Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Oberliga Westfalen - der 23. Spieltag im Liveticker
Top-Trio im Auswärtseinsatz
von red · Heute, 14:10 Uhr · 0 Leser
Im Hinspiel konnte Vreden der SGW ein torloses Remis abtrotzen, – Foto: Maik Matheus | SGW09
Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 ist bei der SpVgg Vreden zu Gast. Die Verfolger SV Lippstadt 08 (bei Türkspor Dortmund) und der SV Westfalia Rhynern (beim TuS Hiltrup) stehen ebenfalls vor vermeintlichen Pflichtaufgaben auf fremden Platz.
Abstiegskampf pur erwartet die Fans im Wersestadion. Das Duell RW Ahlen - SpVgg Erkenschwick könnt ihr exklusiv auf FuPa im ausführlichen Liveticker verfolgen.
Insgesamt sieben Partien stehen am heutigen Sonntagnachmittag auf dem Programm.