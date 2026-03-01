Oberliga Westfalen - der 24. Spieltag im Liveticker

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 möchte gegen Schlusslicht TuS Ennepetal nichts anbrennen lassen. Auch die Aufstiegskonkurrenten ASC 09 Dortmund (gegen die TSG Sprockhövel) und SV Westfalia Rhynern (gegen den SC Verl II) sind zuhause in der Pflicht.

Acht Partien finden am Sonntagnachmittag statt. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.