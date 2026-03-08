Oberliga Westfalen - der 25. Spieltag im Liveticker

Sechs der sieben Oberliga-Duelle gewann Wattenscheid gegen Finnentrop/Bamenohl. – Foto: David Zimmer

Wie präsentiert sich Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 nach der überraschende Pleite gegen den TuS Ennepetal und der Entlassung von Coach Christopher Pache im kniffligen Auswärtsspiel im Sauerland bei der SG Finnentrop/Bamenohl?

Bleibt der ASC 09 Dortmund im Auswärtsspiel beim formstarken TuS Hiltrup im Flow, nachdem die Gerüchte zum Wochenende angeheizt wurden, dass Leistungsträger wie Warschewski, Diskau und Podehl ihrem Ex-Trainer Stiepermann nach Rhynern folgen könnten?

Erholt sich der SV Lippstadt 08 schnell von der 2:3-Heimpleite gegen Rheine am vergangenen Mittwoch und kann mit einem Sieg im Auswärtsspiel beim 1. FC Gievenbeck oben dran bleiben?

Nur auf Platz 5 liegend hat der SV Westfalia Rhynern die Spitze aufgrund mehrerer Nachholspiele selbst in der Hand. Voraussetzung dafür ist ein Dreier beim DSC Arminia Bielefeld II. Auch hier stellt sich die Frage, ob die möglicherweise um Stiepermann aufkommende Unruhe Spuren hinterlässt.

Fragen über Fragen im Aufstiegskampf. Doch ganz unten geht es nicht minder spannend zu.

Rot Weiss Ahlen belohnte sich unter der Woche im Heimspiel gegen den TuS Hiltrup (0:0) nicht für eine couragierte Leistung und braucht nun unbedingt einen Dreier zuhause gegen den TSV Victoria Clarholz. Auch Schlusslicht TuS Ennepetal steht im Kellerduell gegen die SpVgg Vreden unter Zugzwang. Das Tabellenende komplettiert Türkspor Dortmund aufgrund des Neun-Punkte-Abzugs. Ein schweres Heimspiel gegen den SC Preußen Münster II lässt nicht unbedingt erwarten, dass die Dortmunder die Abstiegsplätze verlassen.

Last but not least treffen sich die TSG Sprockhövel und die SpVgg Erkenschwick sowie der SC Verl II und der SV Schermbeck zu wichtigen "Sechs-Punkte-Spielen", da die Duellanten jeweils in der Tabelle fast gleichauf liegen.

Alle neun Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.