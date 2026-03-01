 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 24. Spieltag im Liveticker

Top-Teams zuhause gefordert.

von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Maik Matheus | SGW09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 möchte gegen Schlusslicht TuS Ennepetal nichts anbrennen lassen. Auch die Aufstiegskonkurrenten ASC 09 Dortmund (gegen die TSG Sprockhövel) und SV Westfalia Rhynern (gegen den SC Verl II) sind zuhause in der Pflicht.

Acht Partien finden am Sonntagnachmittag statt. FuPa Westfalen ist im Liveticker dabei.

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
2
0

Heute, 15:15 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
0
1

Heute, 15:00 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
0
1
Heute, 15:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
1
0

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
0
1

Heute, 15:00 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
0
1
Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SC Verl
SC VerlSC Verl II
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
1
0

Fr., 27.02.2026, 19:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
4
0
SV Lippstadt 08 – Rot Weiss Ahlen 4:0 (2:0)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Max Kamann, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (86. Lukas Wulf), David Dören (74. Seungyoung Lee), Fatih Ufuk (86. Justus Meier), Simon Kötter (77. Nico Jan Böll), Gentrit Muja, Nico Alexander Tübing (82. Louis Neugebauer) - Trainer: Felix Bechtold
Rot Weiss Ahlen: Lukas van Ingen, Tim Breuer, Gideon Guzy (62. Aristote Lufuankenda), Iskender Aslan (22. Oktay Dal), Franko Uzelac, Fabian Holthaus, Marius Müller (46. Emro Curic), Ben Binyamin (83. Jan Nzeba-Bost), Gianluca Di Vinti, Bernad Gllogjani, Marc Heider - Trainer: Marcel Stöppel
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 1342
Tore: 1:0 Iskender Aslan (9. Eigentor), 2:0 Simon Kötter (26.), 3:0 Gentrit Muja (83.), 4:0 Nico Jan Böll (87.)