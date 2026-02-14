Oberliga Westfalen - der 22. Spieltag im Liveticker

Wichtige Heimspiel für Erkenschwick (in Rot) und Aplerbeck stehen an. – Foto: Martin Hammeke

Zum Auftakt des 22. Spieltags der Oberliga Westfalen kassierte der SV Schermbeck eine bittere 2:3-Heimniederlage gegen den 1. FC Gievenbeck. Beim SVS feierte der 20-jährige Noah Koch, der für Leon Nübel im Tor stand, ein unglückliches Oberliga-Debüt zwischen den Pfosten, als er bei zwei Gegentoren nicht gut aussah. Da auch Divine Boafo patzte, lagen die Münsteraner Gäste nach einer halben Stunde bereits mit drei Toren in Front. Es war eine klare Führung, die erst in der Nachspielzeit noch in Gefahr geriet. Die beiden Schermbecker Tore blieben Ergebniskosmetik.

Am heutigen Sonntag pausiert die Spitze. Die SG Wattenscheid 09 hat spielfrei, die Partien der Verfolger SV Westfalia Rhynern (gegen die TSG Sprockhövel) und SV Lippstadt 08 (gegen die SG Finnentrop/Bamenohl) fallen witterungsbedingt aus.

So schaut die Liga insbesondere auf das Duell des Viertplatzierten ASC 09 Dortmund, der nach der 1:4-Derbypleite bei Türkspor etwas gutzumachen hat, aber ausgerechnet auf Rot Weiss Ahlen trifft, die im Winter massiv aufgerüstet haben und vor dem Pflichtspielauftakt äußerst heiß sein dürften.

Am Tabellenende hofft der TuS Ennepetal auf etwas Zählbare beim TSV Victoria Clarholz. Der FC Eintracht Rheine möchte im Münsterland-Derby den TuS Hiltrup unten reinziehen.

Die SpVgg Erkenschwick steht zuhause gegen Türkspor Dortmund unter Druck. Auch die SpVgg Vreden ist nach inzwischen jahresübergreifend neun Sieglos-Spielen unter Zugzwang und hat die schwere Auswärtsaufgabe beim SC Preußen Münster II vor der Brust.

Last but not least stehen sich die U-Mannschaften des DSC Arminia Bielefeld und des SC Verl gegenüber. Beim SCV feiert Coach Robert Mainka, der überraschend Przemek Czapp frühzeitig beerbt hat, sein Debüt.

FuPa Westfalen ist bei allen Partien im Liveticker dabei.