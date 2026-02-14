 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Oberliga Westfalen - der 22. Spieltag im Liveticker

Sechs Partien am Sonntagnachmittag

von red · Heute, 13:10 Uhr · 0 Leser
Wichtige Heimspiel für Erkenschwick (in Rot) und Aplerbeck stehen an.
Wichtige Heimspiel für Erkenschwick (in Rot) und Aplerbeck stehen an. – Foto: Martin Hammeke

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Türkspor Dortmund
RW Ahlen
SV Lippstadt 08
SG Wattenscheid 09

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Oberliga Westfalen kassierte der SV Schermbeck eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Gievenbeck. Beim SVS feierte der 20-jährige Noah Koch, der für Leon Nübel im Tor stand, ein unglückliches Oberliga-Debüt zwischen den Pfosten, als er bei zwei Gegentoren nicht gut aussah. Da auch Divine Boafo patzte, lagen die Münsteraner Gäste nach einer halben Stunde bereits mit drei Toren in Front. Es war eine klare Führung, die erst in der Nachspielzeit noch in Gefahr geriet. Die beiden Schermbecker Tore blieben Ergebniskosmetik.

Am heutigen Sonntag pausiert die Spitze. Die SG Wattenscheid 09 hat spielfrei, die Partien der Verfolger SV Westfalia Rhynern (gegen die TSG Sprockhövel) und SV Lippstadt 08 (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) fallen witterungsbedingt aus.

So schaut die Liga insbesondere auf das Duell des Viertplatzierten ASC 09 Dortmund, der nach der 1:4-Derbypleite bei Türkspor etwas gutzumachen hat, aber ausgerechnet auf Rot Weiss Ahlen trifft, die im Winter massiv aufgerüstet haben und vor dem Pflichtspielauftakt äußerst heiß sein dürften.

Am Tabellenende hofft der TuS Ennepetal auf etwas Zählbare beim TSV Victoria Clarholz. Der FC Eintracht Rheine möchte im Münsterland-Derby den TuS Hiltrup unten reinziehen.

Die SpVgg Erkenschwick steht zuhause gegen Türkspor Dortmund unter Druck. Auch die SpVgg Vreden ist nach inzwischen jahresübergreifend neun Sieglos-Spielen unter Zugzwang und hat die schwere Auswärtsaufgabe beim SC Preußen Münster II vor der Brust.

Last but not least stehen sich die U-Mannschaften des DSC Arminia Bielefeld und des SC Verl gegenüber. Beim SCV feiert Coach Robert Mainka, der überraschend Przemek Czapp frühzeitig beerbt hat, sein Debüt.

FuPa Westfalen ist bei allen Partien im Liveticker dabei.

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 14:30 Uhr
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
14:30live

Heute, 15:30 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SpVgg Erkenschwick
SpVgg ErkenschwickSpVgg Erkenschwick
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
Victoria Clarholz
Victoria ClarholzVictoria Clarholz
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
15:30live

Heute, 15:30 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
15:30live

Heute, 16:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
SC Verl
SC VerlSC Verl II
16:00live

Gestern, 19:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
2
3
Abpfiff

SV Schermbeck – 1. FC Gievenbeck 2:3
SV Schermbeck: Noah Koch, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Berkant Gedikli (46. Ilias Bouassaria), Kasper Harbering, Jos Krechting (74. Jonas Erwig-Drüppel), Eren Özat, Bilal Akhal (59. Shawn Kiyau), Jamal El Mansoury, Tolga Özdemir, Divine Boafo - Trainer: Engin Yavuzaslan
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Jonas Tepper (72. Niklas Klinke), Malte Wesberg, Henrik Winkelmann (58. Tom Langenkamp), Mika Keute, Jelke Willem Elferink, Ben Matteo Wolf, Louis Martin, Alexander Wiethölter, Fabian Witt (53. Kerolos Makkar) - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld)
Tore: 0:1 Ben Matteo Wolf (1.), 0:2 Ben Matteo Wolf (20.), 0:3 Fabian Witt (30.), 1:3 Divine Boafo (77.), 2:3 Shawn Kiyau (89.)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (85./1. FC Gievenbeck/)

Heute, 15:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
Abgesagt