifft.

Last but not least kommt es zum Münsteraner Derby zwischen dem 1. FC Gievenbeck und dem SC Preußen Münster II.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.