Oberliga Westfalen - der 24. Spieltag im Liveticker

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 möchte gegen Schlusslicht TuS Ennepetal nichts anbrennen lassen. Auch die Aufstiegskonkurrenten ASC 09 Dortmund (gegen die TSG Sprockhövel) und SV Westfalia Rhynern (gegen den SC Verl II) sind zuhause in der Pflicht.
Acht Partien finden am Sonntagnachmittag statt. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.
SV Lippstadt 08 – Rot Weiss Ahlen 4:0 (2:0)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (86. Lukas Wulf), David Dören (74. Seungyoung Lee), Fatih Ufuk (86. Justus Meier), Simon Kötter (77. Nico Jan Böll), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (82. Louis Neugebauer) - Trainer: Felix Bechtold
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Gideon Guzy (62. Aristote Lufuankenda), Iskender Aslan (22. Oktay Dal), Franko Uzelac, Fabian Holthaus, Marius Müller (46. Emro Curic), Ben Binyamin (83. Jan Nzeba-Bost), Gianluca Di Vinti, Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 1342
Tore: 1:0 Iskender Aslan (9. Eigentor), 2:0 Simon Kötter (26.), 3:0 Gentrit Muja (83.), 4:0 Nico Jan Böll (87.)