Oberliga Westfalen - der 23. Spieltag im Liveticker

Im Hinspiel konnte Vreden der SGW ein torloses Remis abtrotzen, – Foto: Maik Matheus | SGW09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 ist bei der SpVgg Vreden zu Gast. Die Verfolger SV Lippstadt 08 (bei Türkspor Dortmund) und der SV Westfalia Rhynern (beim TuS Hiltrup) stehen ebenfalls vor vermeintlichen Pflichtaufgaben auf fremden Platz.

Abstiegskampf pur erwartet die Fans im Wersestadion. Das Duell RW Ahlen - SpVgg Erkenschwick könnt ihr exklusiv auf FuPa im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Insgesamt sieben Partien stehen am heutigen Sonntagnachmittag auf dem Programm.