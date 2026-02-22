 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 23. Spieltag im Liveticker

Top-Trio im Auswärtseinsatz

Im Hinspiel konnte Vreden der SGW ein torloses Remis abtrotzen,
Im Hinspiel konnte Vreden der SGW ein torloses Remis abtrotzen, – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Spitzenreiter SG Wattenscheid 09 ist bei der SpVgg Vreden zu Gast. Die Verfolger SV Lippstadt 08 (bei Türkspor Dortmund) und der SV Westfalia Rhynern (beim TuS Hiltrup) stehen ebenfalls vor vermeintlichen Pflichtaufgaben auf fremden Platz.

Abstiegskampf pur erwartet die Fans im Wersestadion. Das Duell RW Ahlen - SpVgg Erkenschwick könnt ihr exklusiv auf FuPa im ausführlichen Liveticker verfolgen.

Insgesamt sieben Partien stehen am heutigen Sonntagnachmittag auf dem Programm.

Heute, 15:00 Uhr
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/Bamenohl
Victoria Clarholz
Victoria Clarholz
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor Dortmund
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
Rot Weiss Ahlen
RW Ahlen
SpVgg Erkenschwick
SpVgg Erkenschwick
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
TuS Hiltrup
TuS Hiltrup
Westfalia Rhynern
Westfalia Rhynern
15:00live

Heute, 16:00 Uhr
SC Verl
SC Verl II
Eintracht Rheine
Eintracht Rheine
16:00live

Heute, 15:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg Vreden
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
TuS Ennepetal
TuS Ennepetal
SC Preußen Münster
SC Preußen Münster II
15:30live

>>> Warschewski rettet dem ASC einen Punkt in Gievenbeck - SVS nutzt Chancen eiskalt und holt wichtige Punkte in Sprockhövel

Gestern, 14:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck
ASC 09 Dortmund
ASC 09 Dortmund
1
1
Abpfiff

Fr., 20.02.2026, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG Sprockhövel
SV Schermbeck
SV Schermbeck
1
3
Abpfiff