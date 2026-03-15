 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 25. Spieltag im Liveticker

Sechs Partien am Sonntagnachmittag: Rhynern, ASC 09 und Lippstadt möchten nachziehen.

von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser
"Sechs-Punkte-Spiel" in Vreden: Das Hinspiel gewann Bamenohl mit 3:2. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Verlinkte Inhalte

Nachdem Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 vorgelegt hat, sind die drei Aufstiegskonkurrenten am 25. Spieltag der Oberliga Westfalen ebenfalls zuhause gefordert. Der zuletzt schwächelnde SV Lippstadt 08 (nur ein Sieg aus den vergangenen vier Partien) erwartet die ebenfalls eher formschwache TSG Sprockhövel. Der SV Westfalia Rhynern hat den FC Eintracht Rheine zu Gast. Und der ASC 09 Dortmund, aktuell formstärkste Mannschaft, geht als klarer Favorit gegen den dieses Jahr noch sieglosen SC Verl II in die Partie.

Die Schlusslichter TuS Ennepetal und Rot Weiss Ahlen haben spielfrei und werden insbesondere gespannt auf den Abstiegskrimi zwischen der SpVgg Vreden und die SG Finnentrop/Bamenohl schauen.

In vermeintlichen Mittelfeld-Duellen stehen sich Victoria Clarholz und der 1. FC Gievenbeck sowie die SpVgg Erkenschwick und der TuS Hiltrup gegenüber.

Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

>>> AKTUALiSIEREN

Heute, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
TSG Sprockhövel
0
0
SV Lippstadt 08 - TSG Sprockhövel

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
1. FC Gievenbeck
0
0
Victoria Clarholz - 1. FC Gievenbeck

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SG Finnentrop/Bamenohl
0
0
SpVgg Vreden - SG Finnentrop/Bamenohl

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Eintracht Rheine
0
0
Westfalia Rhynern - Eintracht Rheine

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick
TuS Hiltrup
15:30live
SpVgg Erkenschwick - TuS Hiltrup

Heute, 16:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
SC Verl
16:00live
ASC 09 Dortmund - SC Verl II

Gestern, 17:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
Türkspor Dortmund
2
0
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 – Türkspor Dortmund 2:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu (9. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Tom Sindermann (90. Mike Lewicki), Eduard Renke, Berkan Firat (69. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Ilias Anan (56. Finn Wortmann), Robert Tochukwu Nnaji, Kevin Schacht (78. Nils da Costa Pereira) - Co-Trainer: Florian Bartel - Co-Trainer: Nico Buckmaier
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl (78. Ilyas Khattari), Ömer Akman, Alessandro Tomasello, Halil Can Dogan (90. Mohamad Khani), Oguzhan Kefkir (80. Steven Kodra), Sercan Calik, Hayrullah Alici (60. Amer Hodza), Sezer Toy (85. Jeyhun Hajiyev), Brayan Sosa - Trainer: Aldin Kljajic - Co-Trainer: Cosar Coskun
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 839
Tore: 1:0 Finn Wortmann (66.), 2:0 Nils da Costa Pereira (83.)

Fr., 13.03.2026, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
DSC Arminia Bielefeld
3
1
Abpfiff

SV Schermbeck – DSC Arminia Bielefeld II 3:1
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (88. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting, Eren Özat (86. Kingsley Marcinek), Bilal Akhal (54. Christopher Stöhr), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir (91. Venis Uka), Divine Boafo (21. Mustafa Gürpinar) - Trainer: Engin Yavuzaslan
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Niklas Möllers, Bradley Ndi (83. Christopher Rasper), Justin Lukas, Fabiano Krasnic (72. Milan Hoffmeister), Efe Tirpan, Julien Kracht, Eyyüb Yasar, Monti Theiß (72. Tom Krüger), Latif-Bilal Alassane (62. Obed Ofori) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Latif-Bilal Alassane (4.), 1:1 Eren Özat (51.), 2:1 Yannick Babo (68.), 3:1 Tolga Özdemir (75.)
Rot: Jamal El Mansoury (79./SV Schermbeck)

Di., 21.04.2026, 19:00 Uhr
SC Preußen Münster
Rot Weiss Ahlen
19:00

Das "Risiko-Spiel" musste verlegt werden.